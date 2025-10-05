читать дальше уменьшить День прошел ярко и не забываемо среди горных красот окрестностей Сиде. Мероприятие подойдет всем кто любит веселые путешествия и природу. Маршрут не сложный. .

Очень интересное насыщенное приключение. Спасибо инструктору Георгию за хорошо организованный рафтинг. И водителю джипа за скоростное путешествие по горным дорогам.