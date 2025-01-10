Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»

Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
При всем изобилии гастро-точек в столице, есть лишь немного мест, которые привередливые стамбульцы признают единственно настоящими.

Я собрал несколько таких заведений и составил из них авторскую программу, позаботившись о том, чтобы
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дегустация не сильно ударила по бюджету (никаких бараньих ребрышек в тандыре из глины, взятой в основании византийских дворцов).

Вы попробуете самый «правильный» рахат-лукум и баклаву; заглянете к Марио из игры 90-х за рыбой на гриле и к французскому моряку — за кофе, сваренным по исконному рецепту. Отведаете лучший пиде и кебабы в вашей жизни. А еще будет божественный десерт кюнефе и мороженое, за которым приезжают со всех окрестностей. И все это — в обеих частях города: европейской и азиатской!

4.68
95 отзывов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Ближайшие даты:
15
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

🥗 Утренняя трапеза по-стамбульски
Путешествие начнется с дегустации турецких сладостей или традиционного завтрака. Я предложу на выбор три популярных варианта вкусного начала дня. На Египетском рынке специй помогу отыскать лучшие виды рахат-лукума. Отведу в кафе, где продается единственная настоящая баклава, по мнению местных, а заодно расскажу об интересном подходе турков к ресторанному делу. Или отправимся сразу на завтрак из полезных закусок. Вы сможете расположиться прямо в константинопольской стене с видом на Мраморное море, где послушаете истории о византийских императорах и османской армии, а если повезет — увидите дельфинов! Либо остановиться на заведении с панорамами Босфора, Галатской башни, Старого города, залива Золотой рог и мечети Сулеймана Великолепного.

Турецкий кофе — самый «правильный» в городе!
Дальше вы переместитесь в нетуристический район, где вас будет ждать необычное кафе французского моряка-писателя. Здесь вы познакомитесь с исконными традициями варки кофе на углях — точно так, как это делали во времена Османской империи! И попробуете аутентичный напиток, наслаждаясь прекрасным панорамами с холма.

🌯 Блюда из рыбы и мяса в секретных уголках Стамбула
В городе двух морей логично ожидать прелестей морской кухни — только вот в Турции, по местным меркам, рыбные блюда стоят очень дорого и обычно продаются только в ресторанах. Я же отведу вас туда, где сами стамбульцы едят вкусно и практически за копейки. Вы попробуете сэндвич из целой половинки свежей рыбы, приготовленный моряками прямо на своих кораблях. Или заглянете в гости к тому самому Марио из игры 90-х, который теперь живет в Стамбуле и продаёт жаренную на гриле рыбу в лаваше. А с мясоедами поедем вдоль Босфора к северной части Стамбула за самым вкусным пиде в их жизни.

🍦 Лучшее мороженое и чай в красивом парке
В красивом молодежном и одновременно древнем районе Кадыкёй вы отведаете восхитительное мороженое, правда, немного постояв в очереди — за ним приезжают «со всех волостей». Неподалеку можно будет попить ароматный чай в парке с видом на Мраморное море — здесь поговорим о турецком поэте Назыма Хикмета и почитаем выбитые на аллеях его высказывания.

🥙 Турецкий ужин — узнать, какие они, настоящие кебабы
За этим блюдом поедем туда, где его действительно хорошо готовят — конечно, в нетуристическое место. На европейском берегу Босфора, у памятника великому флотоводцу и пирату Барбаросса вы посетите кафе, в котором соблюдают традиции города Адана, а там точно знают, как готовить правильные кебабы.

🍮 Последнее усилие, или десерт, без которого гастро-тур не завершен
Буду краток — кюнефе! Тонкая, залитая мёдом горячая соломка из теста, внутри которой плавится горячий сыр, сверху посыпка из фисташковой крошки и кусочек холодного мороженного из козьего молока… ммм, это непередаваемо!

