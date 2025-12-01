Мои заказы

Константинополь - как всё начиналось

В старой части Стамбула ощутить дыхание древности и прикоснуться к истории империи
Это лёгкое, но содержательное знакомство с городом, где зарождалась история Византии.

От площади Султанахмет до Топкапы — без посещения, но с глубоким погружением в атмосферу древнего города, его культурное многообразие и судьбоносные события.
Константинополь - как всё начиналось© Акын
Константинополь - как всё начиналось© Акын
Константинополь - как всё начиналось© Акын

Описание экскурсии

Начнём на площади Султанахмет — в историческом сердце Константинополя. Вы узнаете, как зарождался город и какие события определили его судьбу. Поговорим о Египетском обелиске, колонне Константина, Змеиной колонне и Немецком фонтане — свидетелях тысячелетней истории.

Подойдём к собору Святой Софии — главному символу византийской архитектуры, чтобы поговорить о его значении, грандиозности и роли в судьбе империй.

Потом — Голубая мечеть, жемчужина османского зодчества. Обсудим, как исламская культура вплелась в исторический контекст города.

Увидим Цистерну Базилику — уникальный памятник инженерного гения Византии, хранящий тайны подземного Константинополя.

И подойдём ко дворцу Топкапы. Осматривая великолепный фасад, поговорим о его истории, роли султанов и том, как дворец стал воплощением могущества Османской империи.

Организационные детали

  • Все локации мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акын
Акын — ваша команда гидов в Стамбуле
Я родился и вырос в Стамбуле, получил степень магистра в области архитектуры и сделал много интересных проектов для города. Я папа троих чудесных детей, один из которых — чёрный кот.
читать дальше

Ещё я писатель — мои книги разошлись большими тиражами, но если вы будете настаивать — я подарю вам экземпляр с автографом:) Окончил с отличием престижный университет туризма в Стамбуле, получил лицензии и организовал своё туристическое бутик-агентство экскурсий: в нашей команде каждый гид — квалицированный, знающий и очень любящий этот невероятный город. С нами всегда комфортно, интересно и эмоционально тепло!

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Стамбул: пособие для начинающих
Пешая
6.5 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Историческая прогулка по Стамбулу
Для тех, кто впервые в Стамбуле, эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с историей города. Посетите знаковые места и ощутите дух великих империй
Начало: На площадь Султанахмет или у вашего отеля
1 дек в 09:00
3 дек в 09:00
€206 за всё до 5 чел.
Стамбул в компании профессионала
Пешая
4 часа
181 отзыв
Билеты
Экскурсия по Стамбулу с профессионалом: Айя-София, Топкапы, Ипподром
Погрузитесь в историю Стамбула с профессиональным гидом. Вас ждут Айя-София, дворец Топкапы, Ипподром и многое другое. Забронируйте билеты сегодня
Начало: На площади Султанахмет
25 ноя в 10:30
2 дек в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
Пешая
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Старого Стамбула
Прогулка по Балату - это возможность увидеть Стамбул с другой стороны. Узкие улочки, древние здания и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле