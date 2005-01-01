5
13 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Это Стамбул, не Константинополь – поется в известной песне.

Древний город 🏙️ Турции, богатый на краски и историю 📖.

Расположенный на берегах пролива Босфор, он был когда-то крупнейшим турецким портом и снабжал товарами и грузами всю Турцию.

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 по берегам этого красочного города, изучить все его достопримечательности 🏛️ и посмотреть на него как с земли, так и с неба.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-45 человек

  • €300 за экскурсию

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Это Istanbul!
Это Istanbul!

Что вы увидите

  • Район Ортакёй
  • Босфорский пролив
  • Смотровая площадка дворца Долмабахче
  • Район Этилер
  • Район Левент
  • Район Медждиекёе
  • Холм Пьер Лотти
  • Бухта Золотой Рог
  • Старое кладбище
  • Айя-София
  • Голубая мечеть
Эта экскурсия ⛳ — идеальное первое свидание с городом перед более детальным знакомством. Вас ждут все самые главные достопримечательности 🏛️ площади Султанахмет, стены Константинополя, набережная Мраморного моря 🌊, дворец Долмабахче и многое-многое другое. Вы узнаете историю 📖 каждого объекта, услышите интересные факты о городе и необыкновенные легенды, полюбуетесь видами Босфора и панорамой Стамбула с самого высокого здания Турции.
Что вас ожидает
Романтичный Ортакёй и роскошный Этилер
Экскурсия начнётся в районе, которые очень любят и местные жители, и туристы. Расположенный на берегу моря Ортакёй запомнится вам видом на величественный мост через Босфорский пролив. Вы посетите смотровую площадку около дворца Долмабахче, узнаете об истории этого изящного здания. А в Этилере вы проедете по красивым улицам мимо многочисленных элитных ресторанов, кафе, автосалонов.
Две смотровые площадки
Понять масштабы и величину Стамбула вы попробуете с лучших обзорных площадок. В Левенте остановитесь, чтобы побывать на смотровой площадке самого высокого здания в Турции. Здесь по вашему желанию можно совершить полёт над Стамбулом на симуляторе вертолёта. В центральном Медждиекёе проедете по узким улицам мимо высотных зданий, а с холма Пьер Лотти полюбуетесь видами на бухту Золотой Рог и прибрежные окрестности. Дорога к площадке проходит по живописному склону, на котором находится старое кладбище, ставшее частью городского пейзажа.
Исторический Султанахмет
В этой части экскурсии 🧭 вы попадёте на самую главную, известную и популярную площадь города. Здесь вы полюбуетесь символами Стамбула и всей Турции — Айя-Софией и Голубой мечетью — узнаете историю великих османских султанов и их деяний.
Что входит
  • В стоимость экскурсии включён трансфер туда-обратно из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи, Таксим, Бейоглу, Бешикташ и Шишли
  • Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.
Что не входит
  • Билеты на смотровую площадку в районе Левент не входят в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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13 отзывов оставили туристы

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