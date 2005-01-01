Что вы увидите
- Голубая мечеть
- Гранд базар
- Площадь Ипподром
- Дворец Топкапы
- Султанахмет
- Галатская башня и мост
- Проспект Истикляль
- Площадь Таксим...
Классическая обзорная экскурсия ⛳ по главным достопримечательностям с встречей Вас в новом аэропорту Стамбула или аэропорту Сабиха Гёкчен.
Голубая мечеть, Гранд базар, площадь ипподром, Топкапы дворец, Султанахмет, Башня Галата и Мост Галаты, улица Истикляль, площадь Таксим...
Пишите, и я подберу программу на ваш вкус!
Что не входит
- транспортные услуги
- входные билеты
Начало
🚩 аэропорт Хавалимани или Сабиха Гёкчен
Место завершения
🏁 ваш отель или аэропорт
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий
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