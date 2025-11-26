Стамбул — уникальный город: колоритный, неординарный и привлекательный. Он ошеломляет своей многовековой историей, комбинацией европейской и азиатской культур. Вы насладитесь красотой дворцов, храмов, мечетей, древних площадей и подземного водохранилища. Местные улочки очаруют вас атмосферой и помогут прочувствовать настоящий дух города.
Каждая достопримечательность Стамбула хранит удивительные истории, которые сделают ваше путешествие ещё более запоминающимся.
Описание экскурсииСтамбул: Тайны султанов, шепот базаров и отзвуки империй Дворец Топкапы — величайший символ Османской империи, где оживают легенды о султанах, гареме и сокровищах. Вы увидите священные реликвии, роскошные покои и сады с видом на Босфор. Далее — Гранд-базар, лабиринт из 4000 лавок, где кипит жизнь уже шесть веков. Здесь вас научат искусству торга и откроют тайны старинных кварталов. Голубая мечеть восхищает изяществом, а Айя-София — мощью: вы узнаете, как христианский собор стал мечетью, а затем музеем. На площади Султанахмет оживут истории древнего ипподрома, обелисков и фонтанов. Завершит день таинственная Цистерна Базилика — подземное озеро с колоннами, где снимали голливудские фильмы и звучат концерты под сводами. Это Стамбул — город, где каждая эпоха оставила свой след.
Ежедневно кроме вторников
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Гранд Базар
- Айя София
- Голубая мечеть
- Площадь Ипподром
- Цистерна Базилика
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно кроме вторников
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
