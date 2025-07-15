Описание экскурсии
Однодневная экскурсия по Галлиполи
Приготовьтесь к увлекательному путешествию в прошлое! Отправьтесь на однодневную экскурсию по Галлиполи из Стамбула, где вы сможете исследовать поля сражений и военные мемориалы, связанные с кампанией АНЗАК во время Первой мировой войны.
Маршрут экскурсии
Ваше приключение начнется рано утром с выезда из Стамбула на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. По пути предусмотрены остановки для завтрака (за свой счет), чтобы вы могли подкрепиться перед насыщенным днем.
Прибытие на полуостров Галлиполи
По прибытии на полуостров Галлиполи, после обеда, вы погрузитесь в изучение печально известных полей сражений сектора АНЗАК. В ходе экскурсии вы посетите:
- Бухту АНЗАК, где войска впервые высадились и основали свою базу.
- Кладбище Beach Cemetery, где покоятся многие солдаты, погибшие в битве при Галлиполи.
- Мемориал Lone Pine, который увековечивает память военнослужащих, не имеющих известных могил.
- Поля сражений Нек и Чунук Баир, где опытные гиды расскажут о событиях войны, делая их более живыми и понятными.
Возвращение в Стамбул
После насыщенного дня вы вернетесь в Стамбул на комфортабельном микроавтобусе, где вас отвезут в отель, завершив экскурсию.
Что взять с собой
Для комфортного участия в экскурсии не забудьте взять с собой:
- Летнюю шляпу
- Солнцезащитные очки
- Паспорт или удостоверение личности
- Комфортную обувь
Советы по подготовке
Пожалуйста, учитывайте, что удобная обувь необходима в любое время года. Летом рекомендуется взять шляпу и солнцезащитный крем, а осенью — дождевик. В зимний период не забудьте о теплой одежде.
Эта экскурсия — отличный способ узнать больше о важнейших событиях истории и отдать дань памяти тем, кто сражался за свою страну.
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эджеабат
- Галлиполи
- Кладбище на пляже
- Анзак-Коув
- Кладбище «Арибурну»
- Памятник Мехметчику
- Кладбище «Вечеринка Джонсона»
- Кладбище Нек
- Текирдаг
Что включено
- Транспорт туда и обратно между Стамбулом и Эджеабатом на микроавтобусе с кондиционером
- Экскурсия по Галлиполи с гидом
- Англоговорящий гид
- Обед в ресторане
Что не входит в цену
- Завтрак и ужин
- Напитки во время еды