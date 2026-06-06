Стамбул — уникальный город, в котором сочетаются Европа и Азия: тонкий и загадочный Восток и быстро меняющийся, идущий в ногу со временем Запад.
На прогулке по азиатской части вы познакомитесь с
На прогулке по азиатской части вы познакомитесь с
Описание экскурсии
- Мы встретимся на пристани Кадыкёй. Пройдемся по красочным и узким улочкам, посетим рынок, рассмотрим статую бронзового быка — главного символа района, увидем блеск многочисленных ювелирных и свадебных магазинов, познакомимся с новой городской локацией «Терминал Кадыкёй» — вокзалом, расположенным под железнорожным мостом
- Прокатимся на электричке «Мармарай» до станции «Ускудар» (2 остановки)
- Направимся к Девичьей башне и сделаем яркие фото. Вдоволь налюбовавший видами, посетим недавно открывшуюся библиотеку «Невмекан», где расположен небольшой ресторан, галерея, а также музей Ханум Султан, в котором представлены куклы, изображающие представителей Османской династии
- Посетим единственный в Турции Музей воздушных змеев, пройдём по улочкам Ускудара и завершим нашу прогулку у стен исторической мечети Михримах Султан
По пути расскажу о жизни города, интересные факты о местных жителях, посоветую, где можно выгодно приобрести сувениры, дам информацию о передвижении на общественном транспорте Стамбула.
Организационные детали
- Проезд на общественном транспорте оплачиваются отдельно
- Может быть небольшая кофе-пауза по желанию гостей
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Кадыкёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 438 туристов
Вот уже 10 лет я живу в Стамбуле. Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм». Мама двоих детей. Как и любая мама, каждый уикенд думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой. Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.
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Билеты
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