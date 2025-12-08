Мои заказы

Утренняя прогулка на яхте по Босфору - с завтраком

Насладиться турецкой едой и видами Стамбула с воды и узнать больше о городе через приложение
Отправляемся в морское путешествие вдоль берегов Европы и Азии, чтобы увидеть самые знаковые места Стамбула.

Вы насладитесь спокойствием утреннего моря, узнаете о достопримечательностях через удобное приложение и позавтракаете в турецком стиле, пока город просыпается.
Описание водной прогулки

Морская прогулка по Босфору

Маршрут проходит вдоль европейского и азиатского берегов пролива. Вы увидите дворец Долмабахче, башню Галата, мост Босфора, дворец Бейлербейи, районы Ортакёй, Бебек, Ускюдар, Кузгунджук и легендарную Девичью башню.

Вы сможете скачать мобильное приложение с описанием достопримечательностей на 8 языках.

Турецкий завтрак на борту

Во время прогулки подаётся традиционный завтрак «Серпме» с горячими блюдами, сырами, закусками и сладостями. Меню:

• яичница на сливочном масле, менемен, лепёшки с сыром мараш, мини-пиде, картофель фри
• отборные сыры: мараш, тулум, кашар, белый сыр
• закуски: долма, ачма, оливки, помидоры, огурцы, перец, руккола
• а ещё: мёд в сотах, каймак, варенье, сгущёнка, симит и ачма
• напитки: безлимитный турецкий чай и пахлава

Комфорт и атмосфера

Прогулка проходит на современной моторной яхте длиной 20 м с открытой и закрытой зонами, мягкими диванами, туалетом и музыкой. Утренний рейс рассчитан на небольшую группу — до 10 человек, что создаёт уютную и камерную атмосферу.

Организационные детали

• На борту: капитан и команда, спасательные жилеты, туалет, музыка, зоны отдыха
• Перед выходом — инструктаж по безопасности
• Прогулка подходит для гостей любого возраста, детям до 1 года — бесплатно
• Питомцы допускаются по согласованию
• В случае сильного ветра или шторма возможен перенос или полная компенсация

Дополнительные расходы

• Трансфер к причалу — от €30 за машину
• Алкогольные напитки — от €10 за бокал

ежедневно в 10:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Дети до 1 годаБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Халич»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Садай
Садай — Организатор в Стамбуле
Уже несколько лет я организую морские прогулки по Босфору и Принцевым островам. Работаю с командой опытных капитанов и гидов, которые знают Стамбул не по картам, а по воде. Наши прогулки созданы
читать дальше

для тех, кто хочет увидеть город с другой стороны — в комфорте, с атмосферой и вниманием к деталям. Мы показываем Стамбул так, как его видят только местные. Главная цель моей команды — сделать не просто прогулку, а яркое впечатление.

Входит в следующие категории Стамбула

