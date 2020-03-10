2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Стамбуле мы первый раз и поэтому решили выбрать экскурсию "Стамбул для новичков". Сегодня прекрасный экскурсовод Ирина познакомила нас с главными достопримечательностями древнего города. Встретила нас прямо в отеле, спокойно под интересный рассказ, дошли до площади. Очень грамотно был построен маршрут, гуляли больше 6 часов и совсем не устали. Рассказ был очень интересным, причем мы узнали и об истории, и об архитектуре, и о традициях, и все это в увлекательной форме. Сделали ещё перерыв на чай с самыми вкусными сладостями Стамбула (без Ирины мы бы так и не узнали, какими должны быть на вкус настоящие восточные сладости))). Кроме того, ответила на миллион наших вопросов и подсказала идеи для оставшихся наших дней в Стамбуле. Спасибо замечательной Ирине за прекрасный день!