BREEZES T. – Гид из Стамбула

Минареты Голубой мечети, шумный Гранд-базар, кафе на пешеходной улочке Истикляль — погрузитесь в пестрый мир Стамбула с персональным гидом. Я встречу вас в аэропорту Хавалимани или Сабиха Гёкчен и мы отправимся в центр города — к заливу «Золотой рог» и башне Галата, на главную городскую площадь Таксим. Я разработаю индивидуальный маршрут по вашим пожеланиям — вы не упустите достопримечательности 🏛️, которые мечтали увидеть в Стамбуле.