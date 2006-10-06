Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

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В Памуккале из Мармариса

Всемирно известный природный феномен, античный Иераполис, бассейн Клеопатры и текстильная фабрика

Армаган
Армаган – экскурсионное агентство из Мармариса
Белоснежный комплекс с геотермальными источниками — природное чудо и национальный заповедник, внесенный в список ЮНЕСКО.

Сюда приезжают со всех курортов Турции, но если вы отдыхаете в Мармарисе, вам повезло: дорога до Памуккале отсюда самая короткая! На территории «Хлопкового замка» вы увидите знаменитые каскады из травертиновых террас, познакомитесь с античными памятниками Иераполиса и искупаетесь в бассейне, где, по легендам, принимала целебные ванны сама Клеопатра.

А на текстильной фабрике понаблюдаете за процессом изготовления хлопковых тканей и сможете приобрести изделия из экологически чистого материала.
Задать вопросОбычно отвечает за 31 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €25 за человека

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В Памуккале из Мармариса
В Памуккале из Мармариса

Что вас ожидает

Эстетическое удовольствие и целебный эффект
Добравшись до заповедника на окраине древнего вулканического плоскогорья, вы встретитесь с необычной красотой природного комплекса, формировавшегося на протяжении сотен тысяч лет. Узнаете об образовании знаменитых белых травертинов и свойствах горячих источников, прогуляетесь 👣 по террасам и сможете сделать потрясающие пейзажные снимки.

Античный Иераполис и текстильная фабрика
Затем вы отправитесь на небольшую экскурсию ⛳ по древнему городу, расположенному на вершине «Хлопкового замка» — к руинам античного Иераполиса. Познакомитесь с историей 📖 «Священного города», осмотрите римский амфитеатр, исторический музей 🖼 (бывшие турецкие бани), некрополь Анатолии — один из крупнейших сохранившихся некрополей Древнего мира — и монументальную гробницу апостола Филиппа, принявшего здесь мученическую смерть. А также — при желании — искупаетесь в термальных водах бассейна Клеопатры, где, по преданиям, принимала ванны легендарная царица.

Тайминг
06. 00-06. 30 — сбор путешественников из отелей Мармариса/Ичмелера
07. 30-08. 00 — завтрак в городе Мула
11. 30-14. 30 — свободное время в Памуккале
15. 00-15. 45 — обед в ресторане
16. 00-16. 30 — текстильная фабрика «Варол»
16. 30-20. 00 — обратный трансфер

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Стоимость экскурсии 🧭 для детей от 7 до 12 лет — 18 евро. Дети до 6 лет едут бесплатно (без отдельного места в автобусе).
  • В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно; питание (завтрак с горячими напитками и обед); входные билеты 🎫 в заповедник и на фабрику; страховка.
  • Дополнительно оплачивается: напитки во время обеда; входной билет в бассейн Клеопатры (по желанию) — 32 лиры/человека (~5, 5 евро).
  • Необходимо взять с собой: купальные принадлежности; полотенце (если планируете посетить бассейн Клеопатры); солнцезащитные средства; наличные деньги для напитков и сувениров.
Начало и место завершения
🚩 на ресепшене отелей Ичмелера и Мармариса
В Памуккале из Мармариса
В Памуккале из Мармариса
В Памуккале из Мармариса
В Памуккале из Мармариса
В Памуккале из Мармариса
В Памуккале из Мармариса
В Памуккале из Мармариса
В Памуккале из Мармариса

Экскурсия проводится в среду и субботу в 06:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Армаган
Армаган
Доброго времени суток всем, кто любит путешествовать и открывать мир не у экранов телевизоров. Меня зовут Армаган. Работаю в туризме 5 лет. Наша главная цель-подарить Вам радость и удовольствие.
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