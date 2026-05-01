Через час после старта вы окажетесь в совершенно другом мире: без машин, суеты и бесконечного шума. Добро пожаловать на Принцевы острова — жемчужину Мраморного моря. Здесь время течёт медленно, а воздух пахнет соснами.
Вас ждёт спокойная курортная атмосфера с аккуратными улочками, старинной архитектурой, зелёными парками и красивыми набережными.
Описание экскурсии
Морская прогулка
Вы отправитесь в путешествие по Мраморному морю на пароме или катере и насладитесь свежим воздухом и панорамными видами Стамбула.
Прогулка по островам
Увидите два или три острова (в зависимости от погоды). У вас будет возможность самостоятельно исследовать местность: пройтись по уютным улочкам среди старинных особняков, отдохнуть в зелёных парках или посидеть у воды. Эти места когда-то служили уединённым уголком для византийской знати.
Вы увидите:
- православный детский дом «Принкипо» — один из крупнейших деревянных комплексов в Европе
- старинные храмы, в том числе церковь Панагия и церковь Святого Димитрия
- монастырь Святого Георгия, откуда открываются живописные панорамные виды
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги сопровождающего на английском языке, трансфер на комфортабельном автобусе, обед, страховка
- Дополнительно оплачиваются напитки и личные расходы
- Модель судна, состав меню и детали программы могут варьироваться
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности и предоставляются спасательные жилеты
- Это водная прогулка, которая не предполагает сопровождения гида. С вами будет один из членов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы перед бронированием.
Заур — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 36 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
€39 за человека