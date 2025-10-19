4 в 1: Долмабахче, Цистерна Филексена, мечеть Сулеймание и Малая Айя-София
Открыть разные эпохи Стамбула и полюбоваться сокровищами султанов на групповой автобусной экскурсии
Путешествие из века в век — оно ждет вас на нашей экскурсии в группе до 20 человек.
Вы откроете яркие грани истории и культуры Стамбула в роскошных залах дворца Долмабахче и его Гареме, в великой мечети Сулеймание и в церкви Малая София.
Познакомитесь с деталями архитектуры, узнаете о жизни султанов и побываете на живописной смотровой площадке.
Описание экскурсии
Дворец Долмабахче, где вы перенесетесь во времена последних султанов Османской империи. Рассмотрите Церемониальный зал и покои правителя, заглянете в Гарем и представите, как проходили дни жен султана. Увидите 2-тонную хрустальную люстру, трофеи, доспехи и подарки от королей и императоров со всего мира. У вас также будет время, чтобы погулять по территории и пофотографироваться у изящных ворот.
Мечеть Сулемание, названная в честь Сулеймана Великолепного, пожалуй, самого известного османского султана. Он похоронен в мавзолее на территории мечети вместе со своей женой Роксоланой. Вы услышите историю их любви, оцените мастерство зодчего Синана и впечатлитесь панорамой Стамбула.
Малая Айя-София — мы посетим одну из древнейших сохранившихся церквей Стамбула. Вы раскроете, прообразом каких храмов она стала и узнаете, как мечеть получила свое название.
Цистерна Филексена (Бинбирдирек) — заглянем в древнее водохранилище Константинополя, расположенное в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет. Вы своими глазами увидите подземную цистерну, построенную между 428 и 443 годами.
По воскресеньям Цистерна закрыта: мы проведем для вас экскурсию в Соборе Святого Георгия.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 25 человек
Входные билеты без очереди включены в стоимость
Вы осмотрите все части дворца Долмабахче, в том числе Гарем
Мы встретим вас у вашего отеля, если вы остановились в туристической зоне (районы Султанахмет, Лалели, Беязит, Сиркеджи, Эминёню, Таксим). На сбор гостей уходит около 30 — 40 минут от общего времени экскурсии.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 17852 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления, читать дальше
помогая почувствовать атмосферу города и прочувствовать его уникальную историю.
Мы специализируемся на Византии, Османской эпохе, культурных легендах, а также являемся экспертами в проведении водных туров по Босфору — маршруту, который раскрывает Стамбул с самой эффектной стороны.
Нас объединяют уважение к каждому гостю, внимание к деталям и умение сделать экскурсию интересной, лёгкой и запоминающейся. Мы совмещаем историческую точность, живую подачу и современные технологии — от авторских маршрутов до аудиогид-приложения — чтобы каждая поездка с нами оставляла только тёплые эмоции.
Отзывы и рейтинг
Татьяна
19 окт 2025
Очень понравился гид, забота организаторов, гида забыла как зовут, но он прям очень интересно провел всю экскурсию! Конечно рекомендуем!
М
Марина
14 окт 2025
Изменили часть экскурсии вместо цистерны Феодосия была цистерна Филексена. Они и по цене и по содержанию разные. Цистерна Филксена стоит 450 лир, а цистерна Феодосия стоит 1100 лир. Компенсируйте хотя бы промокодом
Александр
21 сен 2025
Это была самая ужасная наша экскурсия. Сразу скажу, что крайне не советую никому брать эту экскурсию. За такую сумму (а мы заплатили 85 евро за человека) — это, как говорится, читать дальше
деньги на ветер. Но пойдем по порядку.
1. Сбор всех участников экскурсии.
Начало было объявлено в 8:45. Мы начали экскурсию в 10:30 или даже позже. Очень неорганизованно. И при всем этом, пока мы стояли ждали наш гид болтал со своими местными.
