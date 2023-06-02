Встречаемся в Бебеке или Арнавуткой в назначенное время. Место установлено так, чтобы вы могли легко найти его.

В наших турах мы предпочитаем самые комфортабельные яхты.

Наш дружелюбный капитан и персонал приветствуют нас на нашей просторной и комфортабельной яхте.

Мы начинаем нашу увлекательную экскурсию по Босфору. Поскольку наша яхта описывает полный круг между первым и вторым мостами, у нас есть возможность увидеть множество исторических памятников в Босфоре.

Крепость Румели, Дворец Бейлербейи, Девичья Башня, Дворец Долмабахче – лишь некоторые из этих работ.

Во время тура мы предложим вам чай, кофе, рахат-лукум и печенье. Вы можете принести свои закуски, если хотите.

Яхтенный тур немыслим без музыки. Вы можете воспроизвести нужную песню, подключившись к системе Bluetooth с помощью телефона.

Возможно, самая особенная часть нашего тура — это моменты, когда мы сделали много фотографий. Да, мы делаем много фотографий, перенося вас в кадр нашей камеры и неповторимую красоту Босфора на заднем плане.

Во время экскурсии мы останавливаемся в тех местах, которые знаем только мы, и делаем отличные фотокадры. После полного двухчасового тура мы заканчиваем наш тур в нашей отправной точке.