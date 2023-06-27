Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Для любителей истории и поклонников знаменитого сериала, пройдемся по главным достопримечательностям! Любителей истории, поклонников знаменитого сериала и просто гостей Стамбула, конечно, восхитит Дворец Топкапы — старинная резиденция турецких султанов, представляющая собой целый дворцовый городок. Также посетим великую мечеть Стамбула — Сулеймание и район Султанахмета и посетим Голубую мечеть. 4.9 7 отзывов

Selexia Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -11% €280 выгода €30 €250 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 7 отзывов 🇷🇺 русский 4 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Дворец Топкапы Он раскинулся на высоком мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор. Общая площадь дворцовой застройки составляет 70 гектаров, и каждый квадратный метр здесь утопает в роскоши. Склонные к пышным метафорам мусульманские поэты называли Топкапы Дворцом вечного счастья, ниспосланного его обитателям. Вы посетите важнейшие места действия знаменитого сериала, узнаете о традициях и устоях жизни султанов, а также увидите знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти. Район Султанахмет Затем перейдем в район Султанахмета и посетим Голубую мечеть, где расположены гробницы Османской династии, например Валиде Султан, и пройдемся вокруг хамамма Хюррем Султан, старинной османской бани, которая открыта для посетителей по сей день и была построена знаменитым придворным архитектором Мимар Синаном. Далее вы увидите Дворец Ибрагим-паши — и узнаете, за какие заслуги султан Сулейман подарил его своему ближайшему другу и соратнику и какие события в нем происходили. А еще узнаете, какой музей размещается здесь в наши дни. Великая мечеть Стамбула — Сулеймание Завершим мы нашу экскурсию самой Великой мечетью Стамбула — Сулеймание. Построена она была в период рассвета Османского царства и пережила без последствий 89 землетрясений. Вы осмотрите усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы, их дочери Мехримах и узнаете об отношениях главных героев сериала в реальной жизни. Сулеймание мечеть со зданиями бань, медресе, кухонь, библиотек, больниц и обсерваторией образует комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Частью архитектурного комплекса является библиотека Сулеймание, одна из крупнейших ориентальных библиотек, предоставляющая доступ к манускриптам VIII—XIX веков.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворец Топкапы

СултанАхмет

Дворец Ибрагим Паши

Мечеть Сулеймание Что включено Услуги русскоговорящего лицензированного гида Что не входит в цену Билеты в музеи и дворец

Обед в кафе или ресторане Место начала и завершения? Ваш отель или район Султан Ахмета Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.