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В древний город Эфес — к античному Чуду Сета

4.6
10 отзывов
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Путешествие к одному из Семи чудес света древнего мира ждет вас во время нашей экскурсии 🧭.

Каждый слышал о списке самых невероятных достопримечательностей 🏛️ античной эпохи, и сегодня вы побываете там, где в давние времена находился храм Артемиды Эфесской, сожженный Геростратом.

Перед вами предстанут стены жилых домов с фресками и мозаиками, амфитеатр, храм Адриана и другие сохранившиеся памятники архитектуры.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $45 за человека

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В древний город Эфес — к античному Чуду Сета
В древний город Эфес — к античному Чуду Сета

Что вы увидите

  • Храм Адриана
  • Бани
  • Публичный дом
  • многое другое
Самый большой античный город 🏙️ в ТурцииЭфес известен, как коммерческий, религиозный и общественный центр античности, и один из самых хорошо сохранившихся древних городов. Вы окунетесь в мир древности, своими глазами увидите старинные здания, узнаете, когда они были отстроены, сделаете множество интересных фотографий в амфитеатре и на узких улочках города.
После занимательного рассказа гида вы будете в курсе, какого вида в древние времена были указатели, как выглядела торговая площадь, для чего ходили в библиотеку, как наказывали провинившихся, где встречались, чтобы пообщаться и многое-многое другое.
Прогуляйтесь по мощеным мрамором улицам, где мозаики и фрески ещё украшают стены древнеримских домов. Среди великолепно сохранившихся достопримечательностей 🏛️ города — Храм Адриана, бани и публичный дом.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой головные уборы и удобную обувь.
Что входит
  • Страховка
  • Транспортные услуги
  • Обед.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
В древний город Эфес — к античному Чуду Сета
В древний город Эфес — к античному Чуду Сета
В древний город Эфес — к античному Чуду Сета
В древний город Эфес — к античному Чуду Сета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Ю.
Роман Ю.
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10 отзывов оставили туристы

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