2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта фотопрогулка не только подарит вам чудесные снимки, но и позволит на пару часов почувствовать себя настоящим стамбульцем. Мы исследуем азиатскую часть города, где течет настоящая жизнь Стамбула и где нечасто встретишь толпы туристов. Прогуливаясь по набережным, восточному базару, фотогеничным улочкам района Мода, вы прочувствуете особое настроение города. А местные уютные кофейни станут идеальными декорациями для портретных снимков!

Описание фото-прогулки

Фотопрогулка в декорациях азиатского Стамбула

За колоритными снимками мы отправимся в азиатский Кадыкей и его район Мода — один из самых современных и уютных уголков Стамбула. Начнем прогулку от причала со стройными кораблями и вездесущими чайками, по пути заглянем на старинный стамбульский базар, а затем пройдемся по фотогеничным улицам Моды. Вы убедитесь, что винтажный трамвай есть не только на Истякляль, попозируете на тихой набережной, где неспешно прогуливаются местные жители. А если вы любите турецкий чай, мы сделаем небольшую остановку в прохладных чайных садах.

Портретные фото в стамбульских кафе

Мода — идеальный район не только для любителей интересных стамбульских ракурсов, но и для ценителей хорошего кофе. На прогулке мы отыщем десятки самобытных кофеен — где, кстати, сможем сделать чудесные портретные фотографии. Почитателям сериала «Во все тяжкие» я покажу кофейню по мотивам сериала. А еще обязательно порекомендую рестораны и кафе азиатского Стамбула, куда вы сможете отправиться после фотосессии.

Организационные детали