Армаган проводит ещё 1 экскурсию

Наш автобус заберет вас из отеля и доставит на причал, откуда вы отправитесь в путешествие на кораблике. Позагораете на лежаках и искупаетесь в открытом море во время 40-минутной остановки.
Грязевые ванны и сероводородные источники — спа на открытом воздухе. Здесь вы почувствуете специфический запах, но он свидетельствует о содержании серы, поэтому ванны обладают лечебными свойствами, полезны при ревматизме и болезнях кожи. Вы оцените эффект, окунетесь в теплые термальные воды и сделаете позитивные фото.
Прогулка на лодке ⚓ и вид на Ликийские гробницы. Путешествуя по каналам реки Дальян, вы впечатлитесь видом гробниц, вырубленных в высокой скале. Наш гид расскажет, как они появились, и откроет историю Ликии, древней страны на юге Малой Азии.
Черепаший пляж 🏖️ между морем и заливом. Вы попадете на удивительный пляж 🏖️, где откладывают яйца черепахи каретта — если повезет, вы увидите этих созданий. Затем у вас будет 1, 5 часа, чтобы отдохнуть на пляже Изтузу, на узкой песчаной косе: с одной стороны вы поплаваете в соленой морской воде, а с другой — в пресной.
Тайминг
08:00 — трансфер из отеля 10:00 — прибытие в посёлок Кёйджегиз 10:30 — посещение термальных источников и полезных грязей 12:00 — остановка с видом на Ликийские гробницы (15 мин) 12:30 — ловля крабов (затем вы их отпустите) 13:00 — обед на лодке ⚓ 14:00 — пляж 🏖️ Изтузу (черепаший пляж) 16:00 — возвращение в Кёйджегиз и пересадка на автобус 17:30 — отправление в Мармарис
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 40 человек, на кораблике (с двумя палубами — теневой и открытой) и на маленькой лодке ⚓
В стоимость включено: все трансферы, все входные билеты, обед на лодке ⚓, страховка
Дополнительно оплачивается: напитки на лодке ⚓ и личные траты (по желанию)
Экскурсию ⛳ для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле в Мармарисе
Экскурсия проводится ежедневно в 08:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день всем, кто любит путешествовать и открывать мир не у экранов телевизоров. Меня зовут Армаган. Работаю в туризме 5 лет, у меня свое агентство. Организую туры и экскурсии вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов. Наша цель — подарить вам радость и удовольствие.