Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Ипподром, Айя-София и Голубая мечеть Вы посетите античный Ипподром — сердце спортивной и политической жизни Константинополя. Рассмотрите украшенную изразцами Голубую мечеть и побываете в знаменитом соборе Святой Софии. Я раскрою, как он связан с княгиней Ольгой и почему гонцы Владимира Крестителя сказали, что «он держится золотыми цепями на небесах». А еще поделюсь деталями недавнего перехода Айя-Софии из христианского собора в мечеть.
Дворец Топкапы и цистерна Базилика Одно из самых интересных мест Стамбула — дворец Топкапы, где 400 лет жили и работали султаны. Вы погуляете по его роскошным залам и узнаете, кто такие янычары. В цистерне Базилика — самом большом подземном водохранилище Константинополя — рассмотрите древние гигантские колонны, мраморную перевернутую голову Медузы Горгоны и услышите, эпизоды каких знаменитых фильмов здесь снимали.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 во дворец Топкапы не включены в стоимость — 100 лир с человека
Цистерна Базилика временно закрыта
Начало и место завершения
🚩 у трамвайной остановки Султанахмет
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Адем, я лицензированный гид. Получил высшее образование в России, в городе Уфа. С большим удовольствием раскрою вам богатую историю Стамбула и покажу его главные достопримечательности. До встречи в Турции!
Огромнейшее спасибо Адему! Экскурсия на высоте!!!! Замечательно, как и по содержанию так и по качеству!!!! Мы в восторге!!!! Если хотите получить интереснейшую информацию и приятное время провождение это к нему! Очень рекомендуем!!!!
Елена
14 мар 2021
Очень образованный и прекрасно преподносящий информацию гид! Экскурсия была великолепна! Брали индивидуальную- ипподром, собор Софии, Голубая мечеть ( она же Султанахмет мечеть), дворец Топкапы, там же Гарем- 4. 5 часа. Окунулись полностью в эпоху Византии и Османской империи! Понравилось всем! Накануне гуляли сами по центру, но с гидом - это вообще другая история! Как будто смотришь интересный фильм)) Гид отвечал на все наши разнообразные вопросы относительно истории, тк Стамбул - потрясающе место, пересечение религий, империй. Короче, мы в восторге! Всем рекомендуем!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула