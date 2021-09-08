Что вас ожидает

Какие исторические события пережил Мармарис? Почему он так популярен и считается европейским курортом сегодня? Я расскажу о городе с разных сторон и помогу вам понять его специфику.

Яхтенная столица Турции

Так называют Мармарис — вы убедитесь в этом, гуляя по городской марине, которая вмещает до 750 яхт! Сделаете яркие фото и услышите любопытные факты о большом ценителе яхт и самом почитаемом в Турции человеке, Ататюрке.

Крепость из 4 века до н. э.

Приготовьтесь подняться на оборонительную цитадель Калеси, чтобы перенестись в античные времена, а затем в османскую эпоху. Вы узнаете о событиях 16 века, когда крепость сыграла роль в завоеваниях султана Сулеймана Великолепного. А в залах рассмотрите археологические находки и средневековое оружие.

Старый город: узкие улочки и панорама

Этот уголок Мармариса наделяет его греческой атмосферой. Местные жители, любящие Старый город, открывают здесь рестораны, гостевые дома, картинные галереи и приятные кафе — в одном мы попьем турецкий кофе с захватывающим видом на весь Мармарис. Затем посетим мечеть Ибрагима Ага, в облике которой отражены особенности османской архитектуры конца 18 века.

Колоритный базар и рыбный ресторан

На местном Гранд Базаре вы сможете заняться шопингом и продегустировать восточные сладости. В финале прогулки предлагаю отдохнуть в рыбном ресторане, где подают отменные средиземноморские блюда.

Организационные детали