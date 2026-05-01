Через час после старта вы окажетесь в совершенно другом мире: без машин, суеты и бесконечного шума. Добро пожаловать на Принцевы острова — жемчужину Мраморного моря. Здесь время течёт медленно, а воздух пахнет соснами. Вас ждёт спокойная курортная атмосфера с аккуратными улочками, старинной архитектурой, зелёными парками и красивыми набережными.

Описание экскурсии

Морская прогулка

Вы отправитесь в путешествие по Мраморному морю на пароме или катере и насладитесь свежим воздухом и панорамными видами Стамбула.

Прогулка по островам

Увидите два или три острова (в зависимости от погоды). У вас будет возможность самостоятельно исследовать местность: пройтись по уютным улочкам среди старинных особняков, отдохнуть в зелёных парках или посидеть у воды. Эти места когда-то служили уединённым уголком для византийской знати.

Вы увидите:

православный детский дом «Принкипо» — один из крупнейших деревянных комплексов в Европе

старинные храмы, в том числе церковь Панагия и церковь Святого Димитрия

монастырь Святого Георгия, откуда открываются живописные панорамные виды

Организационные детали