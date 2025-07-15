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Галлиполи: тур на целый день из Стамбула

Отправьтесь в путешествие в прошлое на однодневной экскурсии по Галлиполи из Стамбула, путешествуя на кондиционированном микроавтобусе к полям сражений и военным мемориалам кампании АНЗАК битвы при Галлиполи во время Первой мировой войны.
Галлиполи: тур на целый день из Стамбула
Галлиполи: тур на целый день из Стамбула
Галлиполи: тур на целый день из Стамбула
Ближайшие даты:
15
июл16
июл17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Однодневная экскурсия по Галлиполи

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в прошлое! Отправьтесь на однодневную экскурсию по Галлиполи из Стамбула, где вы сможете исследовать поля сражений и военные мемориалы, связанные с кампанией АНЗАК во время Первой мировой войны.

Маршрут экскурсии

Ваше приключение начнется рано утром с выезда из Стамбула на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. По пути предусмотрены остановки для завтрака (за свой счет), чтобы вы могли подкрепиться перед насыщенным днем.

Прибытие на полуостров Галлиполи

По прибытии на полуостров Галлиполи, после обеда, вы погрузитесь в изучение печально известных полей сражений сектора АНЗАК. В ходе экскурсии вы посетите:

  • Бухту АНЗАК, где войска впервые высадились и основали свою базу.
  • Кладбище Beach Cemetery, где покоятся многие солдаты, погибшие в битве при Галлиполи.
  • Мемориал Lone Pine, который увековечивает память военнослужащих, не имеющих известных могил.
  • Поля сражений Нек и Чунук Баир, где опытные гиды расскажут о событиях войны, делая их более живыми и понятными.

Возвращение в Стамбул

После насыщенного дня вы вернетесь в Стамбул на комфортабельном микроавтобусе, где вас отвезут в отель, завершив экскурсию.

Что взять с собой

Для комфортного участия в экскурсии не забудьте взять с собой:

  • Летнюю шляпу
  • Солнцезащитные очки
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортную обувь

Советы по подготовке

Пожалуйста, учитывайте, что удобная обувь необходима в любое время года. Летом рекомендуется взять шляпу и солнцезащитный крем, а осенью — дождевик. В зимний период не забудьте о теплой одежде.

Эта экскурсия — отличный способ узнать больше о важнейших событиях истории и отдать дань памяти тем, кто сражался за свою страну.

ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эджеабат
  • Галлиполи
  • Кладбище на пляже
  • Анзак-Коув
  • Кладбище «Арибурну»
  • Памятник Мехметчику
  • Кладбище «Вечеринка Джонсона»
  • Кладбище Нек
  • Текирдаг
Что включено
  • Транспорт туда и обратно между Стамбулом и Эджеабатом на микроавтобусе с кондиционером
  • Экскурсия по Галлиполи с гидом
  • Англоговорящий гид
  • Обед в ресторане
Что не входит в цену
  • Завтрак и ужин
  • Напитки во время еды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Стамбула

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