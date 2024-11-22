Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Стамбула.
Я познакомлю вас архитектурным наследием и поведаю немало удивительных историй о городе и местных жителях.
Я познакомлю вас архитектурным наследием и поведаю немало удивительных историй о городе и местных жителях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Начало нашего путешествия
Мы отправимся в увлекательное путешествие, начиная с исторического полуострова – площади Султан Ахмета. Здесь я расскажу вам о значимых исторических событиях, которые оставили свой след в истории.
Мечеть Айя София
Следующим пунктом нашего маршрута станет мечеть Айя София. Это величественное сооружение не только поражает своим размером, но и хранит множество тайн. Вы сможете узнать о её уникальной архитектуре и значении в истории.
Цистерна Базилика и Дворец Топкапы
Далее мы посетим цистерну Базилика, которая представляет собой подземный дворец, и дворец Топкапы. Эти места полны загадок и интересных фактов о жизни людей в прошлом.
Что вас ждет
- Узнаете о жизни жителей дворца.
- Познакомитесь с местными обычаями и традициями.
- Откроете для себя много любопытных фактов о ценных исторических памятниках.
Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя удивительный мир истории и культуры!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ипподрома
- Мечеть Айя-София
- Цистерна Базилика
- Дворец Топкапы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты: Дворец Топкапы (1500 лир/чел.), Цистерна Базилика (600 лир/чел.)
- Проезд на общественном транспорте (20 лир/чел.)
- Обед и иные личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В возьмите с собой платок и носки для посещения храма
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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