😋 По пути вы также сможете попробовать свежевыжатые соки, вафли, симит, кукурузу, крошку-картошку, каштаны, мидии, рис с курицей, келепача (очень острое блюдо), кокореч, мокрый гамбургер, котлеты из булгура (без мяса) и многое другое — все самое вкусное в проверенных местах Стамбула! А еще я покажу классное место для поклонников кальяна и красивых панорам. И, если захотите, организую дегустацию вин в историческом погребе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят транспортные расходы (передвижение на пароходах и трамваях) и все дегустации
  • В среднем, дополнительные затраты на человека составят 50 $
  • Изложенная программа — предварительный и ориентировочный вариант. Я могу составить для вас индивидуальный тур в соответствии с вашими интересами и пожеланиями.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 95 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Olga)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Olga)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Olga)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Дарья)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Екатерина)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Екатерина)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Екатерина)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Екатерина)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Екатерина)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Екатерина)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Екатерина)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Альберт)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Альберт)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Альберт)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Альберт)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Альберт)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Альберт)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Альберт)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Екатерина)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Екатерина)Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» (Наталья)
Ирина
10 янв 2025
Гуляли по Стамбулу с Денизом. Очень душевный молодой человек, в котором соединились две культуры - восток и запад. Русский язык у Дениза не просто прекрасный, он для него родной, поэтому
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речь гида не вызывала никаких напряжений, мы приятно беседовали во время прогулки. Хотелось бы отметить, что Дениз знает много интересных фактов по истории и культуре Турции, которых вы не услышите на традиционной экскурсии. И отдельная тема - турецкая кухня! Мы открыли для себя совершенно потрясающие блюда, которые в последующие дни заходили поесть в кафе, которые посещали с Денизом) Холодная пахлава это просто бомба!)) Дениз, спасибо огромное за чудесную прогулку!

Olga
1 янв 2025
Очень интересная экскурсия, гид Михаил просто потрясающий, показал такие уголки Стамбула, которые мы никогда не увидели бы сами. Будем обязательно советовать друзьям.
Очень интересная экскурсия, гид Михаил просто потрясающий, показал такие уголки Стамбула, которые мы никогда не увиделиОчень интересная экскурсия, гид Михаил просто потрясающий, показал такие уголки Стамбула, которые мы никогда не увиделиОчень интересная экскурсия, гид Михаил просто потрясающий, показал такие уголки Стамбула, которые мы никогда не увидели
S
5 ноя 2024
Нам очень понравилась прогулка. Дениз великолепно знает Стамбул, его историю и потаенные места, которые показал нам. А ещё он отлично говорит по-русски. Благодаря ему мы смогли окунуться в жизнь обычных горожан вне проторенных туристических троп, узнали лучше быт стамбульцев и открыли новые для нас вкусы. Несколько часов пролетели совсем незаметно.
Дарья
28 окт 2024
Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!

Наш гид Дениз провел нас по нескольким районам города (Султанахмет, Эминёню, Каракёй, Кадыкёй). Каждый район своеобразен и Дениз нам это продемонстрировал не только
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на уровне гастрономии, но и на уровне культуры в целом. Готов был ответить на самые разные наши вопросы весьма обстоятельно и со знанием истории родной для него Турции на безупречном русском языке. Был внимателен к нашим запросам и пожеланиям. Нам было вкусно, комфортно и интересно! Дети (8 и 14 лет) тоже остались очень довольны.
Мы легко и непринужденно прошли весь маршрут, переплыли Босфор и Золотой рог, попробовали турецкий завтрак, рыбный стритфуд и местные сладости. Теперь знаем вкус настоящей пахлавы, необычного мороженого из козьего молока, вкус зимнего напитка салеп и значительно лучше ориентируемся в Стамбуле;)

Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!Гастрономическая прогулка по Стамбулу с Денисом была прекрасна!
Р
7 окт 2024
Это было большое гастрономическое путешествие в сопровождении Анастасии. Мы побывали в местах, до которых редко добираются иностранные туристы и попробовали различные блюда местной кухни. Настя много рассказала не только о
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гастрономических особенностях Стамбула, но и о жизни, заботах и радостях местных жителей. Подробно отвечала на все вопросы и помогла исполнить наши гастрономические пожелания. Рекомендую прогулку тем, кто уже побывал на классических экскурсиях в Стамбуле и хочет получить свежие, необычные впечатления.