У нас была аналогичная ситуация задержки в другой стране, но в это время гид рассказывал интересную информацию. Почему наш гид этого не делал? Не понятно.
2. Подача материала и сама информация.
Гид абсолютно не интересуется тем, о чем он рассказывает. Нет каких-то интересных фактов. Все монотонно и подача как будто его только что разбудили и насильно заставили вести экскурсию.
Пример:
Зашли в цистерну — 5 минут рассказа и все. Просто там хранят воду и видите вот там надпись на колонне? Это я оставил, я там жил. 🥲
Зашли в мечеть Сулеймана — «короче, тема такая тут был крутой архитектор, он здесь курил кальян и проверял воздуховод». Ещё 3 минуты информации и всё.
Что простите? Я за это отдал 85 евро??? Это просто ужас.
Никогда и ни за что не берите эту экскурсию. Ни за что! Это потраченное время и деньги. Просто прислушайтесь и воспользуйтесь нашим опытом, чтобы отказаться от этого.
Гаджи
Ответ организатора:
Здравствуйте,
Спасибо за ваш отзыв. Хотим вам напомнить, что сумма 85 € за человека уже включает в себя входные билеты в читать дальше
музеи: •Долмабахче 47 € •Цистерна Базилика 28 €
Оставшаяся часть идет на организационные расходы: услуги лицензированного гида, трансфер, сборы сайта и операционные затраты. То есть фактически сам тур обходится примерно в 10–11 € на человека, что не является большой суммой для экскурсии такого масштаба.
Мы понимаем ваше разочарование относительно подачи материала. Обязательно обсудим это с гидом. Отметим, что все наши гиды работают по лицензии, имеют опыт 20–30 лет и посвятили этой профессии всю жизнь, поэтому равнодушие к своей работе им не свойственно. Тем не менее, ваша жалоба будет доведена до руководства, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.
Спасибо, что поделились впечатлениями. Именно такие отзывы помогают нам становиться лучше.
Екатерина
17 апр 2025
Массовая экскурсия. . Людей много, поэтому оргмоменты:ждём опаздывающих,все время бежим. ходить по Долмабахче такой толпой неудобно(ещё там нельзя фотографировать,не ясно, почему). Рассказ,как на "старых" экскурсиях-даты,имена,которые смешиваются в одно через 15 минут. Цистерна была закрыта, осмотр снаружи.
Гаджи
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. В описании тура указано, что группа состоит максимум из 27 человек.
Что касается дворца Долмабахче — действительно, читать дальше
фотографировать внутри запрещено по правилам самого музея. Это связано с тем, что вспышка может повредить чувствительные экспонаты, возраст которых исчисляется веками. Мы, как организаторы, обязаны соблюдать эти требования.
По поводу Цистерны Феодосия — к сожалению, она была закрыта в последний момент для проведения государственного мероприятия. Мы сами узнали об этом в день экскурсии и заранее уведомить участников не было возможности.
Нам искренне жаль, что вы остались не до конца довольны. Постараемся сделать всё, чтобы в следующий раз ваше впечатление было только положительным.
А
Алла
7 мая 2024
Это ужас!!! Обман с самого начала, написано, что забирают из отеля, на деле же приходится ехать самостоятельно на такси. В одну сторону примерно 1000 рублей, плюс столько же обратно. Назначают читать дальше
время, к которому нужно приехать, а в итоге задерживаются на 40 минут!! Ты стоишь как бедный родственник на улице где дубак и сесть некуда. Эта экскурсия, худшее, что может с вами случиться в Стамбуле. Не советую от слова совсем!
Гаджи
Ответ организатора:
Уважаемый турист,
Благодарим за ваш отзыв. Хотя мы ценим каждое мнение, мы чувствуем необходимость прояснить несколько моментов, чтобы другие клиенты получили читать дальше
полную картину ситуации.
