Стамбул: экскурсия по хамамму Хюррем Султан и гробницам Османской династии
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Что вас ожидает:
- Дворец Топкапы
- СултанАхмет
- Дворец Ибрагим Паши
- Мечеть Сулеймание
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Любителей истории, поклонников знаменитого сериала и просто гостей Стамбула, конечно, восхитит Дворец Топкапы — старинная резиденция турецких султанов, представляющая собой целый дворцовый городок.
Он раскинулся на высоком мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор. Общая площадь дворцовой застройки составляет 70 гектаров, и каждый квадратный метр здесь утопает в роскоши. Склонные к пышным метафорам мусульманские поэты называли Топкапы Дворцом вечного счастья, ниспосланного его обитателям. Вы посетите важнейшие места действия знаменитого сериала, узнаете о традициях и устоях жизни султанов, а также увидите знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти.
Затем перейдем в район Султанахмета и посетим Голубую мечеть, где расположены гробницы Османской династии, например Валиде Султан, и пройдемся вокруг хамамма Хюррем Султан, старинной османской бани, которая открыта для посетителей по сей день и была построена знаменитым придворным архитектором Мимар Синаном.
Далее Вы увидите Дворец Ибрагим-паши — и узнаете, за какие заслуги султан Сулейман подарил его своему ближайшему другу и соратнику и какие события в нем происходили. А еще узнаете, какой музей размещается здесь в наши дни.
Завершим мы нашу экскурсию самой Великой мечетью Стамбула — Сулеймание. Построена она была в период рассвета Османского царства и пережила без последствий 89 землетрясений. Вы осмотрите усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы, их дочери Мехримах и узнаете об отношениях главных героев сериала в реальной жизни. Сулеймание мечеть со зданиями бань, медресе, кухонь, библиотек, больниц и обсерваторией образует комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Частью архитектурного комплекса является библиотека Сулеймание, одна из крупнейших ориентальных библиотек, предоставляющая доступ к манускриптам VIII—XIX веков.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего лицензированного гида
- Что не входит
- Билеты в музеи и дворец
- Обед в кафе или ресторане
- Место начала и завершения?
- Ваш отель или район Султан Ахмета
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Т. к в программу входит посещение действущей мечети девушкам необходимы шарф, мужчинам желательно брюки.
- Если при бронировании Вы не указали номер телефона для связи, просим Вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
- +90 544 157 34 33
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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