Е
21 сен 2024
Нашим гидом на экскурсии был Дениз. Думаю будь гидом кто то другой то я наверно бы поставил 4 звезды. Но Дениз однозначно заработал 5 звёзд. Теперь чуть подробнее. Началась экскурсия
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с того что гид встретил нас возле отеля узнал о наших намерениях и мы отправились в путь. В течении всей экскурсии Дениз был максимально открыт для диалога и когда не рассказывал о том что мы видим охотно отвечал на возникшие вопросы. За весь день мы пробовали или могли попробовать много разных блюд (Дениз на всём маршруте говорил вот здесь вкусно готовят то то и то то а вон там очень вкусно другое) И только наша сытость мешаал нам отведать всё про что рассказывал гид. В общем супер. Ну и в качестве небольшого пожелания (ни в коем случае не критика, а именно пожелания), в голову это пришло уже когда сидел и обдумывал свои впечатления об экскурсии чего мне не хватило. . наверно было бы прикольно раз тур относится к гастрономическим что бы когда пробуешь те или иные блюда гид сделал небольшой экскурс в историю блюда или рассказал какую нить интересный исторический факт связанный с этим блюдом или в принципе рассказал о традиционных блюдах, но повторюсь это моё личное впечатление и желание:-) мы во время еды расспрашивали Дениза о его семье и его жизни, и его рассказы об этом были не менее интересны чем факты о блюдах которые мы пробовали:-). Однозначно посоветую друзьям данную экскурсию

Екатерина
22 авг 2024
Спасибо огромное нашему гиду Юлии, за чудесную 8 часовую прогулку в ее компании. Побывали во многих частях огромного Стамбула, знакомились с новыми интересными местами, кафе и кондитерскими, пили турецкий кофе, гадали на кофейной гуще, кормили завтраком чаек, примеряли кафтаны, распивали чай, дегустировали локум и кюнефе, сытые и довольные вечером смотрели фотографии)
Спасибо огромное нашему гиду Юлии, за чудесную 8 часовую прогулку в ее компании. Побывали во многихСпасибо огромное нашему гиду Юлии, за чудесную 8 часовую прогулку в ее компании. Побывали во многихСпасибо огромное нашему гиду Юлии, за чудесную 8 часовую прогулку в ее компании. Побывали во многихСпасибо огромное нашему гиду Юлии, за чудесную 8 часовую прогулку в ее компании. Побывали во многихСпасибо огромное нашему гиду Юлии, за чудесную 8 часовую прогулку в ее компании. Побывали во многихСпасибо огромное нашему гиду Юлии, за чудесную 8 часовую прогулку в ее компании. Побывали во многихСпасибо огромное нашему гиду Юлии, за чудесную 8 часовую прогулку в ее компании. Побывали во многих
Альберт
20 июл 2024
Гид Юля, хочется выразить огромную благодарность. Экскурсия была насыщенной, незабываемой, мы восторге!! Юля обладает большими познаниями истории, культуры Стамбула. Более того она очаровательная, чуткая, внимательная девушка.
Гид Юля, хочется выразить огромную благодарность. Экскурсия была насыщенной, незабываемой, мы восторге!! Юля обладает большими познаниямиГид Юля, хочется выразить огромную благодарность. Экскурсия была насыщенной, незабываемой, мы восторге!! Юля обладает большими познаниямиГид Юля, хочется выразить огромную благодарность. Экскурсия была насыщенной, незабываемой, мы восторге!! Юля обладает большими познаниямиГид Юля, хочется выразить огромную благодарность. Экскурсия была насыщенной, незабываемой, мы восторге!! Юля обладает большими познаниямиГид Юля, хочется выразить огромную благодарность. Экскурсия была насыщенной, незабываемой, мы восторге!! Юля обладает большими познаниямиГид Юля, хочется выразить огромную благодарность. Экскурсия была насыщенной, незабываемой, мы восторге!! Юля обладает большими познаниямиГид Юля, хочется выразить огромную благодарность. Экскурсия была насыщенной, незабываемой, мы восторге!! Юля обладает большими познаниями
Екатерина
18 июн 2024
Прекрасно прогулялись по разным районам Стамбула, кушая вкусную еду. Великолепный турецкий завтрак с видом на Босфор, необычные сладости, и вкуснейший чечевичный суп)). Юлия - отличный рассказчик, знающий историю. Очень много
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узнали не только о еде, но и об истории Турции. Параллельно заглянули на рынок по нашему желанию и посмотрели больше, чем смогли бы сами) Юлия отлично владеет турецким языком, научила нас перемещаться на общественном транспорте, что добавило свою изюминку в экскурсию. Как выяснилось, Юлия отличный фотограф, сделала нам невероятные фотографии.

