Насиб С. – Гид из Сиде

Путешествие по морским просторам станет ярким приключением во время пляжного отпуска! Вас ждет прогулка 👣 на яхте 🛥️ по Средиземному морю, во время которой вы искупаетесь в бухтах с прозрачной лазурной водой и потанцуете на пенной дискотеке, а для детей устроят специальную анимационную программу.