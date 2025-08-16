Эта экскурсия поможет сложить цельную картину: за несколько часов вы пройдёте по главным локациям, узнаете, как менялся Стамбул от Константинополя до наших дней, и почувствуете ритм города, в котором сочетаются Восток и Запад.
Описание экскурсии
За несколько часов вы увидите главные достопримечательности исторического центра и узнаете, как античный Византий, христианский Константинополь и мусульманский Стамбул слились в один невероятный город. Итак, в программе:
Площадь Ипподром. Центр общественной жизни Византии. Здесь проходили гонки на колесницах, политические выступления и праздники. Вы увидите древние обелиски, Змеиную колонну и Немецкий фонтан — каждый из них хранит свою историю.
Голубая мечеть (Султанахмет). Один из символов Стамбула, украшенный десятками тысяч керамических плиток. Гид расскажет об архитектуре мечети, её роли в жизни города и мастере, её создавшем.
Айя-София (снаружи). Когда-то — главный христианский храм, позже мечеть, затем музей и снова мечеть. Мы обсудим судьбоносные моменты в её истории, архитектуру, редкие мозаики и вспомним княгиню Ольгу, посетившую храм тысячу лет назад.
Цистерна 1001 колонна (Бинбирдирек). Атмосферное подземное водохранилище, построенное в 4 веке. Здесь вы почувствуете, как многослойна история Стамбула.
Дворец Топкапы (первый двор). Резиденция османских султанов. Мы войдём во внутренний двор, поговорим о правителях, придворной жизни и легендах эпохи Сулеймана Великолепного.
Храм Святой Ирины (снаружи). Один из немногих христианских храмов, который не был превращён в мечеть. Мы обсудим его особенности и роль в византийской истории.
Парк Гюльхане и вокзал Сиркеджи. Прогуляемся по бывшему дворцовому саду и дойдём до знаменитого вокзала, откуда отправлялся легендарный поезд, воспетый Агатой Кристи.
Египетский базар. Восточный рынок со специями, сладостями, чаем и кофе. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу Старого города и при желании — что-нибудь купить.
Мечеть Рустема-паши. Завершим экскурсию в уютной мечети, построенной по заказу зятя Сулеймана Великолепного. Внутри — потрясающая керамика и особая тишина.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются билеты в Бинбирдирек — 450 лир (€10) с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€62