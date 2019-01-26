2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Эта фотопрогулка не только подарит вам чудесные снимки, но и позволит на пару часов почувствовать себя настоящим стамбульцем.
Мы исследуем азиатскую часть города, где течет настоящая жизнь Стамбула и где нечасто встретишь толпы туристов.
Прогуливаясь по набережным, восточному базару, фотогеничным улочкам района Мода, вы прочувствуете особое настроение города. А местные уютные кофейни станут идеальными декорациями для портретных снимков!
За колоритными снимками мы отправимся в азиатский Кадыкей и его район Мода — один из самых современных и уютных уголков Стамбула. Начнем прогулку от причала со стройными кораблями и вездесущими чайками, по пути заглянем на старинный стамбульский базар, а затем пройдемся по фотогеничным улицам Моды. Вы убедитесь, что винтажный трамвай есть не только на Истякляль, попозируете на тихой набережной, где неспешно прогуливаются местные жители. А если вы любите турецкий чай, мы сделаем небольшую остановку в прохладных чайных садах.
Портретные фото в стамбульских кафе
Мода — идеальный район не только для любителей интересных стамбульских ракурсов, но и для ценителей хорошего кофе. На прогулке мы отыщем десятки самобытных кофеен — где, кстати, сможем сделать чудесные портретные фотографии. Почитателям сериала «Во все тяжкие» я покажу кофейню по мотивам сериала. А еще обязательно порекомендую рестораны и кафе азиатского Стамбула, куда вы сможете отправиться после фотосессии.
Организационные детали
Кадыкей — хоть и нетуристический, но все же один из самых густонаселенных районов Стамбула. Поэтому советую бронировать фотосессию в будни или в выходные утром, чтобы избежать «пробок» из большого количества людей
В течение 3-7 дней после фотопрогулки вы получите все удачные фото после легкой коррекции и 20 фото в ретуши на ваш выбор
Съёмка проходит на полнокадровую профессиональную камеру Canon
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кадыкей у причалов или входа в метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Я провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне.
Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов.
Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю.
Вперёд, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Larisa
Получила огромное удовольствие от фотосессии, района, прогулки и общения в целом. Это тот Стамбул, которого я еще не видела. Многолюдный, но все равно другой, душевный что ли. Фотосессия прошла отлично. читать дальшеуменьшить
Увидили много интересных и уютных мест, особнячков. Море вообще особенное. Попробовала лучший в моей жизни лахмаджун. После прогулки прокатилась на трамвае и забралась на террасу одного из кафе. Пила кофе и наслаждалась атмосферой. Спасибо огромное, Наталье! Благодарю за отличное настроение и проведенное время!
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А
Анна
Прогулялись с Натальей по уютному Кадикою. На улицах практически никого не было, благодаря пандемии. Так что я вдоволь нафоткалась. С Натальей очень комфортно, и мы одну позу несколько раз перефотографировали, чтобы читать дальшеуменьшить
добиться идеального результата. Почувствовала себя настоящей моделью:) Много удачных снимков получилось. Мы пили кофе, и в конце мы ещё продегустировали вкуснейшие мидии за копейки. Я очень довольна. И рекомендую даже в пасмурный день.
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М
Марина
Наталья приятный собеседник, подсказала хорошие, не обычные локации для фото, готова рассмотреть локации под ваш вкус и понравившиеся места, рассказала про свой личный опыт жизни в Стамбуле.
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