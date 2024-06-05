1 чел.
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Фотопрогулка
4 часа
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
«Золотой Рог, канатная дорога и кафе на холме»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€52 за человека
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
«Холм Пьер Лоти и Канатная дорога Одна из самых известных и популярных смотровых площадок в Стамбуле — это холм Пьер Лоти»
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89€76 за человека
Групповая
5 часов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
«Холм Пьер Лоти и канатная дорога — популярная смотровая площадка в Стамбуле, где можно полюбоваться видом на город и выпить ароматного турецкого чая (подъём входит в стоимость)»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
- ЕЕкатерина2 июня 2024Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
- ООльга1 июня 2024От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
- ААнна19 мая 202417.05 2024г мы были на экскурсии Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге. Мы посетили знаменитые достопримечательности с экскурсоводом. Цистерна
- ААлена7 мая 2024Все прекрасно спасибо экскурсоводу за прекрасный день!!
- AAleksandr20 апреля 2024Мало исторических фактов и легенд.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Канатная дорога»
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