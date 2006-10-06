Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

Эстетическое удовольствие и целебный эффект
Добравшись до заповедника на окраине древнего вулканического плоскогорья, вы встретитесь с необычной красотой природного комплекса, формировавшегося на протяжении сотен тысяч лет. Узнаете об образовании знаменитых белых травертинов и свойствах горячих источников, прогуляетесь 👣 по террасам и сможете сделать потрясающие пейзажные снимки.
Античный Иераполис и текстильная фабрика
Затем вы отправитесь на небольшую экскурсию ⛳ по древнему городу, расположенному на вершине «Хлопкового замка» — к руинам античного Иераполиса. Познакомитесь с историей 📖 «Священного города», осмотрите римский амфитеатр, исторический музей 🖼 (бывшие турецкие бани), некрополь Анатолии — один из крупнейших сохранившихся некрополей Древнего мира — и монументальную гробницу апостола Филиппа, принявшего здесь мученическую смерть. А также — при желании — искупаетесь в термальных водах бассейна Клеопатры, где, по преданиям, принимала ванны легендарная царица.
Тайминг
06. 00-06. 30 — сбор путешественников из отелей Мармариса/Ичмелера
07. 30-08. 00 — завтрак в городе Мула
11. 30-14. 30 — свободное время в Памуккале
15. 00-15. 45 — обед в ресторане
16. 00-16. 30 — текстильная фабрика «Варол»
16. 30-20. 00 — обратный трансфер