2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Стамбул для новичков

Главные достопримечательности Старого города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Sabri
Задать вопрос
Sabri – ваш гид
Приглашаю на прогулку по самым известным местам Стамбула! Вы посетите Айю-Софию, Голубую мечеть, султанский дворец Топкапы, подземное водохранилище и старинную площадь Ипподром.

Я расскажу их богатую историю и помогу понять, чем живет современный город.
€112
79 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Стамбул для новичков
Стамбул для новичков

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Стамбула
Вы увидите культовые достопримечательности города и услышите о них самые интересные факты. В программе:

  • Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи до середины XIX века. Вы услышите, кто в нем жил и когда и при каких обстоятельствах он превратился в музей.
  • Собор Святой Софии — символ «Золотого века» Византии. Построенный в 537 году, он оставался самым большим христианским храмом мира вплоть до возведения собора Святого Петра в Риме. Я покажу его знаменитые и секретные уголки.
  • Цистерна Базилика — одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, похожее на целый дворцовый комплекс. Вы увидите голову медузы Горгоны и раскроете технические секреты цистерны.
  • Голубая мечеть — главная по значимости мечеть Стамбула. Вы увидите усыпальницу султана Ахмеда и услышите, когда, кем и с какими целями была построена мечеть.
  • Ипподром — центральная площадь Стамбула. Вы рассмотрите здесь целый «парад» древностей из разных частей света.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с перерывами на чай или турецкий кофе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Входные билеты не включены: Собор Святой Софии — 72 лиры, дети до 8 лет бесплатно, дворец Топкапы — 72 лиры, Цистерна Базилика — 20 лир взрослые, 5 лир дети
  • По желанию после экскурсии вы можете посетить старинный хамам — 20 евро с человека
Стамбул для новичков
Стамбул для новичков
Стамбул для новичков
Стамбул для новичков
Стамбул для новичков
Стамбул для новичков
Стамбул для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sabri
Sabri
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. С радостью покажу вам самые удивительные места и расскажу о них интересные факты!
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Хотела поблагодарить за интересную экскурсию по Стамбулу для новичка нашего гида Ирину.
Было очень интересно и познавательно, время прошло быстро а шла она она 6 часов. Спасибо ей что после нее она уделила еще своего времени и правила на рынок посоветовала где самые вкусные сладости и лучшие заведения в городе! Прогулялись и сделали покупки вместе. Стамбул теперь мой один из любимых городов!!
4 марта 2020
В Стамбуле мы первый раз и поэтому решили выбрать экскурсию "Стамбул для новичков". Сегодня прекрасный экскурсовод Ирина познакомила нас с главными достопримечательностями древнего города. Встретила нас прямо в отеле, спокойно под интересный рассказ, дошли до площади. Очень грамотно был построен маршрут, гуляли больше 6 часов и совсем не устали. Рассказ был очень интересным, причем мы узнали и об истории, и об архитектуре, и о традициях, и все это в увлекательной форме. Сделали ещё перерыв на чай с самыми вкусными сладостями Стамбула (без Ирины мы бы так и не узнали, какими должны быть на вкус настоящие восточные сладости))). Кроме того, ответила на миллион наших вопросов и подсказала идеи для оставшихся наших дней в Стамбуле. Спасибо замечательной Ирине за прекрасный день!

Sabri проводит ещё 3 экскурсии

Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка30%
€95
67 за экскурсию
6 часов
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!По Стамбулу на автомобиле!
скидка20%
€215
172 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!
Многогранный СтамбулМногогранный СтамбулМногогранный Стамбул
скидка30%
€97
68 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Знаковые места, скрытые тропинки, кварталы для местных и венецианская церковь на душевной прогулке
Вас ждет насыщенное, интересное и очень живописное путешествие. Вы прокатитесь на пароме, трамвае и фуникулере, погуляете по историческому центру и ощутите колорит настоящей стамбульской жизни в районе Кадыкёй. А я поделюсь интересными фактами о любимом городе и советами местного жителя!

Обзорные экскурсии в Стамбуле

Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
4.5 часов
75 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
100 за экскурсию
4 часа
17 отзывов
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
€150
113 за экскурсию
5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
113 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.
Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!
125 за экскурсию
6 часов
32 отзыва
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище. Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи