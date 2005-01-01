Эта экскурсия ⛳ — идеальное первое свидание с городом перед более детальным знакомством. Вас ждут все самые главные достопримечательности 🏛️ площади Султанахмет, стены Константинополя, набережная Мраморного моря 🌊, дворец Долмабахче и многое-многое другое. Вы узнаете историю 📖 каждого объекта, услышите интересные факты о городе и необыкновенные легенды, полюбуетесь видами Босфора и панорамой Стамбула с самого высокого здания Турции.

Что вас ожидает

Романтичный Ортакёй и роскошный Этилер

Экскурсия начнётся в районе, которые очень любят и местные жители, и туристы. Расположенный на берегу моря Ортакёй запомнится вам видом на величественный мост через Босфорский пролив. Вы посетите смотровую площадку около дворца Долмабахче, узнаете об истории этого изящного здания. А в Этилере вы проедете по красивым улицам мимо многочисленных элитных ресторанов, кафе, автосалонов.

Две смотровые площадки

Понять масштабы и величину Стамбула вы попробуете с лучших обзорных площадок. В Левенте остановитесь, чтобы побывать на смотровой площадке самого высокого здания в Турции. Здесь по вашему желанию можно совершить полёт над Стамбулом на симуляторе вертолёта. В центральном Медждиекёе проедете по узким улицам мимо высотных зданий, а с холма Пьер Лотти полюбуетесь видами на бухту Золотой Рог и прибрежные окрестности. Дорога к площадке проходит по живописному склону, на котором находится старое кладбище, ставшее частью городского пейзажа.

Исторический Султанахмет

В этой части экскурсии 🧭 вы попадёте на самую главную, известную и популярную площадь города. Здесь вы полюбуетесь символами Стамбула и всей Турции — Айя-Софией и Голубой мечетью — узнаете историю великих османских султанов и их деяний.