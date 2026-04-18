Вас ждут заснеженные склоны курорта Улудаг, старинные кварталы Бурсы и знаковые памятники османской эпохи.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — трансфер из отелей Стамбула
По дороге предусмотрена путевая экскурсия: гид расскажет о Бурсе и Улудаге.
10:00–11:00 — остановка в пути (регион Мраморного моря)
Короткая пауза для отдыха. По желанию — сафари на квадроциклах (за доплату). Если вы не планируете участие, у вас будет время спокойно отдохнуть и насладиться природой.
12:00–14:00 — знакомство с Бурсой
В маршруте обзорной экскурсии:
— производственный центр, где представлены турецкие сладости, сувениры и изделия ручной работы
— исторический платан (возраст более 600 лет)
— мастерская варенья
14:00–15:00 — обед
Перед подъёмом в горы вас ждёт обед в уютном ресторане:
— ассорти из жареного мяса
— салат
— рис
— один безалкогольный напиток
15:00–16:30 — гора Улудаг (свободное время)
У вас будет около 1,5 часов. В зависимости от сезона вы сможете покататься на лыжах или сноуборде, подняться на вершину на кресельном подъёмнике, перекусить в горном кафе. Спуск предусмотрен на панорамной канатной дороге или на автомобиле.
17:00–17:30 — Зелёный комплекс
Перед возвращением в Стамбул вы посетите памятники раннеосманской архитектуры, которые сохраняют атмосферу первой столицы империи и позволяют почувствовать масштаб эпохи.
17:30–19:00 — переправа на пароме через Мраморное море
21:00–22:00 — ориентировочное время прибытия в Стамбул (в зависимости от дорожной ситуации)
Организационные детали
- Маршрут и остановки могут быть изменены из-за погодных условий или организационных причин
- На протяжении всего дня с вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды
В стоимость входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Переправа на пароме или проезд по мосту Османгази
- Вход на территорию горнолыжного комплекса Улудаг
- Обед по сет-меню в местном ресторане с одним безалкогольным напитком
- Панорамный спуск на канатной дороге с горы Улудаг (если выбран соответствующий вариант)
Дополнительные расходы
- Активности на квадроциклах или ATV
- Лыжное или сноубордическое снаряжение, аренда зимней одежды (куртки, перчатки и т. д.)
- Использование кресельных подъёмников
- Питание для младенцев в возрасте 0–2 лет
Программа не подходит
- Беременным женщинам
- Лицам с ограниченной подвижностью или сердечным заболеваниями
- Пользователям инвалидных колясок
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия на природу в Бурсу (6-99)
|€22
|Экскурсия на природу в Бурсу (3-5)
|€18
|Поездка на кресельном подъемнике на вершину горы Улудаг (6-99)
|€40
|Поездка на кресельном подъемнике на вершину горы Улудаг (3-5)
|€30
|Включая канатную дорогу на гору Улудаг (6-99)
|€43
|Включая канатную дорогу на гору Улудаг (3-5)
|€32
|Кресельный подъемник на вершину горы Улудаг, канатную дорогу и квадроцикл (6-99)
|€149
|Кресельный подъемник на вершину горы Улудаг, канатную дорогу и квадроцикл (3-5)
|€115