Когда сериал действительно захватывает, так хочется увидеть места съёмок вживую. На этой экскурсии мы побываем на двух континентах и посетим четыре колоритных района Стамбула.
Отыщем самые красочные локации из первого и второго сезонов и познакомимся с городом с новой стороны. И конечно, ещё глубже погрузимся в драматичную атмосферу сериала и вспомним самые яркие моменты!
Отыщем самые красочные локации из первого и второго сезонов и познакомимся с городом с новой стороны. И конечно, ещё глубже погрузимся в драматичную атмосферу сериала и вспомним самые яркие моменты!
Описание экскурсии
- Отыщем мастерскую однорукого мастера, где Ферит работал в первом сезоне
- Прокатимся на кораблике по Босфору до красочного района, который называют стамбульской Венецией
- Рассмотрим особняк Корханов с воды и со стороны проезжей части
- Прогуляемся по живописной набережной, где проходили встречи главных героев
- Заглянем в ещё один атмосферный район, где Сейран живёт во втором сезоне и где находится квартира матери Ферита
Кому подойдёт экскурсия
Прежде всего, экскурсия предназначена для поклонников культового турецкого сериала, но будет интересна и тем, кто хочет увидеть необычный Стамбул.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте — около €5 за человека
- Все локации мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Египетского рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 482 туристов
Умею рассказывать о достопримечательностях увлекательно и захватывающе, сообщая не только общеизвестные факты, но и малоизвестные подробности. Постоянно обновляю информацию, делая её уникальной. Для этого много читаю как специализированную литературу, так и художественную. Превращаю свой рассказ в запоминающийся живой спектакль, главным действующим героем которого является великий город. Внимательна к экскурсантам, чутко реагирую на их настроение. В Стамбуле живу 17 лет.Задать вопрос
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