Вас ждёт индивидуальный трансфер из аэропорта и прогулка по вашему выбору.
В Старом городе вы пройдёте по улицам «золотого треугольника», а в азиатской части откроете 3 аутентичных района.
Это удобный формат первого знакомства со Стамбулом: без спешки, с гибким маршрутом и возможностью увидеть город именно таким, каким вы хотите его почувствовать.
Описание экскурсии
Индивидуальный трансфер
Вас встретят в новом аэропорту Стамбула и доставят в город на комфортабельном минивэне Mercedes Vito. Автомобиль рассчитан на группу до шести человек. Стоимость фиксированная и не зависит от количества пассажиров.
Обзорная экскурсия по Старому городу
После трансфера вас ждёт погружение в историю. Вы сами выбираете день и время — не обязательно в день прилёта. Стандартное время начала — 9:30 или 14:30.
За три часа в сердце города вы откроете для себя пространство, где на протяжении веков сплетались нити власти, культуры и искусства — от великой Византии к могучей Османской империи.
Маршрут экскурсии
- Обзорная прогулка начнётся на площади Султанахмет, откуда росли две империи. Вы увидите ключевые памятники, раскрывающие историю этого места:
— Айя-Софию
— Голубую мечеть
— площадь Ипподром
— Цистерну Базилика
- Есть и альтернативный маршрут — для тех, кто уже знаком с главными хитами Стамбула. Мы отправимся в азиатскую часть города, чтобы посетить три района:
— Кадыкёй с хипстерскими кофейнями, гастрономическими лавками и винтажными магазинами
— Ускюдар с шедеврами архитектора Синана у самой воды
— Кузгунджук — уютный мультикультурный квартал
Организационные детали
- Трансфер из нового аэропорта (IST) осуществляется на автомобилях Mercedes Vito (1-6 пассажиров). Число пассажиров не влияет на стоимость
- Встреча в аэропорту им. Сабихи Гёкчен + €20
- При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички)
- Экскурсия предполагает внешний осмотр всех зданий. По желанию можно зайти внутрь (в сопровождении гида путешественники проходят без очереди), оплатив входные билеты:
— Цистерна Базилика — 1500 лир
— Айя-София €27,5
- Экскурсию для вас проведу я, но иногда меня заменяют мои коллеги
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Омар — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 67 туристов
Мерхаба! Меня зовут Омер, живу в Стамбуле. Наша команда состоит из опытных лицензированных гидов с профильным образованием, которые окончили факультет туризма. Мы обещаем, что на наших экскурсиях вы услышите только достоверную информацию, а также легенды — и лучше поймёте Стамбул. Ждём вас!
