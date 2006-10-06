Самый большой античный город 🏙️ в ТурцииЭфес известен, как коммерческий, религиозный и общественный центр античности, и один из самых хорошо сохранившихся древних городов. Вы окунетесь в мир древности, своими глазами увидите старинные здания, узнаете, когда они были отстроены, сделаете множество интересных фотографий в амфитеатре и на узких улочках города.

После занимательного рассказа гида вы будете в курсе, какого вида в древние времена были указатели, как выглядела торговая площадь, для чего ходили в библиотеку, как наказывали провинившихся, где встречались, чтобы пообщаться и многое-многое другое.

Прогуляйтесь по мощеным мрамором улицам, где мозаики и фрески ещё украшают стены древнеримских домов. Среди великолепно сохранившихся достопримечательностей 🏛️ города — Храм Адриана, бани и публичный дом.

Организационные детали: