Холм Пьер Лоти, с которого начинается наш тур, известен своей смотровой площадкой и историческим кафе, назван в честь французского офицера-писателя. С высоты 53 м.,вы насладитесь панорамными видами на Золотой рог
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Холм Пьиер Лотти Одноименное название носит смотровая площадка на холме и кафе с обзорным видом на Стамбул. Это одна из лучших смотровых площадок города. Она расположена на высоте 53 метра над уровнем моря. Подняться на холм можно с помощью канатной дороги.
- Босфорский мост и Пролив Босфор Посещение великолепного турецкого города Стамбула нельзя назвать полноценным без изучения красот местного пролива Босфор. Эта водная артерия является соединительной линией между Черным и Мраморным Морем и одновременно границей, отделяющей Азию от Европы • Дворец Бейлербейи Летняя резиденция султанов, расположен на азиатском берегу Босфору • Девичья Башня Расположена в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар. Башня является одним из символов города. Изображена, в частности, на полотне Айвазовского «Вид Леандровой башни в Константинополе».
- Египетский Рынок Египетский Базар, или, как его еще называют, «рынок специй», со своим широким разнообразием магазинов и торговых лавочек великолепно дополняет закрытые и открытые улицы и просторные городские площади, расположенные в самом центре прекрасного и загадочного Стамбула.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пьер Лотти
- Босфорский мост и Пролив Босфор
- Дворец Бейлербейи
- Девичья Башня
- Египетский Рынок
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль Mercedes Vito
Что не входит в цену
- Входной билет во дворец
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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