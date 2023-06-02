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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Встречаемся в Бебеке или Арнавуткой в назначенное время. Место установлено так, чтобы вы могли легко найти его.
В наших турах мы предпочитаем самые комфортабельные яхты.
Наш дружелюбный капитан и персонал приветствуют нас на нашей просторной и комфортабельной яхте.
Мы начинаем нашу увлекательную экскурсию по Босфору. Поскольку наша яхта описывает полный круг между первым и вторым мостами, у нас есть возможность увидеть множество исторических памятников в Босфоре.
Крепость Румели, Дворец Бейлербейи, Девичья Башня, Дворец Долмабахче – лишь некоторые из этих работ.
Во время тура мы предложим вам чай, кофе, рахат-лукум и печенье. Вы можете принести свои закуски, если хотите.
Яхтенный тур немыслим без музыки. Вы можете воспроизвести нужную песню, подключившись к системе Bluetooth с помощью телефона.
Возможно, самая особенная часть нашего тура — это моменты, когда мы сделали много фотографий. Да, мы делаем много фотографий, перенося вас в кадр нашей камеры и неповторимую красоту Босфора на заднем плане.
Во время экскурсии мы останавливаемся в тех местах, которые знаем только мы, и делаем отличные фотокадры. После полного двухчасового тура мы заканчиваем наш тур в нашей отправной точке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Чай. кофе по-турецки. вода. безалкогольные напитки турецкие закуски
- Что не входит
- Трансфер и специальные запросы
- Место начала и завершения?
- Bebek
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании