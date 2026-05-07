2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Стамбул покорит вас сочетанием византийской, османской и современной культуры, шикарными панорамами и богатой историей. Я расскажу о расцвете и упадке Константинополя, Босфоре и турецком менталитете.
А также помогу понять, как живут местные сегодня: что они едят и пьют, как проводят свободное время и по каким районам гуляют.
А также помогу понять, как живут местные сегодня: что они едят и пьют, как проводят свободное время и по каким районам гуляют.
Описание экскурсии
Главное в Стамбуле
Вы увидите топовые места города. В программе экскурсии:
- Айя-София — вы услышите историю «визитной карточки» Стамбула и раскроете причины её недавнего превращения из православного собора в мечеть. Расшифруете элементы византийской архитектуры и поймете, как Айе-Софии удается сочетать изящество с грандиозными размерами.
- Дворец Топкапы — главный дворец Стамбула. Вы погуляете по первому двору, где проводились в честь побед Султанов, а гид расскажет вам об истории Османской империи.
- Цистерна Базилика — восстановленное водохранилище, которое еще с 6 века обеспечивало население запасом воды в случае блокады или засухи. Некогда — заброшенное, ныне — музей; вы посетите эту популярную локацию и впечатлитесь архитектурой древнего водохранилища.
- Голубая мечеть — 6 высоких прекрасных минаретов и большой центральный купол мы увидим ещё издалека. Пройдя внутрь через аркадный двор, полюбуемся великолепной площадью. А внутри мечети рассмотрим голубые плитки, мраморные и керамические изразцы ручной работы, надписи на куполах и живописные узоры.
- Ипподром — главная площадь Стамбула. Здесь вы увидите старинные колонны, Египетский обелиск и роскошный фонтан, подаренный турецкому султану немецким канцлером.
Организационные детали
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам, мечети закрываются ежедневно с 12:15 до 14:00. Голубая мечеть по пятницам закрыта до 14:30
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Цистерну Базилику — 1950 лир с чел., в Айя-Софию — €25 за чел. (или €28 — без очереди) Помогу забронировать билеты заранее
- Во время экскурсии мы посетим только первый двор дворца Топкапы, вход туда бесплатный
- По желанию можно продлить экскурсию на 1,5-2 часа и посетить другую часть дворца Топкапы и гарем. Доплата — €60 за группу + билеты (2750 лир за чел.)
- В программу также можно добавить Гранд-базар и мечеть Сулеймание, если осматривать все локации на маршруте только снаружи
- По запросу я могу провести экскурсию для группы более 6-ти человек, стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оскар — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1197 туристов
Я обожаю историю, архитектуру и ритм родной страны. Для меня Стамбул — это не просто город, это огромный музей под открытым небом, где каждая улица имеет свою душу. На своих
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 129 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам понравилась экскурсия.
Озгюр - великолепный рассказчик с тонким чувством юмора. Свободно говорит по-русски. Очень доброжелательный, с легкостью адаптировал план экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями.
Мы успели посетить, практически, все ключевые
Озгюр - великолепный рассказчик с тонким чувством юмора. Свободно говорит по-русски. Очень доброжелательный, с легкостью адаптировал план экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями.
Мы успели посетить, практически, все ключевые
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А
Очень понравилась экскурсия! Мы посмотрели все, что можно - цистерну базилика, голубую мечеть, дворец Топкапы, мечеть Сулеймание, ипподром, гранд базар и египетский базар. Интересный рассказ, отличный русский язык у гида.
+1
Оскар
Ответ организатора:
Алина благодарю за такой отличный отзыв 😊 до новых встреч😊
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Оскар классный, с ним было интересно прогуляться по Стамбулу. Посетить: Айя-София, Султанахмет, Сулеймание прогуляться по двору Дворца Топкапы и сходить на Гранд-базар. Нам всё понравилось, мы даже прокатились на метро)
+1
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Озгюр провел для нас прекрасную индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Стамбула.
Мы путешествуем с ребенком 7 лет и сами понимаете детям требуется больше ухода и внимания. Озгюр увлек нас интересным рассказом. Учитывал
Мы путешествуем с ребенком 7 лет и сами понимаете детям требуется больше ухода и внимания. Озгюр увлек нас интересным рассказом. Учитывал
+2
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Е
Прекрасная экскурсия. Были на ней с ребёнком 10 лет. Прошли по основным знаковым местам Стамбула, было интересно, особенно маленькие детали в каждом месте, о которых сам никогда не узнаешь.
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Отличная экскурсия «Стамбул для новичков».
Интересный маршрут,узнали много про архитектуру,историю Стамбула.
Интересный маршрут,узнали много про архитектуру,историю Стамбула.
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