Понять Стамбул с первого взгляда непросто — слишком много эпох, культур и историй пересекаются здесь на каждом шагу. Эта экскурсия поможет сложить цельную картину: за несколько часов вы пройдёте по главным локациям, узнаете, как менялся Стамбул от Константинополя до наших дней, и почувствуете ритм города, в котором сочетаются Восток и Запад.

Описание экскурсии

За несколько часов вы увидите главные достопримечательности исторического центра и узнаете, как античный Византий, христианский Константинополь и мусульманский Стамбул слились в один невероятный город. Итак, в программе:

Площадь Ипподром. Центр общественной жизни Византии. Здесь проходили гонки на колесницах, политические выступления и праздники. Вы увидите древние обелиски, Змеиную колонну и Немецкий фонтан — каждый из них хранит свою историю.

Голубая мечеть (Султанахмет). Один из символов Стамбула, украшенный десятками тысяч керамических плиток. Гид расскажет об архитектуре мечети, её роли в жизни города и мастере, её создавшем.

Айя-София (снаружи). Когда-то — главный христианский храм, позже мечеть, затем музей и снова мечеть. Мы обсудим судьбоносные моменты в её истории, архитектуру, редкие мозаики и вспомним княгиню Ольгу, посетившую храм тысячу лет назад.

Цистерна 1001 колонна (Бинбирдирек). Атмосферное подземное водохранилище, построенное в 4 веке. Здесь вы почувствуете, как многослойна история Стамбула.

Дворец Топкапы (первый двор). Резиденция османских султанов. Мы войдём во внутренний двор, поговорим о правителях, придворной жизни и легендах эпохи Сулеймана Великолепного.

Храм Святой Ирины (снаружи). Один из немногих христианских храмов, который не был превращён в мечеть. Мы обсудим его особенности и роль в византийской истории.

Парк Гюльхане и вокзал Сиркеджи. Прогуляемся по бывшему дворцовому саду и дойдём до знаменитого вокзала, откуда отправлялся легендарный поезд, воспетый Агатой Кристи.

Египетский базар. Восточный рынок со специями, сладостями, чаем и кофе. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу Старого города и при желании — что-нибудь купить.

Мечеть Рустема-паши. Завершим экскурсию в уютной мечети, построенной по заказу зятя Сулеймана Великолепного. Внутри — потрясающая керамика и особая тишина.

