Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

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Фотопрогулка «Тайны Истикляля»

Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и запечатлеть себя на атмосферных снимках

Tatiana
Tatiana – Гид из Стамбула
Знаменитая улочка с красным трамвайчиком полна сюрпризов, и на экскурсии 🧭 вы поймете, как много удивительных мест можно отыскать в ее закоулках.

Я расскажу о секретах стамбульского Парижа и Амстердама, покажу интересное кафе великого фотографа-документалиста и познакомлю с шедеврами музея Пера.

А в завершение попьем кофе на террасе с чудесным видом на Босфор.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 70€63 за экскурсиюскидка10%

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Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»

Что вас ожидает

Французский шарм Стамбула
На прогулке 👣 по богемной Французской улочке вы узнаете об оригинальной плитке для крутых ступенек, привезенной сюда из Европы; розово-желтых оттенках фасадов; копиях уличных фонарей, подаренных Парижем и когда-то украшавших его старинные улочки. Обращая внимание на яркие и малозаметные детали, вы поймете, как сформировался образ европейского квартала с колоритными штрихами Востока. Также я посоветую, где здесь стоит поужинать вечером под живую музыку с бокалом вина.

Истикляль в деталях
Я расскажу о местной улице Красных фонарей и местах, куда вечером побаивается заходить даже полиция. Покажу кафе знаменитого режиссёра и фотографа-документалиста Ара Гюлера, на стенах которого вы рассмотрите известные работы, изображающее Стамбул начала 20-го века. В музее Пера обсудим символику самой дорогой картины Турции — «Дрессировщик черепах» Османа Хамди Бея. Не обойдем вниманием отель Пера, где сохранились комнаты Ататюрка и Агаты Кристи, работавшей здесь над «Убийством в Восточном экспрессе». Далее прогуляемся к Галатской башне, а на террасе с шикарным видом на Босфор завершим встречу чашкой ароматного кофе.

📷 На протяжение всего пути я буду фотографировать вас в самых колоритных и интересных местах Истикляля и его окрестностей.

Организационные детали

  • Если экскурсия ⛳ начнётся утром, в программу включим турецкий завтрак
  • Дополнительные расходы: завтрак ~5€/чел., вход в Музей 🖼 Пера 1-2€/чел., кофе на обзорной террасе
Начало и место завершения
🚩 на площади Таксим
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гид и фотограф. Покажу вам Стамбул глазами художника и эстета и удивлю интересными фактами об этом шикарном городе двух морей и континентов.
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Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

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