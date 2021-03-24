Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Ипподром, Айя-София и Голубая мечеть

Вы посетите античный Ипподром — сердце спортивной и политической жизни Константинополя. Рассмотрите украшенную изразцами Голубую мечеть и побываете в знаменитом соборе Святой Софии. Я раскрою, как он связан с княгиней Ольгой и почему гонцы Владимира Крестителя сказали, что «он держится золотыми цепями на небесах». А еще поделюсь деталями недавнего перехода Айя-Софии из христианского собора в мечеть.

Дворец Топкапы и цистерна Базилика

Одно из самых интересных мест Стамбула — дворец Топкапы, где 400 лет жили и работали султаны. Вы погуляете по его роскошным залам и узнаете, кто такие янычары. В цистерне Базилика — самом большом подземном водохранилище Константинополя — рассмотрите древние гигантские колонны, мраморную перевернутую голову Медузы Горгоны и услышите, эпизоды каких знаменитых фильмов здесь снимали.

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