Насиб С. – Гид из Сиде

Вам не хватает развлечений в отеле? Найдите их за пределами вашей гостиницы! Предлагаем вам отправиться в приключения по бурной горной реке на надувной лодке ⚓.



Самые лучшие турецкие пейзажи — такое вы не сможете увидеть во время пешей прогулки.



Рафтинг 🚣‍ подходит как для любителей активного отдыха, так и для семей с детьми.