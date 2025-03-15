По местам съёмок сериала «Зимородок»

Погулять по нетуристическим районам и увидеть Стамбул глазами любимых героев
Когда сериал действительно захватывает, так хочется увидеть места съёмок вживую. На этой экскурсии мы побываем на двух континентах и посетим четыре колоритных района Стамбула.

Отыщем самые красочные локации из первого и второго сезонов и познакомимся с городом с новой стороны. И конечно, ещё глубже погрузимся в драматичную атмосферу сериала и вспомним самые яркие моменты!
По местам съёмок сериала «Зимородок»
По местам съёмок сериала «Зимородок»
По местам съёмок сериала «Зимородок»
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

  • Отыщем мастерскую однорукого мастера, где Ферит работал в первом сезоне
  • Прокатимся на кораблике по Босфору до красочного района, который называют стамбульской Венецией
  • Рассмотрим особняк Корханов с воды и со стороны проезжей части
  • Прогуляемся по живописной набережной, где проходили встречи главных героев
  • Заглянем в ещё один атмосферный район, где Сейран живёт во втором сезоне и где находится квартира матери Ферита

Кому подойдёт экскурсия

Прежде всего, экскурсия предназначена для поклонников культового турецкого сериала, но будет интересна и тем, кто хочет увидеть необычный Стамбул.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте — около €5 за человека
  • Все локации мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Египетского рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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