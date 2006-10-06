Армаган проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Наш автобус заберет вас из отеля и доставит на причал, откуда вы отправитесь в путешествие на кораблике. Позагораете на лежаках и искупаетесь в открытом море во время 40-минутной остановки.

Грязевые ванны и сероводородные источники — спа на открытом воздухе. Здесь вы почувствуете специфический запах, но он свидетельствует о содержании серы, поэтому ванны обладают лечебными свойствами, полезны при ревматизме и болезнях кожи. Вы оцените эффект, окунетесь в теплые термальные воды и сделаете позитивные фото.

— спа на открытом воздухе. Здесь вы почувствуете специфический запах, но он свидетельствует о содержании серы, поэтому ванны обладают лечебными свойствами, полезны при ревматизме и болезнях кожи. Вы оцените эффект, окунетесь в теплые термальные воды и сделаете позитивные фото. Прогулка на лодке ⚓ и вид на Ликийские гробницы . Путешествуя по каналам реки Дальян, вы впечатлитесь видом гробниц, вырубленных в высокой скале. Наш гид расскажет, как они появились, и откроет историю Ликии, древней страны на юге Малой Азии.

. Путешествуя по каналам реки Дальян, вы впечатлитесь видом гробниц, вырубленных в высокой скале. Наш гид расскажет, как они появились, и откроет историю Ликии, древней страны на юге Малой Азии. Черепаший пляж 🏖️ между морем и заливом. Вы попадете на удивительный пляж 🏖️, где откладывают яйца черепахи каретта — если повезет, вы увидите этих созданий. Затем у вас будет 1, 5 часа, чтобы отдохнуть на пляже Изтузу, на узкой песчаной косе: с одной стороны вы поплаваете в соленой морской воде, а с другой — в пресной.

Тайминг

08:00 — трансфер из отеля

10:00 — прибытие в посёлок Кёйджегиз

10:30 — посещение термальных источников и полезных грязей

12:00 — остановка с видом на Ликийские гробницы (15 мин)

12:30 — ловля крабов (затем вы их отпустите)

13:00 — обед на лодке ⚓

14:00 — пляж 🏖️ Изтузу (черепаший пляж)

16:00 — возвращение в Кёйджегиз и пересадка на автобус

17:30 — отправление в Мармарис

Организационные детали