Путешествие из века в век — оно ждет вас на нашей экскурсии в группе до 20 человек. Вы откроете яркие грани истории и культуры Стамбула в роскошных залах дворца Долмабахче и его Гареме, в великой мечети Сулеймание и в церкви Малая София. Познакомитесь с деталями архитектуры, узнаете о жизни султанов и побываете на живописной смотровой площадке.

Описание экскурсии

Дворец Долмабахче, где вы перенесетесь во времена последних султанов Османской империи. Рассмотрите Церемониальный зал и покои правителя, заглянете в Гарем и представите, как проходили дни жен султана. Увидите 2-тонную хрустальную люстру, трофеи, доспехи и подарки от королей и императоров со всего мира. У вас также будет время, чтобы погулять по территории и пофотографироваться у изящных ворот.

Мечеть Сулемание, названная в честь Сулеймана Великолепного, пожалуй, самого известного османского султана. Он похоронен в мавзолее на территории мечети вместе со своей женой Роксоланой. Вы услышите историю их любви, оцените мастерство зодчего Синана и впечатлитесь панорамой Стамбула.

Малая Айя-София — мы посетим одну из древнейших сохранившихся церквей Стамбула. Вы раскроете, прообразом каких храмов она стала и узнаете, как мечеть получила свое название.

Цистерна Филексена (Бинбирдирек) — заглянем в древнее водохранилище Константинополя, расположенное в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет. Вы своими глазами увидите подземную цистерну, построенную между 428 и 443 годами.

По воскресеньям Цистерна закрыта: мы проведем для вас экскурсию в Соборе Святого Георгия.

