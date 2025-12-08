Вы насладитесь спокойствием утреннего моря, узнаете о достопримечательностях через удобное приложение и позавтракаете в турецком стиле, пока город просыпается.
Описание водной прогулки
Морская прогулка по Босфору
Маршрут проходит вдоль европейского и азиатского берегов пролива. Вы увидите дворец Долмабахче, башню Галата, мост Босфора, дворец Бейлербейи, районы Ортакёй, Бебек, Ускюдар, Кузгунджук и легендарную Девичью башню.
Вы сможете скачать мобильное приложение с описанием достопримечательностей на 8 языках.
Турецкий завтрак на борту
Во время прогулки подаётся традиционный завтрак «Серпме» с горячими блюдами, сырами, закусками и сладостями. Меню:
• яичница на сливочном масле, менемен, лепёшки с сыром мараш, мини-пиде, картофель фри
• отборные сыры: мараш, тулум, кашар, белый сыр
• закуски: долма, ачма, оливки, помидоры, огурцы, перец, руккола
• а ещё: мёд в сотах, каймак, варенье, сгущёнка, симит и ачма
• напитки: безлимитный турецкий чай и пахлава
Комфорт и атмосфера
Прогулка проходит на современной моторной яхте длиной 20 м с открытой и закрытой зонами, мягкими диванами, туалетом и музыкой. Утренний рейс рассчитан на небольшую группу — до 10 человек, что создаёт уютную и камерную атмосферу.
Организационные детали
• На борту: капитан и команда, спасательные жилеты, туалет, музыка, зоны отдыха
• Перед выходом — инструктаж по безопасности
• Прогулка подходит для гостей любого возраста, детям до 1 года — бесплатно
• Питомцы допускаются по согласованию
• В случае сильного ветра или шторма возможен перенос или полная компенсация
Дополнительные расходы
• Трансфер к причалу — от €30 за машину
• Алкогольные напитки — от €10 за бокал
ежедневно в 10:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
|Дети до 1 года
|Бесплатно