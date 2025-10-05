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Групповая
Сплав по горной реке Кёпрючай (из Сиде)
Пороги, брызги и головокружительные панорамы национального парка
Начало: В вашем отеле
«9:30-10:30 — трансфер в национальный парк «Кёпрюлю Каньон»»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
26 июл в 08:30
€19 за человека
Групповая
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Начало: Ожидание у главного въезда (шлагбаума) вашего отел...
«Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю — это активный сплав по горной реке Кёпрючай с участками лёгких порогов и красивыми природными пейзажами»
Расписание: Среда Пятница
$23 за человека
Групповая
Рафтинг и поездка на джипах в орлином каньоне Тазы (всё включено)
Из Сиде - в национальный парк «Кёпрюлю» за активным отдыхом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
28 июл в 10:30
€41 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень интересное насыщенное приключение. Спасибо инструктору Георгию за хорошо организованный рафтинг. И водителю джипа за скоростное путешествие по горным дорогам.
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Всего 6 отзывов в Сиде в категории "Национальные парки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Национальные парки»
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2026
Сейчас в Сиде в категории "Национальные парки" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 41. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
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