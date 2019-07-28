2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках

Natalia
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Natalia – ваш гид
Эта фотопрогулка не только подарит вам чудесные снимки, но и позволит на пару часов почувствовать себя настоящим стамбульцем.

Мы исследуем азиатскую часть города, где течет настоящая жизнь Стамбула и где нечасто встретишь толпы туристов.

Прогуливаясь по набережным, восточному базару, фотогеничным улочкам района Мода, вы прочувствуете особое настроение города.

А местные уютные кофейни станут идеальными декорациями для портретных снимков!
€130
104 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Кадыкей у причалов или входа в метро
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу

Что вас ожидает

Фотопрогулка в декорациях азиатского Стамбула
За колоритными снимками мы отправимся в азиатский Кадыкей и его район Мода — один из самых современных и уютных уголков Стамбула. Начнем прогулку от причала со стройными кораблями и вездесущими чайками, по пути заглянем на старинный стамбульский базар, а затем пройдемся по фотогеничным улицам Моды. Вы убедитесь, что винтажный трамвай есть не только на Истякляль, попозируете на тихой набережной, где неспешно прогуливаются местные жители. А если вы любите турецкий чай, мы сделаем небольшую остановку в прохладных чайных садах.

Портретные фото в стамбульских кафе
Мода — идеальный район не только для любителей интересных стамбульских ракурсов, но и для ценителей хорошего кофе. На прогулке мы отыщем десятки самобытных кофеен — где, кстати, сможем сделать чудесные портретные фотографии. Почитателям сериала «Во все тяжкие» я покажу кофейню по мотивам сериала. А еще обязательно порекомендую рестораны и кафе азиатского Стамбула, куда вы сможете отправиться после фотосессии.

Организационные детали

  • Кадыкей — хоть и нетуристический, но все же один из самых густонаселенных районов Стамбула. Поэтому советую бронировать фотосессию в будни или в выходные утром, чтобы избежать «пробок» из большого количества людей.
  • В зависимости от нашего темпа после фотопрогулки вы получите все удачные фото после легкой коррекции и 20 фото в ретуши на ваш выбор.
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Кадыкей у причалов или входа в метро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наталья, и я фотограф. Провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперед, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 июля 2019
Наталья приятный собеседник, подсказала хорошие, не обычные локации для фото, готова рассмотреть локации под ваш вкус и понравившиеся места, рассказала про свой личный опыт жизни в Стамбуле.
26 января 2019
Получила огромное удовольствие от фотосессии, района, прогулки и общения в целом. Это тот Стамбул, которого я еще не видела. Многолюдный, но все равно другой, душевный что ли. Фотосессия прошла отлично. Увидили много интересных и уютных мест, особнячков. Море вообще особенное. Попробовала лучший в моей жизни лахмаджун. После прогулки прокатилась на трамвае и забралась на террасу одного из кафе. Пила кофе и наслаждалась атмосферой. Спасибо огромное, Наталье! Благодарю за отличное настроение и проведенное время!

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