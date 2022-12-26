Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула (мобильная съёмка)

Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии
Стамбул — это не только Айя-София, Голубая мечеть и дворец Топкапы. Предлагаю съездить туда, где не увидеть толпы путешественников.

Вы погуляете по руинам древней крепости Йорос, услышите необычные факты о гробнице Святого Юши и отведаете рыбные деликатесы в колоритной деревне Анадолу Кавагы. А я сделаю для вас прекрасные снимки и поделюсь интересными историями!
Описание фото-прогулки

Неизведанный Стамбул

Гигантская могила Святого Юши в азиатской части города — одно из самых таинственных мест Стамбула. Вы узнаете, почему она стала местом паломничества турецких суфиев, кто такой Иисус Навин и действительно ли именно его здесь похоронили. А также услышите, почему некоторые историки считают, что евангельский Иерусалим — это Константинополь, а Голгофа — это гора Бейкос на Босфоре.

Путешествие во времени

Вы погуляете по руинам древней крепости Йорос и рассмотрите могучие ворота и две башни высотой 20 метров. Кроме того, насладитесь шикарным видом на слияние Босфора и Черного моря и раскроете, почему в темное время суток в крепости не зажигали огонь и что происходило с ней в Античный, Византийский и Османский периоды. В завершение мы заедем в уютную деревню Анадолу Кавагы, где вы сможете попробовать в одном из ресторанчиков свежайшую местную рыбу.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • На протяжении всего пути я буду вас фотографировать на iPhone 15. В течение недели после экскурсии вы получите 100 обработанных снимков

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Ускюдар
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 526 туристов
Покажу вам Стамбул глазами фотографа, художника и эстета и удивлю интересными фактами об этом шикарном городе двух морей и континентов. Экскурсии провожу вместе с моими коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

С
Я получила большое удовольствие от экскурсионной прогулки. Красивые места, интересные истории, вкусная кухня, красочные фотографии.
Татьяна очень приятный, эрудированный человек. Время пролетело незаметно.
❤️❤️❤️ Спасибо большое ☺️
Константин
Нас возила Алина на классном новом Мерседесе. Отличные фото и настроение! Рекомендуем
Елена
Место распятие Юши находится далеко от всех привычных для европейских туристов маршрутов и если Вы хотите его посетить небольшой компанией, то это отличный вариант! Как бонус все остальное, но как оказалось все очень красиво и вкусно! Место где Чёрное море переходит в Босфор стоит упомянуть отдельно, это куча отличных видовых мест для отличных фото.
С
Татьяна, очень приятный человек. Сама экскурсия оставила запоминающиеся фотографии и эмоции от увиденного. Благодарим за душевный экскурс.
Т
Большое спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию и замечательные фото, которые очень порадовали нас)))
Стратунова
Отличный гид, подстроилась под нас, показала город с той стороны с которой МЫ хотели
