2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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локации; сделали много фото; делали остановку для чашечки кофе.

Был ветреный пасмурный день, но это не испортило наше настроение.

Стамбул - прекрасен. Здесь легко путешествовать и проводить время самостоятельно, но я от души рекомендую организовывать для себя и такие экскурсии: узнаёшь то, что сам едва ли прочитал бы на сайтах / в книжках, плюс хорошая логистика и новые впечатления от общения с местными жителями - очень ценно. Рекомендуем!