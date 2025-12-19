Вдали от шумного Стамбула покажем вам другой турецкий ритм — спокойную Ялову, знаменитые термальные источники и зелёные горные окрестности.
Это будет день расслабления — купание, чистый воздух, прогулки по живописному парку и отдых для тела и разума.
Описание экскурсии
7:00–8:00 — выезд из отелей
Встретим вас в Старом городе (Султанахмет, Лалели, Аксарай, Беязыт, Сиркеджи) и зоне Таксима.
9:00 — посадка на паром в порту Пендик
Во время круиза можно свободно гулять по парому и любоваться видами.
10:00–14:30 — прибытие в Ялову, поездка на автобусе к термальному комплексу и свободное время
- Термальные источники. Купайтесь, отдыхайте в хамаме — мы подскажем, что где находится
- Прогулка по красивому парку, в котором любил отдыхать Ататюрк
- Обед — по желанию
С 17:00 до 18:00 вы будете в Стамбуле
Обратно едем на автобусе без парома. Точное время прибытия зависит от пробок и местоположения вашего отеля.
Организационные детали
- В стоимость включено всё, кроме обеда — он оплачивается отдельно по ценам меню
- Едем на комфортабельном автобусе и муниципальном пароме
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 17912 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,
