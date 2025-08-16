Мои заказы

Ваше первое знакомство со Стамублом

Классическая обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города контрастов
Понять Стамбул с первого взгляда непросто — слишком много эпох, культур и историй пересекаются здесь на каждом шагу.

Эта экскурсия поможет сложить цельную картину: за несколько часов вы пройдёте по главным локациям, узнаете, как менялся Стамбул от Константинополя до наших дней, и почувствуете ритм города, в котором сочетаются Восток и Запад.
Время начала: 09:00, 14:30

Описание экскурсии

За несколько часов вы увидите главные достопримечательности исторического центра и узнаете, как античный Византий, христианский Константинополь и мусульманский Стамбул слились в один невероятный город. Итак, в программе:

Площадь Ипподром. Центр общественной жизни Византии. Здесь проходили гонки на колесницах, политические выступления и праздники. Вы увидите древние обелиски, Змеиную колонну и Немецкий фонтан — каждый из них хранит свою историю.

Голубая мечеть (Султанахмет). Один из символов Стамбула, украшенный десятками тысяч керамических плиток. Гид расскажет об архитектуре мечети, её роли в жизни города и мастере, её создавшем.

Айя-София (снаружи). Когда-то — главный христианский храм, позже мечеть, затем музей и снова мечеть. Мы обсудим судьбоносные моменты в её истории, архитектуру, редкие мозаики и вспомним княгиню Ольгу, посетившую храм тысячу лет назад.

Цистерна 1001 колонна (Бинбирдирек). Атмосферное подземное водохранилище, построенное в 4 веке. Здесь вы почувствуете, как многослойна история Стамбула.

Дворец Топкапы (первый двор). Резиденция османских султанов. Мы войдём во внутренний двор, поговорим о правителях, придворной жизни и легендах эпохи Сулеймана Великолепного.

Храм Святой Ирины (снаружи). Один из немногих христианских храмов, который не был превращён в мечеть. Мы обсудим его особенности и роль в византийской истории.

Парк Гюльхане и вокзал Сиркеджи. Прогуляемся по бывшему дворцовому саду и дойдём до знаменитого вокзала, откуда отправлялся легендарный поезд, воспетый Агатой Кристи.

Египетский базар. Восточный рынок со специями, сладостями, чаем и кофе. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу Старого города и при желании — что-нибудь купить.

Мечеть Рустема-паши. Завершим экскурсию в уютной мечети, построенной по заказу зятя Сулеймана Великолепного. Внутри — потрясающая керамика и особая тишина.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются билеты в Бинбирдирек — 450 лир (€10) с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 09:00 и 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Севджан
Севджан — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 586 туристов
Здравствуйте! Я работаю гидом уже больше 27 лет, есть аккредитация Министерства Культуры и Туризма Республики Турция. Провожу классические и необычные экскурсии по Стамбулу. Всегда готова составить любой маршрут по вашим пожеланиям.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
16 авг 2025
Благодарю за экскурсию, все прошло хорошо
Юлия
Юлия
13 июл 2025
Спасибо Севджан за такую экскурсию-прогулку по центру старого города. Очень интересный рассказ об истории Стамбула. Мы были один на экскурсии, но организатор не отменил и провёл её индивидуально для нас, отдельное спасибо за это. Данную прогулку однозначно рекомендую.

Входит в следующие категории Стамбула

