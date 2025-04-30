Наша экскурсия — как путешествие в машине времени сквозь века, судьбы и империи. Мы пройдём от арен Ипподрома, где рёв толпы сопровождал колесничных гладиаторов, до подземной тишины римской цистерны, где до сих пор звучит отголосок древнего величия. А затем — к мечети, в которой покоятся сердца султана Сулеймана и Хюррем.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Площадь Ипподром, где когда-то вершилась политика, религия и шоу древнего Константинополя. Здесь до сих пор стоят обелиск Феодосия и змеевая колонна — свидетели империй, пережившие больше, чем мы — понедельников.

Колонна Константина, привезённая из храма Аполлона — реликт времени, когда Рим ещё не знал слова «христианство».

Цистерна Шерефие — подземное водохранилище, где камень и тишина хранят дыхание римского величия.

Гранд-базар — османский муравейник, где торговцы веками предлагают золото, пряности и ковры.

Мечеть Сулеймание — не только архитектурный шедевр, но и место, где живёт предание о самой известной любовной истории Востока.

Вы узнаете:

Почему Константин сделал ставку на Византию и как это изменило мир

Как христиане выживали во времена античного язычества

Почему султаны казнили собственных сыновей. И как один из них всё-таки выбрал любовь

Как рухнула империя, державшая полмира, и на её пепле возникла Турция, которую мы знаем сегодня

Организационные детали