Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

Что вас ожидает

Эстетическое удовольствие и целебный эффект

Добравшись до заповедника на окраине древнего вулканического плоскогорья, вы встретитесь с необычной красотой природного комплекса, формировавшегося на протяжении сотен тысяч лет. Узнаете об образовании знаменитых белых травертинов и свойствах горячих источников, прогуляетесь 👣 по террасам и сможете сделать потрясающие пейзажные снимки.

Античный Иераполис и текстильная фабрика

Затем вы отправитесь на небольшую экскурсию ⛳ по древнему городу, расположенному на вершине «Хлопкового замка» — к руинам античного Иераполиса. Познакомитесь с историей 📖 «Священного города», осмотрите римский амфитеатр, исторический музей 🖼 (бывшие турецкие бани), некрополь Анатолии — один из крупнейших сохранившихся некрополей Древнего мира — и монументальную гробницу апостола Филиппа, принявшего здесь мученическую смерть. А также — при желании — искупаетесь в термальных водах бассейна Клеопатры, где, по преданиям, принимала ванны легендарная царица.

Тайминг

06. 00-06. 30 — сбор путешественников из отелей Мармариса/Ичмелера

07. 30-08. 00 — завтрак в городе Мула

11. 30-14. 30 — свободное время в Памуккале

15. 00-15. 45 — обед в ресторане

16. 00-16. 30 — текстильная фабрика «Варол»

16. 30-20. 00 — обратный трансфер

Организационные детали