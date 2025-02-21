Приглашаю изучить самый красивый и таинственный уголок исторического полуострова, где сливается архитектура двух великих империй: Римской — церковь Святой Ирины, и Османской — Дворец Топкапы.
Описание экскурсии
Уникальное наследие исторического полуострова
Приглашаю вас открыть для себя один из самых красивых и загадочных уголков исторического полуострова. Здесь, на стыке двух великих империй, вы сможете насладиться уникальной архитектурой, которая рассказывает о богатой истории этого региона.
Архитектурные шедевры
На этом удивительном месте вы увидите:
- Церковь Святой Ирины — выдающийся памятник Римской империи, который поражает своей величественной архитектурой и историческим значением.
- Дворец Топкапы — символ Османской империи, где каждый уголок хранит тайны и легенды прошлого.
Погружение в историю
Посетив этот исторический полуостров, вы не только увидите великолепные здания, но и сможете почувствовать дух времени, который витает в воздухе. Каждый шаг по этому месту — это шаг в историю, полную удивительных событий и культурных пересечений.
Приглашаем к исследованию!
Не упустите возможность познакомиться с этим уникальным уголком мира. Исследуйте, открывайте новое и наслаждайтесь красотой архитектуры, которая объединяет в себе наследие двух великих цивилизаций!
Все дни, кроме вторника, в 09:00 и в 14:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы и гарем
- Церковь Святой Ирины
- Школа Джеври Калфы (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в музей Топкапы - 1700 лир
- Билет с 01.01.2025 года-2000 лир
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фонтан Ахмеда III
Завершение: Первый двор Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни, кроме вторника, в 09:00 и в 14:00.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
21 фев 2025
Очень интересная экскурсия, прекрасная Жанна, которая знает все и обо всем. В Стамбуле были 5 раз и только в этот раз нам нам так повезло с экскурсоводом. Даже подростки слушали с увлечением! В следующий раз обязательно только Жанна!
Т
Татьяна
12 фев 2025
Много в моей жизни было гидов, но такой как Жанна не были ни разу. Это же просто чудо какое-то! Наша маленькая компания провела с Жанной два незабываемых дня в дождливом хмуром Стамбуле. Пройдено несколько десятков километров, голова наполнена рассказами Жанны. В сердце любовь. Очень-очень приятный и очаровательный гид, прекрасное владение русским языком, отличное чувство юмора. Просто love:)
Ю
Юлия
31 янв 2025
Замечательная экскурсия, мы в восторге от гида Жанны. Интересно рассказывала, ходили по дворцу в комфортном темпе. Формат индивидуальной экскурсии очень удобный (нас было 3е взрослых и 2 ребёнка 9 и 14 лет). Очень благодарны за экскурсию, рекомендуем!
А
Алиса
20 янв 2025
Т
Татьяна
14 янв 2025
Спасибо большое Жанне за экскурсию, нам очень понравилось! Мы получили массу интересной информации, ответы на свои вопросы, внимание и заботу -что еще надо))
Д
Дмитрий
15 дек 2024
Очень понравилась Жанна, очень хорошая, честная и отзывчивая. Безумно понравился подход к нам и невероятная клиентоориентированность. Однозначно рекомендую её если ищите гида по Стамбулу или по отдельным достопримечательностям, уверен на 100%, что если будет она, то Вы останетесь довольны.
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