Вас ждёт индивидуальный трансфер из аэропорта и прогулка по вашему выбору. В Старом городе вы пройдёте по улицам «золотого треугольника», а в азиатской части откроете 3 аутентичных района. Это удобный формат первого знакомства со Стамбулом: без спешки, с гибким маршрутом и возможностью увидеть город именно таким, каким вы хотите его почувствовать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Индивидуальный трансфер

Вас встретят в новом аэропорту Стамбула и доставят в город на комфортабельном минивэне Mercedes Vito. Автомобиль рассчитан на группу до шести человек. Стоимость фиксированная и не зависит от количества пассажиров.

Обзорная экскурсия по Старому городу

После трансфера вас ждёт погружение в историю. Вы сами выбираете день и время — не обязательно в день прилёта. Стандартное время начала — 9:30 или 14:30.

За три часа в сердце города вы откроете для себя пространство, где на протяжении веков сплетались нити власти, культуры и искусства — от великой Византии к могучей Османской империи.

Маршрут экскурсии

Обзорная прогулка начнётся на площади Султанахмет, откуда росли две империи. Вы увидите ключевые памятники, раскрывающие историю этого места:

— Айя-Софию

— Голубую мечеть

— площадь Ипподром

— Цистерну Базилика

начнётся на площади Султанахмет, откуда росли две империи. Вы увидите ключевые памятники, раскрывающие историю этого места: — — — — Есть и альтернативный маршрут — для тех, кто уже знаком с главными хитами Стамбула. Мы отправимся в азиатскую часть города, чтобы посетить три района:

— Кадыкёй с хипстерскими кофейнями, гастрономическими лавками и винтажными магазинами

— Ускюдар с шедеврами архитектора Синана у самой воды

— Кузгунджук — уютный мультикультурный квартал

Организационные детали