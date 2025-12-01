В старой части Стамбула ощутить дыхание древности и прикоснуться к истории империи
Это лёгкое, но содержательное знакомство с городом, где зарождалась история Византии.
От площади Султанахмет до Топкапы — без посещения, но с глубоким погружением в атмосферу древнего города, его культурное многообразие и судьбоносные события.
Описание экскурсии
Начнём на площади Султанахмет — в историческом сердце Константинополя. Вы узнаете, как зарождался город и какие события определили его судьбу. Поговорим о Египетском обелиске, колонне Константина, Змеиной колонне и Немецком фонтане — свидетелях тысячелетней истории.
Подойдём к собору Святой Софии — главному символу византийской архитектуры, чтобы поговорить о его значении, грандиозности и роли в судьбе империй.
Потом — Голубая мечеть, жемчужина османского зодчества. Обсудим, как исламская культура вплелась в исторический контекст города.
И подойдём ко дворцу Топкапы. Осматривая великолепный фасад, поговорим о его истории, роли султанов и том, как дворец стал воплощением могущества Османской империи.
Организационные детали
Все локации мы осматриваем снаружи
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Акын — ваша команда гидов в Стамбуле
Я родился и вырос в Стамбуле, получил степень магистра в области архитектуры и сделал много интересных проектов для города. Я папа троих чудесных детей, один из которых — чёрный кот. читать дальше
Ещё я писатель — мои книги разошлись большими тиражами, но если вы будете настаивать — я подарю вам экземпляр с автографом:)
Окончил с отличием престижный университет туризма в Стамбуле, получил лицензии и организовал своё туристическое бутик-агентство экскурсий: в нашей команде каждый гид — квалицированный, знающий и очень любящий этот невероятный город. С нами всегда комфортно, интересно и эмоционально тепло!