Стамбул (бывший Константинополь) - крупнейший город Турции и её основной порт

Стамбул (бывший Константинополь) — крупнейший город Турции и её основной порт.

Стамбул — единственный город в мире, который расположен сразу в двух частях света — Европе и Азии.

Это древний мегаполис, который на протяжении своей истории был столицей трёх великих империй: Римской, Византийской и Османской.

Всё это превратило Стамбул в один из самых захватывающих городов мира с уникальным культурным и историческим наследием.
Великолепный Стамбул
Великолепный Стамбул
Великолепный Стамбул
Великолепный Стамбул
Великолепный Стамбул
Великолепный Стамбул
Великолепный Стамбул

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Топкапы
  • Собор Святой Софии
  • Голубая Мечеть
  • Ипподром и Немецкий Фонтан
  • Тур по Босфору
Восток — дело тонкое
Начнём мы нашу экскурсию на площади Ипподрома — главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времён Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов — Голубую мечеть.
Посещение дворца Топкапы позволит вам узнать жизнь и нравы восточных правителей — султанов. Не обойдём своим вниманием и колыбель всего христианства — Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей. После остановки в магазине изделий из кожи, вас ждёт незабываемый тур по Босфору.

Важная информация:

  • С собой необходимо взять: деньги на карманные расходы, солнечные очки, дождевики и\или зонты (если в Стамбуле намечается пасмурная погода), удобную одежду и обувь, фотоаппарат;
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки. У женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней);
  • Экскурсия действительная для гостей, проживающих в регионах: в Стамбуле. Экскурсия начинается на площади Султанахмета
Что входит
  • Входные билеты в музеи
  • Профессиональный гид
  • Обед
  • Тур по Босфору.
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки
  • Личные расходы во время тура
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Султанахмета
Завершение: Пирс Эминоню
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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