Отправьтесь в путешествие в прошлое на однодневной экскурсии по Галлиполи из Стамбула, путешествуя на кондиционированном микроавтобусе к полям сражений и военным мемориалам кампании АНЗАК битвы при Галлиполи во время Первой мировой войны.

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Описание экскурсии

Однодневная экскурсия по Галлиполи

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в прошлое! Отправьтесь на однодневную экскурсию по Галлиполи из Стамбула, где вы сможете исследовать поля сражений и военные мемориалы, связанные с кампанией АНЗАК во время Первой мировой войны.

Маршрут экскурсии

Ваше приключение начнется рано утром с выезда из Стамбула на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. По пути предусмотрены остановки для завтрака (за свой счет), чтобы вы могли подкрепиться перед насыщенным днем.

Прибытие на полуостров Галлиполи

По прибытии на полуостров Галлиполи, после обеда, вы погрузитесь в изучение печально известных полей сражений сектора АНЗАК. В ходе экскурсии вы посетите:

Бухту АНЗАК, где войска впервые высадились и основали свою базу.

Кладбище Beach Cemetery, где покоятся многие солдаты, погибшие в битве при Галлиполи.

Мемориал Lone Pine, который увековечивает память военнослужащих, не имеющих известных могил.

Поля сражений Нек и Чунук Баир, где опытные гиды расскажут о событиях войны, делая их более живыми и понятными.

Возвращение в Стамбул

После насыщенного дня вы вернетесь в Стамбул на комфортабельном микроавтобусе, где вас отвезут в отель, завершив экскурсию.

Что взять с собой

Для комфортного участия в экскурсии не забудьте взять с собой:

Летнюю шляпу

Солнцезащитные очки

Паспорт или удостоверение личности

Комфортную обувь

Советы по подготовке

Пожалуйста, учитывайте, что удобная обувь необходима в любое время года. Летом рекомендуется взять шляпу и солнцезащитный крем, а осенью — дождевик. В зимний период не забудьте о теплой одежде.

Эта экскурсия — отличный способ узнать больше о важнейших событиях истории и отдать дань памяти тем, кто сражался за свою страну.