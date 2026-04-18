Этот маршрут — для тех, кто хочет вырваться из городского ритма и провести день активно. Мы устроим вам полную перезагрузку — с лучшими видами, впечатлениями и вкусами региона. Вас ждут заснеженные склоны курорта Улудаг, старинные кварталы Бурсы и знаковые памятники османской эпохи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00–9:00 — трансфер из отелей Стамбула

По дороге предусмотрена путевая экскурсия: гид расскажет о Бурсе и Улудаге.

10:00–11:00 — остановка в пути (регион Мраморного моря)

Короткая пауза для отдыха. По желанию — сафари на квадроциклах (за доплату). Если вы не планируете участие, у вас будет время спокойно отдохнуть и насладиться природой.

12:00–14:00 — знакомство с Бурсой

В маршруте обзорной экскурсии:

— производственный центр, где представлены турецкие сладости, сувениры и изделия ручной работы

— исторический платан (возраст более 600 лет)

— мастерская варенья

14:00–15:00 — обед

Перед подъёмом в горы вас ждёт обед в уютном ресторане:

— ассорти из жареного мяса

— салат

— рис

— один безалкогольный напиток

15:00–16:30 — гора Улудаг (свободное время)

У вас будет около 1,5 часов. В зависимости от сезона вы сможете покататься на лыжах или сноуборде, подняться на вершину на кресельном подъёмнике, перекусить в горном кафе. Спуск предусмотрен на панорамной канатной дороге или на автомобиле.

17:00–17:30 — Зелёный комплекс

Перед возвращением в Стамбул вы посетите памятники раннеосманской архитектуры, которые сохраняют атмосферу первой столицы империи и позволяют почувствовать масштаб эпохи.

17:30–19:00 — переправа на пароме через Мраморное море

21:00–22:00 — ориентировочное время прибытия в Стамбул (в зависимости от дорожной ситуации)

Организационные детали

Маршрут и остановки могут быть изменены из-за погодных условий или организационных причин

На протяжении всего дня с вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды

В стоимость входит

Трансфер из отеля и обратно

Переправа на пароме или проезд по мосту Османгази

Вход на территорию горнолыжного комплекса Улудаг

Обед по сет-меню в местном ресторане с одним безалкогольным напитком

Панорамный спуск на канатной дороге с горы Улудаг (если выбран соответствующий вариант)

Дополнительные расходы

Активности на квадроциклах или ATV

Лыжное или сноубордическое снаряжение, аренда зимней одежды (куртки, перчатки и т. д.)

Использование кресельных подъёмников

Питание для младенцев в возрасте 0–2 лет

Программа не подходит