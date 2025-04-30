Наша экскурсия — как путешествие в машине времени сквозь века, судьбы и империи.
Мы пройдём от арен Ипподрома, где рёв толпы сопровождал колесничных гладиаторов, до подземной тишины римской цистерны, где до сих пор звучит отголосок древнего величия. А затем — к мечети, в которой покоятся сердца султана Сулеймана и Хюррем.
Описание экскурсии
Площадь Ипподром, где когда-то вершилась политика, религия и шоу древнего Константинополя. Здесь до сих пор стоят обелиск Феодосия и змеевая колонна — свидетели империй, пережившие больше, чем мы — понедельников.
Колонна Константина, привезённая из храма Аполлона — реликт времени, когда Рим ещё не знал слова «христианство».
Цистерна Шерефие — подземное водохранилище, где камень и тишина хранят дыхание римского величия.
Гранд-базар — османский муравейник, где торговцы веками предлагают золото, пряности и ковры.
Мечеть Сулеймание — не только архитектурный шедевр, но и место, где живёт предание о самой известной любовной истории Востока.
Вы узнаете:
- Почему Константин сделал ставку на Византию и как это изменило мир
- Как христиане выживали во времена античного язычества
- Почему султаны казнили собственных сыновей. И как один из них всё-таки выбрал любовь
- Как рухнула империя, державшая полмира, и на её пепле возникла Турция, которую мы знаем сегодня
Организационные детали
- Можно с детьми от 6 лет
- Девушки должны иметь головной убор для посещения мечети, а также быть в одежде, прикрывающей колени (штаны, длинное платье)
- Дополнительно оплачивается билет в цистерну Шерефие — 750 лир за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Немецкого фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Адильхан — ваша команда гидов в Стамбуле
Мы с командой с 2006 года проводим по всей Турции экскурсии. Хорошо владеем русским языком, так как родились в Советском Союзе. Имеем лицензию от Министерства культуры и туризма. На экскурсии путешественники хотят узнать максимально много, и качество прогулки зависит от гида. С нами вы прекрасно проведёте время, и приятные впечатления останутся на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
30 апр 2025
Экскурсия очень понравилась. Узнали много нового об истории Стамбула. Было приятно и интересно слушать Адильхана. Буду рекомендовать друзьям!
