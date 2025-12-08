Отправляемся в морское путешествие вдоль берегов Европы и Азии, чтобы увидеть самые знаковые места Стамбула. Вы насладитесь спокойствием утреннего моря, узнаете о достопримечательностях через удобное приложение и позавтракаете в турецком стиле, пока город просыпается.

Описание водной прогулки

Морская прогулка по Босфору

Маршрут проходит вдоль европейского и азиатского берегов пролива. Вы увидите дворец Долмабахче, башню Галата, мост Босфора, дворец Бейлербейи, районы Ортакёй, Бебек, Ускюдар, Кузгунджук и легендарную Девичью башню.

Вы сможете скачать мобильное приложение с описанием достопримечательностей на 8 языках.

Турецкий завтрак на борту

Во время прогулки подаётся традиционный завтрак «Серпме» с горячими блюдами, сырами, закусками и сладостями. Меню:

• яичница на сливочном масле, менемен, лепёшки с сыром мараш, мини-пиде, картофель фри

• отборные сыры: мараш, тулум, кашар, белый сыр

• закуски: долма, ачма, оливки, помидоры, огурцы, перец, руккола

• а ещё: мёд в сотах, каймак, варенье, сгущёнка, симит и ачма

• напитки: безлимитный турецкий чай и пахлава

Комфорт и атмосфера

Прогулка проходит на современной моторной яхте длиной 20 м с открытой и закрытой зонами, мягкими диванами, туалетом и музыкой. Утренний рейс рассчитан на небольшую группу — до 10 человек, что создаёт уютную и камерную атмосферу.

Организационные детали

• На борту: капитан и команда, спасательные жилеты, туалет, музыка, зоны отдыха

• Перед выходом — инструктаж по безопасности

• Прогулка подходит для гостей любого возраста, детям до 1 года — бесплатно

• Питомцы допускаются по согласованию

• В случае сильного ветра или шторма возможен перенос или полная компенсация

Дополнительные расходы

• Трансфер к причалу — от €30 за машину

• Алкогольные напитки — от €10 за бокал