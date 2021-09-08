Узнать и полюбить Мармарис

Обзорная экскурсия по турецкому курорту с европейской атмосферой и богатой историей

4.5
2 отзыва
На экскурсии вы увидите больше, чем город-курорт и порт.

В Мармарисе, окруженном живописными зелеными холмами, исследуете средневековую крепость, погуляете по словно греческим улочкам и бухте с сотнями яхт.

Откроете самые интересные страницы истории, узнаете, чем живут турки, заглянете на базар и увидите город глазами местных, которые его очень любят!
Узнать и полюбить Мармарис
Узнать и полюбить Мармарис
Узнать и полюбить Мармарис
Узнать и полюбить Мармарис
Узнать и полюбить Мармарис
Узнать и полюбить Мармарис
Узнать и полюбить Мармарис
Узнать и полюбить Мармарис
Узнать и полюбить Мармарис

Что вас ожидает

Какие исторические события пережил Мармарис? Почему он так популярен и считается европейским курортом сегодня? Я расскажу о городе с разных сторон и помогу вам понять его специфику.

Яхтенная столица Турции

Так называют Мармарис — вы убедитесь в этом, гуляя по городской марине, которая вмещает до 750 яхт! Сделаете яркие фото и услышите любопытные факты о большом ценителе яхт и самом почитаемом в Турции человеке, Ататюрке.

Крепость из 4 века до н. э.

Приготовьтесь подняться на оборонительную цитадель Калеси, чтобы перенестись в античные времена, а затем в османскую эпоху. Вы узнаете о событиях 16 века, когда крепость сыграла роль в завоеваниях султана Сулеймана Великолепного. А в залах рассмотрите археологические находки и средневековое оружие.

Старый город: узкие улочки и панорама

Этот уголок Мармариса наделяет его греческой атмосферой. Местные жители, любящие Старый город, открывают здесь рестораны, гостевые дома, картинные галереи и приятные кафе — в одном мы попьем турецкий кофе с захватывающим видом на весь Мармарис. Затем посетим мечеть Ибрагима Ага, в облике которой отражены особенности османской архитектуры конца 18 века.

Колоритный базар и рыбный ресторан

На местном Гранд Базаре вы сможете заняться шопингом и продегустировать восточные сладости. В финале прогулки предлагаю отдохнуть в рыбном ресторане, где подают отменные средиземноморские блюда.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: проезд на автобусе из вашего отеля в центр и обратно (около 1€), билеты в крепость (2, 45€), еда и напитки (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля, откуда мы доедем до центра на автобусе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Sabri
Sabri
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Также жил на побережье, организую экскурсии и прогулки в Мармарисе. Собрал команду таких же влюбленных в свои города гидов — мы с радостью покажем вам их самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
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2 настоящих отзыва от туристов

Л
8 сен 2021
Прогулка по Мармарису была отличная. Интересно было послушать рассказ гида о истории города, о крепости, которую посетили во время экскурсии. Еще поднимались на самую высокую точку городка, откуда открывается великолепный вид на Мармарис и его бухту. Все понравилось и хорошо провели время.
А
1 сен 2021
Мы ходили на экскурсию по Мармарису с гидом Анной. Анна молодец, рассказала и показала все что было могла. Мармарис замечательный город, однако оказался совсем небольшим, поэтому половина экскурсии была посвящена древней истории этих мест и истории Турции.

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