Прекрасно прогулялись по разным районам Стамбула, кушая вкусную еду. Великолепный турецкий завтрак с видом на Босфор,
Е
16 мая 2024
Экскурсия с Юлией прошла просто потрясающе! Она буквально реабилитировала блюда Стамбула в наших глазах) Наш отдых в Стамбуле начался с выбора места для ужина, сменили 3 места, был провал на
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провале, шаурма невкусная, сухая, чечевичный суп подали жутко кислый, мясо сухое, острое, ни мы, ни дети не смогли это есть(На следующий день у нас была запланирована гастрономическая экскурсия с Юлией по Стамбулу. Начали с турецкого завтрака в приятном месте в новом районе Галапорт, очень вкусно, разнообразно и интересно. На экскурсии были с двумя маленькими детьми, 4 года и 10 месяцев, никаких проблем у нас не возникало, Юлия подстраивалась под все наши пожелания, главное их озвучивать)))) более того, помогала с детьми, катала коляску:-) за день посетили кучу интереснейших мест, которые сами вряд ли бы посетили, тем более такой непростой компанией с малышами. Посетили рыбный рынок, попробовали вкуснейшие свежие устрицы, мидии, мясо в горшочке, мороженое, пахлаву и многое другое, послушали интересные истории про Турцию и ее достопримечательности, быт людей и национальные особенности! Получили кучу рекомендаций по вкусным кафе и ресторанам, достопримечательностям, которые стоит посетить. Юлия помогла спланировать маршрут и на следующие дни, постоянно нас консультировала по всем нашим вопросам) Вообщем супер довольны. От души рекомендасьон:-) вернемся к Юлии по следующему прилету в Стамбул)

Экскурсия с Юлией прошла просто потрясающе! Она буквально реабилитировала блюда Стамбула в наших глазах) Наш отдых
Александр
26 апр 2024
Интересные взгляды на Стамбул
Наталья
20 апр 2024
Спасибо большое за приятную и вкусную прогулку!! Было очень круто😎
Спасибо большое за приятную и вкусную прогулку!! Было очень круто😎Спасибо большое за приятную и вкусную прогулку!! Было очень круто😎Спасибо большое за приятную и вкусную прогулку!! Было очень круто😎
В
18 янв 2024
Все было супер! Спасибо огромное
V
25 дек 2023
Были на экскурсии Настоящие вкусы Стамбула,с Денизом. Видно что молодой человек любит и разбирается в истории и гастрономии Турции. Было очень интересно попробовать местный фастфуд и послушать историю Стамбула. Отдельное
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спасибо за прогулку по греческому кварталу. и поездку на пароме через Босфор. Неспешная прогулка по интерестным и не туристическим местам с заходом в местные кафешки и ресторанчики,сделали незабываемыми восемь часов проведенные вместе с Денизом и аутентичным Стамбулом. Рекомендую всем, не пожалеете.

Екатерина
6 дек 2023
Это был мой первый опыт подобных экскурсий, и в целом, мне понравилось. Владислав спросил нас о предпочтениях в еде и есть ли продукты, которые мы не употребляем, или аллергии. Он
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изменил свой план экскурсии по моей просьбе, Мы 8 часов подряд гуляли по городу, и также перемещались в разные его части на речных теплоходах и метро. Мы многое узнали о самом городе, и конечно о том как давно и где готовят разные лучшие вкусности Стамбула. Кроме кафе посетили несколько исторических мест. В какой-то момент наш гид увлекся угощениям нас разными закусками, а мы ждали, когда же будет полноценный обед. Когда я об этом сказала, то маршрут сразу изменили, и мы смогли полноценно пообедать. За весь день мы попробовали 9 разных блюд, в том числе аутентичные. На еду мы потратили втроем около 2000 лир.

Это был мой первый опыт подобных экскурсий, и в целом, мне понравилось. Владислав спросил нас оЭто был мой первый опыт подобных экскурсий, и в целом, мне понравилось. Владислав спросил нас оЭто был мой первый опыт подобных экскурсий, и в целом, мне понравилось. Владислав спросил нас оЭто был мой первый опыт подобных экскурсий, и в целом, мне понравилось. Владислав спросил нас оЭто был мой первый опыт подобных экскурсий, и в целом, мне понравилось. Владислав спросил нас оЭто был мой первый опыт подобных экскурсий, и в целом, мне понравилось. Владислав спросил нас оЭто был мой первый опыт подобных экскурсий, и в целом, мне понравилось. Владислав спросил нас оЭто был мой первый опыт подобных экскурсий, и в целом, мне понравилось. Владислав спросил нас о

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