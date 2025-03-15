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Когда сериал действительно захватывает, так хочется увидеть места съёмок вживую. На этой экскурсии мы побываем на двух континентах и посетим четыре колоритных района Стамбула.



Отыщем самые красочные локации из первого и второго сезонов и познакомимся с городом с новой стороны. И конечно, ещё глубже погрузимся в драматичную атмосферу сериала и вспомним самые яркие моменты!