Мои заказы

К Принцевым островам - из Стамбула

Отвлечься от суеты, неспешно прогуляться у воды, покормить чаек и провести время размеренно
Через час после старта вы окажетесь в совершенно другом мире: без машин, суеты и бесконечного шума. Добро пожаловать на Принцевы острова — жемчужину Мраморного моря. Здесь время течёт медленно, а воздух пахнет соснами.

Вас ждёт спокойная курортная атмосфера с аккуратными улочками, старинной архитектурой, зелёными парками и красивыми набережными.
Описание экскурсии

Морская прогулка

Вы отправитесь в путешествие по Мраморному морю на пароме или катере и насладитесь свежим воздухом и панорамными видами Стамбула.

Прогулка по островам

Увидите два или три острова (в зависимости от погоды). У вас будет возможность самостоятельно исследовать местность: пройтись по уютным улочкам среди старинных особняков, отдохнуть в зелёных парках или посидеть у воды. Эти места когда-то служили уединённым уголком для византийской знати.

Вы увидите:

  • православный детский дом «Принкипо» — один из крупнейших деревянных комплексов в Европе
  • старинные храмы, в том числе церковь Панагия и церковь Святого Димитрия
  • монастырь Святого Георгия, откуда открываются живописные панорамные виды

Организационные детали

  • В стоимость включено: услуги сопровождающего на английском языке, трансфер на комфортабельном автобусе, обед, страховка
  • Дополнительно оплачиваются напитки и личные расходы
  • Модель судна, состав меню и детали программы могут варьироваться
  • Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности и предоставляются спасательные жилеты
  • Это водная прогулка, которая не предполагает сопровождения гида. С вами будет один из членов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 36 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
читать дальшеуменьшить

экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

Входит в следующие категории Стамбула

