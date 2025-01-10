При всем изобилии гастро-точек в столице, есть лишь немного мест, которые привередливые стамбульцы признают единственно настоящими.Я собрал несколько таких заведений и составил из них авторскую программу, позаботившись о том, чтобы

дегустация не сильно ударила по бюджету (никаких бараньих ребрышек в тандыре из глины, взятой в основании византийских дворцов). Вы попробуете самый «правильный» рахат-лукум и баклаву; заглянете к Марио из игры 90-х за рыбой на гриле и к французскому моряку — за кофе, сваренным по исконному рецепту. Отведаете лучший пиде и кебабы в вашей жизни. А еще будет божественный десерт кюнефе и мороженое, за которым приезжают со всех окрестностей. И все это — в обеих частях города: европейской и азиатской!

Описание экскурсии

🥗 Утренняя трапеза по-стамбульски

Путешествие начнется с дегустации турецких сладостей или традиционного завтрака. Я предложу на выбор три популярных варианта вкусного начала дня. На Египетском рынке специй помогу отыскать лучшие виды рахат-лукума. Отведу в кафе, где продается единственная настоящая баклава, по мнению местных, а заодно расскажу об интересном подходе турков к ресторанному делу. Или отправимся сразу на завтрак из полезных закусок. Вы сможете расположиться прямо в константинопольской стене с видом на Мраморное море, где послушаете истории о византийских императорах и османской армии, а если повезет — увидите дельфинов! Либо остановиться на заведении с панорамами Босфора, Галатской башни, Старого города, залива Золотой рог и мечети Сулеймана Великолепного.

☕ Турецкий кофе — самый «правильный» в городе!

Дальше вы переместитесь в нетуристический район, где вас будет ждать необычное кафе французского моряка-писателя. Здесь вы познакомитесь с исконными традициями варки кофе на углях — точно так, как это делали во времена Османской империи! И попробуете аутентичный напиток, наслаждаясь прекрасным панорамами с холма.

🌯 Блюда из рыбы и мяса в секретных уголках Стамбула

В городе двух морей логично ожидать прелестей морской кухни — только вот в Турции, по местным меркам, рыбные блюда стоят очень дорого и обычно продаются только в ресторанах. Я же отведу вас туда, где сами стамбульцы едят вкусно и практически за копейки. Вы попробуете сэндвич из целой половинки свежей рыбы, приготовленный моряками прямо на своих кораблях. Или заглянете в гости к тому самому Марио из игры 90-х, который теперь живет в Стамбуле и продаёт жаренную на гриле рыбу в лаваше. А с мясоедами поедем вдоль Босфора к северной части Стамбула за самым вкусным пиде в их жизни.

🍦 Лучшее мороженое и чай в красивом парке

В красивом молодежном и одновременно древнем районе Кадыкёй вы отведаете восхитительное мороженое, правда, немного постояв в очереди — за ним приезжают «со всех волостей». Неподалеку можно будет попить ароматный чай в парке с видом на Мраморное море — здесь поговорим о турецком поэте Назыма Хикмета и почитаем выбитые на аллеях его высказывания.

🥙 Турецкий ужин — узнать, какие они, настоящие кебабы

За этим блюдом поедем туда, где его действительно хорошо готовят — конечно, в нетуристическое место. На европейском берегу Босфора, у памятника великому флотоводцу и пирату Барбаросса вы посетите кафе, в котором соблюдают традиции города Адана, а там точно знают, как готовить правильные кебабы.

🍮 Последнее усилие, или десерт, без которого гастро-тур не завершен

Буду краток — кюнефе! Тонкая, залитая мёдом горячая соломка из теста, внутри которой плавится горячий сыр, сверху посыпка из фисташковой крошки и кусочек холодного мороженного из козьего молока… ммм, это непередаваемо!

😋 По пути вы также сможете попробовать свежевыжатые соки, вафли, симит, кукурузу, крошку-картошку, каштаны, мидии, рис с курицей, келепача (очень острое блюдо), кокореч, мокрый гамбургер, котлеты из булгура (без мяса) и многое другое — все самое вкусное в проверенных местах Стамбула! А еще я покажу классное место для поклонников кальяна и красивых панорам. И, если захотите, организую дегустацию вин в историческом погребе.

Организационные детали