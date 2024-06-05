Экскурсии с посещением канатной дороги в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога» в Стамбуле, цены от €52, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Фотопрогулка
4 часа
38 отзывов
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
«Золотой Рог, канатная дорога и кафе на холме»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
52 за человека
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
77 отзывов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
«Холм Пьер Лоти и Канатная дорога Одна из самых известных и популярных смотровых площадок в Стамбуле — это холм Пьер Лоти»
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8976 за человека
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
9 отзывов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
«Холм Пьер Лоти и канатная дорога — популярная смотровая площадка в Стамбуле, где можно полюбоваться видом на город и выпить ароматного турецкого чая (подъём входит в стоимость)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
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    о Золотому рогу и пешком поднялись на холм Пьра Лотти. Насладились прекрасным видом, выпили по чашечке кофе и Айдын сделал кучу фоток во всех красивых местах.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
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    повезло, у нас была индивидуальная экскурсия и всё было только на нас!) Маршрут построен безупречно по нашему мнению, успев посмотреть множество локаций, мы абсолютно не устали. Во -первых мы прокатились по заливу "золотой рог' и увидели Стамбул с воды под интересный рассказ Айдына, посетили мечеть знаковую для мусульман мечеть, поднялись на холм Пьера Лоти и полюбовались Стамбулом со смотровой площадки, неспешно перекусили и выпили чаю в одноимённом кафе, спустились по канатной дороге и на трамвае добрались до района Балат с красивыми местами для фото. Там же посидели в кафе за чашечкой ароматного турецкого кофе, после чего Айдын завёл нас в старейшую церковь Марии Монгольской. Прошлись по району Фенербахче с инстаграмными локациями и большое спасибо Айдыну за отличные фотографии! Прогулялись до железной церкви и даже заглянули во внутрь. По обратной дороге, мы зашли в музей табака, где также услышали рассказ об истории этого предприятия и его настоящем. Подводя итог скажу: экскурсия полностью оправдала наши ожидания, проходит в очень комфортном темпе, удалось посмотреть все заявленные места и даже чуть больше, информация не перегружена цифрами и легко воспринимается, прокатиличь на разных видах транспорта, получили ответы на все наши вопросы! Однозначно рекомендуем! И с нетерпением ждём следующей, запланированной экскурсии с Айдыном!!!

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
    От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
    17.05 2024г мы были на экскурсии Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге. Мы посетили знаменитые достопримечательности с экскурсоводом. Цистерна
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    Базилика — уникальнейшее водохранилище IV века, чем-то напоминающее дворцовый комплекс. Мы посетили её без очереди! Прошлись по улицам Балат — старейший район Стамбула. Побывали на Холме Пьер Лоти и прокатились канатной дороге, можно много описывать наше знакомство со Стамбулом. Но самое главное что бы рядом был интересный экскурсовод Нам очень повезло, что у нас гидом был Али! Али обладает огромным «багажом» знаний. Али рассказывал обо всем интересно и доступно, на любой вопрос с нашей стороны получали развернутый ответ. Али шутил и был очень внимателен. Видно, что Али любит свою работу и людей с которыми он проводит экскурсии. Нам на столько понравилось Желаем вам только приятных моментов!!

  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
    Все прекрасно спасибо экскурсоводу за прекрасный день!!
    Все прекрасно спасибо экскурсоводу за прекрасный день!!
  • A
    Aleksandr
    20 апреля 2024
    Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
    Мало исторических фактов и легенд.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Канатная дорога»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Канатная дорога" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 76 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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