Tatiana проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Французский шарм Стамбула

На прогулке 👣 по богемной Французской улочке вы узнаете об оригинальной плитке для крутых ступенек, привезенной сюда из Европы; розово-желтых оттенках фасадов; копиях уличных фонарей, подаренных Парижем и когда-то украшавших его старинные улочки. Обращая внимание на яркие и малозаметные детали, вы поймете, как сформировался образ европейского квартала с колоритными штрихами Востока. Также я посоветую, где здесь стоит поужинать вечером под живую музыку с бокалом вина.

Истикляль в деталях

Я расскажу о местной улице Красных фонарей и местах, куда вечером побаивается заходить даже полиция. Покажу кафе знаменитого режиссёра и фотографа-документалиста Ара Гюлера, на стенах которого вы рассмотрите известные работы, изображающее Стамбул начала 20-го века. В музее Пера обсудим символику самой дорогой картины Турции — «Дрессировщик черепах» Османа Хамди Бея. Не обойдем вниманием отель Пера, где сохранились комнаты Ататюрка и Агаты Кристи, работавшей здесь над «Убийством в Восточном экспрессе». Далее прогуляемся к Галатской башне, а на террасе с шикарным видом на Босфор завершим встречу чашкой ароматного кофе.

📷 На протяжение всего пути я буду фотографировать вас в самых колоритных и интересных местах Истикляля и его окрестностей.

Организационные детали