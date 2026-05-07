2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Стамбул для новичков

Посетить культовые достопримечательности города без очередей в компании профессионального гида
Стамбул покорит вас сочетанием византийской, османской и современной культуры, шикарными панорамами и богатой историей. Я расскажу о расцвете и упадке Константинополя, Босфоре и турецком менталитете.

А также помогу понять, как живут местные сегодня: что они едят и пьют, как проводят свободное время и по каким районам гуляют.
5
129 отзывов
Стамбул для новичков
Стамбул для новичков
Стамбул для новичков

Описание экскурсии

Главное в Стамбуле

Вы увидите топовые места города. В программе экскурсии:

  • Айя-София — вы услышите историю «визитной карточки» Стамбула и раскроете причины её недавнего превращения из православного собора в мечеть. Расшифруете элементы византийской архитектуры и поймете, как Айе-Софии удается сочетать изящество с грандиозными размерами.
  • Дворец Топкапы — главный дворец Стамбула. Вы погуляете по первому двору, где проводились в честь побед Султанов, а гид расскажет вам об истории Османской империи.
  • Цистерна Базилика — восстановленное водохранилище, которое еще с 6 века обеспечивало население запасом воды в случае блокады или засухи. Некогда — заброшенное, ныне — музей; вы посетите эту популярную локацию и впечатлитесь архитектурой древнего водохранилища.
  • Голубая мечеть — 6 высоких прекрасных минаретов и большой центральный купол мы увидим ещё издалека. Пройдя внутрь через аркадный двор, полюбуемся великолепной площадью. А внутри мечети рассмотрим голубые плитки, мраморные и керамические изразцы ручной работы, надписи на куполах и живописные узоры.
  • Ипподром — главная площадь Стамбула. Здесь вы увидите старинные колонны, Египетский обелиск и роскошный фонтан, подаренный турецкому султану немецким канцлером.

Организационные детали

  • Дворец Топкапы закрыт по вторникам, мечети закрываются ежедневно с 12:15 до 14:00. Голубая мечеть по пятницам закрыта до 14:30
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Цистерну Базилику — 1950 лир с чел., в Айя-Софию — €25 за чел. (или €28 — без очереди) Помогу забронировать билеты заранее
  • Во время экскурсии мы посетим только первый двор дворца Топкапы, вход туда бесплатный
  • По желанию можно продлить экскурсию на 1,5-2 часа и посетить другую часть дворца Топкапы и гарем. Доплата — €60 за группу + билеты (2750 лир за чел.)
  • В программу также можно добавить Гранд-базар и мечеть Сулеймание, если осматривать все локации на маршруте только снаружи
  • По запросу я могу провести экскурсию для группы более 6-ти человек, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оскар
Оскар — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1197 туристов
Я обожаю историю, архитектуру и ритм родной страны. Для меня Стамбул — это не просто город, это огромный музей под открытым небом, где каждая улица имеет свою душу. На своих
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экскурсиях я стараюсь быть не просто классическим гидом, а вашим местным другом, который покажет город изнутри. Со мной легко, познавательно. Если вы хотите провести время в Стамбуле весело и с пользой, то вам ко мне!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 129 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Svetlana
Нам понравилась экскурсия.
Озгюр - великолепный рассказчик с тонким чувством юмора. Свободно говорит по-русски. Очень доброжелательный, с легкостью адаптировал план экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями.
Мы успели посетить, практически, все ключевые
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локации; сделали много фото; делали остановку для чашечки кофе.
Был ветреный пасмурный день, но это не испортило наше настроение.
Стамбул - прекрасен. Здесь легко путешествовать и проводить время самостоятельно, но я от души рекомендую организовывать для себя и такие экскурсии: узнаёшь то, что сам едва ли прочитал бы на сайтах / в книжках, плюс хорошая логистика и новые впечатления от общения с местными жителями - очень ценно. Рекомендуем!

Нам понравилась экскурсия.
Нам понравилась экскурсия.
Нам понравилась экскурсия.
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А
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть Сулеймание, ипподром, гранд базар и египетский базар. Интересный рассказ, отличный русский язык у гида.
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Отдельно хочу отметить, что на территории дворца гид подсказал, что там живут попугаи (не сказал бы мы бы и не знали 😃) отличное чувство юмора и подход у гида. Обязательно будем советовать всем знакомым, это не сравнится с групповыми экскурсиями 🩷

Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть+1
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть
Оскар
Оскар
Ответ организатора:
Алина благодарю за такой отличный отзыв 😊 до новых встреч😊
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Анастасия
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору Дворца Топкапы и сходить на Гранд-базар. Нам всё понравилось, мы даже прокатились на метро)
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору+1
Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору
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Лиза
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Мы путешествуем с ребенком 7 лет и сами понимаете детям требуется больше ухода и внимания. Озгюр увлек нас интересным рассказом. Учитывал
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пожелания и остановки делал при необходимости, помог приобрести билеты со скидкой на ребенка.
Рассказ был очень увлекательным. Мы обходили толпы и успевали все посмотреть. Народу в Стамбуле очень много. Толпы туристов не помешали нам увидеть все самое интересное.
Озгюр нас фотографировал. Такой формат индивидуального подхода очень удобен!
Рекомендуем!

Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.+2
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
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Е
Прекрасная экскурсия. Были на ней с ребёнком 10 лет. Прошли по основным знаковым местам Стамбула, было интересно, особенно маленькие детали в каждом месте, о которых сам никогда не узнаешь.
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Ольга
Отличная экскурсия «Стамбул для новичков».
Интересный маршрут,узнали много про архитектуру,историю Стамбула.
Отличная экскурсия «Стамбул для новичков».
Отличная экскурсия «Стамбул для новичков».
Отличная экскурсия «Стамбул для новичков».
Отличная экскурсия «Стамбул для новичков».
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