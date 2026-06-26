Хотите прокатиться по Босфору, но не готовы тратить на это полдня? Тогда эта прогулка для вас.
За час вы увидите город с воды, полюбуетесь красивыми особняками, живописными районами и панорамами Стамбула. И конечно, сделаете колоритные фото. Если захотите, устроим праздник по особому поводу.
За час вы увидите город с воды, полюбуетесь красивыми особняками, живописными районами и панорамами Стамбула. И конечно, сделаете колоритные фото. Если захотите, устроим праздник по особому поводу.
Описание экскурсии
- Яхта пройдёт вдоль европейского берега Босфора. С воды вы увидите Галатский мост, Галатапорт, Галатскую башню, район Кабаташ, дворцы Долмабахче и Чираган, а также Босфорский мост.
- Полюбуетесь историческими особняками, роскошными отелями и живописными кварталами, расположенными вдоль пролива.
- У дворца Чираган яхта развернётся и отправится обратно к причалу.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельной моторной яхте с открытой палубой и крытой зоной отдыха.
- Перед отправлением проводится краткий инструктаж по безопасности. На борту есть спасательные жилеты.
- В стоимость включены чай, кофе и вода. По желанию за дополнительную плату можно заказать фруктовые тарелки, закуски, обед, ужин, романтическое оформление, украшение яхты для особых событий. Детали обсудим в переписке.
- По требованиям береговой охраны проносить алкоголь на борт нельзя.
- Маршрут или время отправления могут измениться из-за погоды, ограничений береговой охраны или других обстоятельств, связанных с безопасностью судоходства.
- С вами будет капитан из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Haliç
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1952 туристов
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
Входит в следующие категории Стамбула
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