Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Погулять по Старому городу и увидеть его знаковые достопримечательности с профессиональным гидом

5
2 отзыва
Адем
Адем – Гид из Стамбула
Стамбул запомнится вам сочетанием разных культур, глубокой историей 📖, фантастическими панорамами и дружелюбным характером.

Я расскажу о временах, когда город 🏙️ был столицей ⭐️ великой Османской империи.

А также о том, чем живет мегаполис сегодня: его традициях, кухне 🥧, людях и колоритных районах.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
Стамбул впервые
Стамбул впервые

Что вас ожидает

Ипподром, Айя-София и Голубая мечеть
Вы посетите античный Ипподром — сердце спортивной и политической жизни Константинополя. Рассмотрите украшенную изразцами Голубую мечеть и побываете в знаменитом соборе Святой Софии. Я раскрою, как он связан с княгиней Ольгой и почему гонцы Владимира Крестителя сказали, что «он держится золотыми цепями на небесах». А еще поделюсь деталями недавнего перехода Айя-Софии из христианского собора в мечеть.

Дворец Топкапы и цистерна Базилика
Одно из самых интересных мест Стамбула — дворец Топкапы, где 400 лет жили и работали султаны. Вы погуляете по его роскошным залам и узнаете, кто такие янычары. В цистерне Базилика — самом большом подземном водохранилище Константинополя — рассмотрите древние гигантские колонны, мраморную перевернутую голову Медузы Горгоны и услышите, эпизоды каких знаменитых фильмов здесь снимали.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 во дворец Топкапы не включены в стоимость — 100 лир с человека
  • Цистерна Базилика временно закрыта
Начало и место завершения
🚩 у трамвайной остановки Султанахмет
Стамбул впервые
Стамбул впервые
Стамбул впервые
Стамбул впервые
Стамбул впервые
Стамбул впервые
Стамбул впервые

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Адем
Адем
Здравствуйте! Меня зовут Адем, я лицензированный гид. Получил высшее образование в России, в городе Уфа. С большим удовольствием раскрою вам богатую историю Стамбула и покажу его главные достопримечательности. До встречи в Турции!
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2 настоящих отзыва от туристов

24 мар 2021
Огромнейшее спасибо Адему! Экскурсия на высоте!!!! Замечательно, как и по содержанию так и по качеству!!!! Мы в восторге!!!! Если хотите получить интереснейшую информацию и приятное время провождение это к нему! Очень рекомендуем!!!!
14 мар 2021
Очень образованный и прекрасно преподносящий информацию гид! Экскурсия была великолепна! Брали индивидуальную- ипподром, собор Софии, Голубая мечеть ( она же Султанахмет мечеть), дворец Топкапы, там же Гарем- 4. 5 часа. Окунулись полностью в эпоху Византии и Османской империи! Понравилось всем! Накануне гуляли сами по центру, но с гидом - это вообще другая история! Как будто смотришь интересный фильм)) Гид отвечал на все наши разнообразные вопросы относительно истории, тк Стамбул - потрясающе место, пересечение религий, империй. Короче, мы в восторге! Всем рекомендуем!

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