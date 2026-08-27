Отправимся в путешествие к двум удивительным природным сокровищам Турции.
Вы погуляете по античному Иераполису, увидите белоснежные террасы Памуккале с термальными водами, а затем смените древние руины на пейзажи озера Салда. Будет много истории, необычной природы и поводов достать фотоаппарат.
Описание фото-прогулки
5:00 — выезд из отеля
9:30 — древний Иераполис
Прогуляемся по античному городу: увидим руины старинных улиц, храмов, некрополь и театр. Поговорим об истории Иераполиса, его жителей и о том, почему термальные источники привлекали сюда людей ещё в древности.
11:00 — Памуккале
Рассмотрим знаменитые белоснежные травертины и природные бассейны, образованные минеральными водами. Расскажем, как формировались эти террасы и почему местные источники издавна считались целебными. Будет свободное время для прогулки и фотографий.
13:00 — обед и отдых
14:00 — озеро Салда
Отправимся к бирюзовому озеру со светлыми берегами, которое часто называют турецкими Мальдивами. Поговорим о его природных особенностях и необычном цвете воды. Затем у вас будет свободное время.
16:00 — выезд обратно
20:00–21:00 — возвращение в отель
Порядок посещения локаций и время остановок могут меняться в зависимости от погоды, дорожной ситуации и времени работы объектов.
Организационные детали
Поездка проходит на автобусе или минивэне (детское кресло — по запросу)
Входные билеты и питание оплачиваются отдельно: — единый билет в Памуккале и Иераполис — €30 за чел. — купание в бассейне Клеопатры (по желанию) — ~ €13 за чел. — обед (по меню ресторана)
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 04:00, 04:30, 05:00 и 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00, 04:30, 05:00 и 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 34 туристов
Мы помогаем превратить путешествия в яркие впечатления без лишних забот.
Подбираем путешествия с учётом ваших пожеланий, бюджета и стиля отдыха — от пляжного отпуска до экскурсий и экзотических направлений. Сопровождаем вас на каждом этапе: от выбора направления и оформления документов до возвращения домой.
Индивидуальный подход, надёжность, честные рекомендации и внимание к деталям — основа нашей работы!
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