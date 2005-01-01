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Обзорная экскурсия из аэропорта Хавалимани или Сабиха Гёкчен

5
3 отзыва
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Минареты Голубой мечети, шумный Гранд-базар, кафе на пешеходной улочке Истикляль — погрузитесь в пестрый мир Стамбула с персональным гидом. Я встречу вас в аэропорту Хавалимани или Сабиха Гёкчен и мы отправимся в центр города — к заливу «Золотой рог» и башне Галата, на главную городскую площадь Таксим. Я разработаю индивидуальный маршрут по вашим пожеланиям — вы не упустите достопримечательности 🏛️, которые мечтали увидеть в Стамбуле.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

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Обзорная экскурсия из аэропорта Хавалимани или Сабиха Гёкчен
Обзорная экскурсия из аэропорта Хавалимани или Сабиха Гёкчен

Что вы увидите

  • Голубая мечеть
  • Гранд базар
  • Площадь Ипподром
  • Дворец Топкапы
  • Султанахмет
  • Галатская башня и мост
  • Проспект Истикляль
  • Площадь Таксим...
Классическая обзорная экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям с встречей Вас в новом аэропорту Стамбула или аэропорту Сабиха Гёкчен.
Голубая мечеть, Гранд базар, площадь ипподром, Топкапы дворец, Султанахмет, Башня Галата и Мост Галаты, улица Истикляль, площадь Таксим...
Пишите, и я подберу программу на ваш вкус!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные услуги
  • входные билеты
Начало
🚩 аэропорт Хавалимани или Сабиха Гёкчен
Место завершения
🏁 ваш отель или аэропорт
Обзорная экскурсия из аэропорта Хавалимани или Сабиха Гёкчен
Обзорная экскурсия из аэропорта Хавалимани или Сабиха Гёкчен
Обзорная экскурсия из аэропорта Хавалимани или Сабиха Гёкчен
Обзорная экскурсия из аэропорта Хавалимани или Сабиха Гёкчен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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3 отзыва оставили туристы

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