1. **Информация о трансфере:** Мы заранее уведомляем наших гостей о зоне трансфера, и эта информация четко указана в описании тура. Вы были неоднократно проинформированы о возможности отмены бронирования без штрафных санкций, если условия вас не устраивают.
2. **Время начала тура:** Время встречи было назначено на 08:45, и мы соблюдали его строго. Ваше ранее прибытие и ожидание начала тура не могут служить основанием для критики, так как организация встречи была выполнена в соответствии с расписанием.
3. **Содержание тура:** Отзыв был оставлен всего через 25 минут после начала тура, что мало времени для оценки качества экскурсии и работы гида. Это важно для понимания, так как основная часть тура, включая достопримечательности и информационное сопровождение, началась после этого времени.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый тур был приятным и информативным для всех наших клиентов, и сожалеем, если ваш опыт не соответствовал ожиданиям. Однако критика должна быть справедливой и отражать реальный опыт, чтобы другие туристы могли сделать обоснованный выбор.
г
галина
26 мар 2024
Экскурсия была насыщенной, интересной, познавательной, но в тоже время непринужденной. Рекомендую
Ю
Юлия
10 мар 2024
Посетили сегодня эту экскурсию с «гидом» Али. Очень жаль это писать, но это одна из самых ужасных экскурсий, на которых я была. Началось все с очень некачественной организации: в описании читать дальше
было заявлено, что на экскурсию нас заберет автобус - в итоге за нами зашел гид, и мы еще 20 минут бегали по окрестностям пешком, собирая людей из других отелей. В итоге экскурсия началась на час (!) позже заявленного времени. Этот час пришлось провести на улице, когда было достаточно прохладно.
И если на это еще можно закрыть глаза, то на откровенную некомпетентность и халатность гида - нет! Из всей экскурсии полезной информации от Али было максимум на 15-20 минут и то в формате «здесь султан встречал гостей, здесь он похоронен». На прямую просьбу дать больше исторической информации гид не отреагировал. Цистерна была заменена на другую, о чем нас не предупредили. Все прибывание в цистерне заняло максимум минут 5. Дворец оббежали за 30 минут! Вместо рассказа об истории и культуре, бОльшую часть времени Али потратил на постоянные разговоры по телефону, несмешные шутки, разговоры за жизнь и псевдонаучные рассуждения о бесполезности современной медицины. Пользы от такой экскурсии ноль и это за 100+ евро за двоих! Под конец Али решил «блеснуть» также знаниями российской истории, заявив, что Наполеона победили не русские, а казахи, приводя якобы «неоспоримые доказательства», которые не выдерживают никакой критики, если хотя бы немного знаком с историей России. После таких заявлений уверенности в компетентности гида не осталось. Впервые попала на экскурсию, с которой люди уходили до ее окончания! Мы тоже ушли раньше, не выдержав этой демагогии. Категорически не советую. В этой компании работают просто некомпетентные гиды.
Гаджи
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия сейчас свяжусь с вами, мне жаль что наш гид вас подвел. Я свяжусь с вами и скопменсирую потраченное вами время
А
Александр
26 фев 2024
Экскурсия - ок. Но я отправлял свою маму, которой 76 лет. Турецкого мама не знает, английского тоже. Телефон - ну такое… Меня заверили, что привезут её ровно в ту точку, откуда забрали. В итоге привезли на другую сторону Таксима и сказали "идти туда". Подобное мне видится совершенно недопустимым: если не можете отвезти куда взяли - не обещайте.
Гаджи
Ответ организатора:
Уважаемый Александр, очень жаль, что вам не понравился формат нашего сбора гостей. К сожалению улочки Таксима узкие и мы не читать дальше
можем заезжать туда с автобусом, забирали и оставили мы вашу маму с той же точки куда попросили ее выйти, и изначально до брони обсудили, никаких сюрпризов не было. Спасибо за ваш отзыв
Логинова
8 фев 2024
Экскурсовод Али доброжелательно и с юмором проводил экскурсию. Не понравилось, что заявленная цистерна Феодосия заменена на цистерну Филоксена. И хотелось бы больше времени во дворце. А так организовано все вполне прилично.
