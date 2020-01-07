6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сокровища и сюжеты районов Фатих и Эйюп

Экскурсия начнется с рассказа о бывшей прачке, которая надавала пощёчины французской императрице. За 6 часов вы вообще услышите много удивительных историй! Я расскажу о великом османском архитекторе Синане: вы увидите его шедевры — мечеть Наследника и мечеть Михримах. А еще покажу географический центр Стамбула времён Сулеймана Великолепного.

Поговорим и о человеке, именем которого названы район и мечеть Фатих — о султане Мехмеде II, захватившем Константинополь. Вы рассмотрите его усыпальницу и услышите о греческом архитекторе, который чуть не отрубил ему руки. Затем ворота, через которые Фатих вошел в Константинополь, «выпустят» нас за пределы Византийских стен.

По желанию, пройдем через кладбище, где похоронены герои несостоявшегося переворота 2016 года, а также создатель турецкого гимна — здесь я расскажу о проводах правоверных мусульман в последний путь.

В финальной части вы заглянете в мечеть и усыпальницу Эйюпа — я объясню, почему сюда едут мусульмане всего мира, и раскрою смысл обряда «оборачивания мечом» султанов, восходящих на трон.

Три впечатляющие панорамы

Мы заглянем в уютное семейное кафе у стен бывшего монастыря Христа Вседержателя: за стаканчиком чая вы полюбуетесь панорамой и узнаете необычные факты о достопримечательностях, которые отсюда видны. Другая смотровая появится буквально из-за угла среди колоритных улочек жилых кварталов — отсюда особенно хорошо видны контрасты Стамбула. Наконец, вас ждет холм Пьер Лоти, в парке которого любят отдыхать горожане. В местном историческом кафе вы насладитесь видами бухты Золотой Рог.

Полезные советы и секреты турецкой жизни

Я с радостью расскажу о своей турецкой семье, об обращении в ислам, о местных обычаях и праздниках, о зарплатах и ценах. Объясню, как отличать Золотой Рог от Босфора и почему неправильно говорить, что Стамбул стоит на семи холмах. С моей помощью вы научитесь ориентироваться в городе, и я буду на связи во все дни вашего отдыха в Стамбуле. Кроме того, вы получите фотографии на память!