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От побережья до горнолыжного курорта: Стамбул - Улудаг - Бурса

Провести насыщенный день в горах и первой столице Османской империи
Этот маршрут — для тех, кто хочет вырваться из городского ритма и провести день активно. Мы устроим вам полную перезагрузку — с лучшими видами, впечатлениями и вкусами региона.

Вас ждут заснеженные склоны курорта Улудаг, старинные кварталы Бурсы и знаковые памятники османской эпохи.
От побережья до горнолыжного курорта: Стамбул - Улудаг - Бурса
От побережья до горнолыжного курорта: Стамбул - Улудаг - Бурса
От побережья до горнолыжного курорта: Стамбул - Улудаг - Бурса

Описание экскурсии

8:00–9:00 — трансфер из отелей Стамбула

По дороге предусмотрена путевая экскурсия: гид расскажет о Бурсе и Улудаге.

10:00–11:00 — остановка в пути (регион Мраморного моря)

Короткая пауза для отдыха. По желанию — сафари на квадроциклах (за доплату). Если вы не планируете участие, у вас будет время спокойно отдохнуть и насладиться природой.

12:00–14:00 — знакомство с Бурсой

В маршруте обзорной экскурсии:
— производственный центр, где представлены турецкие сладости, сувениры и изделия ручной работы
— исторический платан (возраст более 600 лет)
— мастерская варенья

14:00–15:00 — обед

Перед подъёмом в горы вас ждёт обед в уютном ресторане:
— ассорти из жареного мяса
— салат
— рис
— один безалкогольный напиток

15:00–16:30 — гора Улудаг (свободное время)

У вас будет около 1,5 часов. В зависимости от сезона вы сможете покататься на лыжах или сноуборде, подняться на вершину на кресельном подъёмнике, перекусить в горном кафе. Спуск предусмотрен на панорамной канатной дороге или на автомобиле.

17:00–17:30 — Зелёный комплекс

Перед возвращением в Стамбул вы посетите памятники раннеосманской архитектуры, которые сохраняют атмосферу первой столицы империи и позволяют почувствовать масштаб эпохи.

17:30–19:00 — переправа на пароме через Мраморное море

21:00–22:00 — ориентировочное время прибытия в Стамбул (в зависимости от дорожной ситуации)

Организационные детали

  • Маршрут и остановки могут быть изменены из-за погодных условий или организационных причин
  • На протяжении всего дня с вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды

В стоимость входит

  • Трансфер из отеля и обратно
  • Переправа на пароме или проезд по мосту Османгази
  • Вход на территорию горнолыжного комплекса Улудаг
  • Обед по сет-меню в местном ресторане с одним безалкогольным напитком
  • Панорамный спуск на канатной дороге с горы Улудаг (если выбран соответствующий вариант)

Дополнительные расходы

  • Активности на квадроциклах или ATV
  • Лыжное или сноубордическое снаряжение, аренда зимней одежды (куртки, перчатки и т. д.)
  • Использование кресельных подъёмников
  • Питание для младенцев в возрасте 0–2 лет

Программа не подходит

  • Беременным женщинам
  • Лицам с ограниченной подвижностью или сердечным заболеваниями
  • Пользователям инвалидных колясок

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия на природу в Бурсу (6-99)€22
Экскурсия на природу в Бурсу (3-5)€18
Поездка на кресельном подъемнике на вершину горы Улудаг (6-99)€40
Поездка на кресельном подъемнике на вершину горы Улудаг (3-5)€30
Включая канатную дорогу на гору Улудаг (6-99)€43
Включая канатную дорогу на гору Улудаг (3-5)€32
Кресельный подъемник на вершину горы Улудаг, канатную дорогу и квадроцикл (6-99)€149
Кресельный подъемник на вершину горы Улудаг, канатную дорогу и квадроцикл (3-5)€115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 983 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Anzhelika
Месяц ждала, специально прилетела на два дня, что увидеть прекрасную и аутентичную Бурсу и посмотреть на гору Улудаг. И что же я увидела? Да ничего!!!!! Точнее, кое что через грязные
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стекла минивена.
Тристер!!!! Что случилось с вами в Стамбуле? У вас всегда были самые лучшие и насыщенные экскурсии. Отличные гиды. Прекрасная организация. Мои отзывы, за прошлые годы из разных городов можете прочесть сами. Но тут, второй раз, а сейчас полностью испорченное настроение, зря потраченный день.
Во первых меня без моего согласия записали в англоговорящую группу, но гид совсем не говорит по русски и не понимает ни слова. Так что информация у меня была - только тайминг. За 14 часов из машины мы вышли 4 раза: на 20 минут в музей, на час на базар, на 5 минут на горе, на которой к слову ничего не работало, шел снег!!!! О котором никто не знал. Все были в кедах и лёгких куртках. Хотя я спрашивала погоду! В ресторан, который гид заранее не мог забронировать на 6 человек!!!! Он был занят, пришлось ехать в другой!!! И последняя локация парк Топхане, который заслужил мою 1*. Гид совершенно равнодушен к работе!!! Учитывая дикие пробки и миллион туристических машин сегодня, вместо катания по пробкам, мог бы вывести нас на улицы города, там очень красиво, но нет. Он мило болтал с водителем и слушал музыку. А когда оказалось, что ни подъёмники, ни канатка не работают!!!! Могли бы, узнать! Он просто извинился и мы, поехали назад. Это гид!!!???? Да любой гид может исправить форсмажор, если он хочет. Компании спасибо за скидку, хотя за такую,, экскурсию,, можно было вернуть и всю сумму. А на обратном пути меня пытались просто высадить на дороге, а я прилетела ночью, район не знаю, меня такси в отель привезли в темноте, а утром забрал гид. Я даже дорогу не знаю. После моих криков, водитель провёл меня до отеля. Больше я с вами в Турции не поеду никуда!!!!! Да и про другие города тоже очень подумаю.

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