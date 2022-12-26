Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула (мобильная съёмка)

Стамбул — это не только Айя-София, Голубая мечеть и дворец Топкапы. Предлагаю съездить туда, где не увидеть толпы путешественников. Вы погуляете по руинам древней крепости Йорос, услышите необычные факты о гробнице Святого Юши и отведаете рыбные деликатесы в колоритной деревне Анадолу Кавагы. А я сделаю для вас прекрасные снимки и поделюсь интересными историями!

Описание фото-прогулки

Неизведанный Стамбул

Гигантская могила Святого Юши в азиатской части города — одно из самых таинственных мест Стамбула. Вы узнаете, почему она стала местом паломничества турецких суфиев, кто такой Иисус Навин и действительно ли именно его здесь похоронили. А также услышите, почему некоторые историки считают, что евангельский Иерусалим — это Константинополь, а Голгофа — это гора Бейкос на Босфоре.

Путешествие во времени

Вы погуляете по руинам древней крепости Йорос и рассмотрите могучие ворота и две башни высотой 20 метров. Кроме того, насладитесь шикарным видом на слияние Босфора и Черного моря и раскроете, почему в темное время суток в крепости не зажигали огонь и что происходило с ней в Античный, Византийский и Османский периоды. В завершение мы заедем в уютную деревню Анадолу Кавагы, где вы сможете попробовать в одном из ресторанчиков свежайшую местную рыбу.

Организационные детали