Гаджи
Ответ организатора:
Спасибо большое за ваш отзыв, к сожалению в день проведения экскурсии в музее было мероприятие пришлось заменить, желаем новых встреч
М
Марина
28 янв 2024
Гид Шереф, браво, было интересно
О
Ольга
24 янв 2024
Отличная экскурсия! То что я искала) Али прекрасный рассказчик. Всё организовано хорошо!
Виктория
21 янв 2024
Отличное сочетание всего -достопримечательностей, цены и качества! Для меня это было 2-е посещение Стамбула, поэтому в Топкапы, Айсофии была, а эти места прямо были must have и я нашла идеальную экскурсию!!! Спасибо вашей команде! Все было отлично и очень интересно, гиду -отдельная благодарность! К сожалению, забыла как его зовут.
Д
Дарья
19 янв 2024
По содержанию экскурсии: Гид была милая женщина, очень доброжелательная и внимательная, тут вопросов нет. Она безусловно много знает и всегда рассказывает, но подача была не интересная. Акцент больше делается на размер читать дальше
и описание предметов, для чего что использовали. Хочется, конечно, другое услышать на экскурсии: про традиции людей того времени, про интересные исторические факты, про быт и жизнь людей.
По организационным моментам: сказали, что нас заберут в 850, приехали в 8:40. В автобусе было немного человек, пару человек забрали быстро, двух «милых» девушек мы ждали в автобусе без преувеличения 30 минут. Я считаю, если люди так сильно опаздывают, другие не обязаны их ждать. Финалом было то, что этих девушек высадили абсолютно на другую экскурсию. А мы своей группой по факту опоздали на свою экскурсию. Без нас не начинали, конечно, но это крадет время экскурсии.
Ходили паровозиком друг за другом с этими наушниками. В Долмабахче так вообще не было слышно местами, если гид ушла за пару стен, звука уже нет в наушниках, хотя идем за ней по пятам.
Пофотографировать не успела, т. к. все бегом, и нагоняли упущенное время утром.
В общем, впечатление как от скучной школьной экскурсии, хотя места и их история потрясающие.
Гаджи
Ответ организатора:
Уважаемая Дарья,
Благодарим вас за отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями от экскурсии. Мы всегда стремимся улучшать качество наших читать дальше
услуг и ценим каждое ваше замечание.
1. По содержанию экскурсии: Мы понимаем ваш интерес к более глубокому погружению в традиции и быт людей той эпохи. Обычно, рамки стандартного группового тура ограничены временем и программой, которая охватывает основные исторические моменты и описания объектов. Для более детального знакомства с культурой и традициями мы рекомендуем индивидуальные туры, в которых не включены в стоимость входные билеты, трансфер и тд., где программа может быть адаптирована под ваши интересы.
2. По организационным моментам: Мы приносим извинения за задержку при сборе группы и понимаем ваше разочарование из-за ожидания. Обычно мы придерживаемся правила ожидания не более 10-15 минут. Мы обязательно проведем разбирательство по вашей ситуации, чтобы подобные задержки не повторялись в будущем.
3. Относительно радионаушников: В некоторых исторических местах с толстыми стенами действительно могут возникать трудности с приемом сигнала. Мы постараемся найти решение этой проблемы, чтобы улучшить качество связи.
4. По поводу организации экскурсии: Формат "паровозика" является стандартным для групповых туров, так как он обеспечивает единство группы и позволяет всем слушать гида.
Мы благодарны за вашу обратную связь, так как она помогает нам совершенствоваться. Надеемся, что ваши следующие поездки с нами оставят только положительные впечатления.
Е
Елена
12 дек 2023
Экскурсия очень содержательная. Гид рассказывал очень интересно. Увидели за это время очень много. Рекомендую всем.