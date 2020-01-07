6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни

Вероника
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Вероника – ваш гид
Добро пожаловать в клуб «укушенных» Стамбулом! Моя экскурсия для тех, кто хочет познакомиться с городом глубже.

Вы исследуете колоритные районы Фатих и Эйюп с их старинными мечетями и отголосками Византии и увидите три красивейшие панорамы.

А я наполню прогулку рассказами о прошлом и настоящем Стамбула и турецкого народа.
€150
128 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 5.5 часов
До 2 человек
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Стамбул исторический, но неизведанный
Стамбул исторический, но неизведанный

Что вас ожидает

Сокровища и сюжеты районов Фатих и Эйюп
Экскурсия начнется с рассказа о бывшей прачке, которая надавала пощёчины французской императрице. За 6 часов вы вообще услышите много удивительных историй! Я расскажу о великом османском архитекторе Синане: вы увидите его шедевры — мечеть Наследника и мечеть Михримах. А еще покажу географический центр Стамбула времён Сулеймана Великолепного.

Поговорим и о человеке, именем которого названы район и мечеть Фатих — о султане Мехмеде II, захватившем Константинополь. Вы рассмотрите его усыпальницу и услышите о греческом архитекторе, который чуть не отрубил ему руки. Затем ворота, через которые Фатих вошел в Константинополь, «выпустят» нас за пределы Византийских стен.

По желанию, пройдем через кладбище, где похоронены герои несостоявшегося переворота 2016 года, а также создатель турецкого гимна — здесь я расскажу о проводах правоверных мусульман в последний путь.

В финальной части вы заглянете в мечеть и усыпальницу Эйюпа — я объясню, почему сюда едут мусульмане всего мира, и раскрою смысл обряда «оборачивания мечом» султанов, восходящих на трон.

Три впечатляющие панорамы
Мы заглянем в уютное семейное кафе у стен бывшего монастыря Христа Вседержателя: за стаканчиком чая вы полюбуетесь панорамой и узнаете необычные факты о достопримечательностях, которые отсюда видны. Другая смотровая появится буквально из-за угла среди колоритных улочек жилых кварталов — отсюда особенно хорошо видны контрасты Стамбула. Наконец, вас ждет холм Пьер Лоти, в парке которого любят отдыхать горожане. В местном историческом кафе вы насладитесь видами бухты Золотой Рог.

Полезные советы и секреты турецкой жизни
Я с радостью расскажу о своей турецкой семье, об обращении в ислам, о местных обычаях и праздниках, о зарплатах и ценах. Объясню, как отличать Золотой Рог от Босфора и почему неправильно говорить, что Стамбул стоит на семи холмах. С моей помощью вы научитесь ориентироваться в городе, и я буду на связи во все дни вашего отдыха в Стамбуле. Кроме того, вы получите фотографии на память!

Организационные детали

  • Место встречи по договоренности.
  • Для проезда на общественном транспорте у вас должна быть карта Istanbul Card с балансом в расчете 20 лир на человека.
Стамбул исторический, но неизведанный
Стамбул исторический, но неизведанный
Стамбул исторический, но неизведанный
Стамбул исторический, но неизведанный
Стамбул исторический, но неизведанный
Стамбул исторический, но неизведанный
Стамбул исторический, но неизведанный
Стамбул исторический, но неизведанный
Стамбул исторический, но неизведанный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Наверное, это моё призвание — дарить людям своё видение моего Города. Безумно люблю страну, город и людей, с которыми живу бок о бок более трёх лет! Постоянно в поиске новой информации, чтобы вам было интересно и нескучно на длительной прогулке. Радуюсь тому, что мои Гости после встреч со Стамбулом в абсолютном большинстве хотят вернуться обратно. Возможен индивидуальный подбор экскурсии по вашим «хотелкам».
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Провели очень насыщенный день, несмотря на проливной дождь, ничего не помешало нам посмотреть те места в городе, до которых мы сами не добрались бы. Мы узнали очень много нового, Ольга легко доносит информацию до собеседника. Экскурсия позволяет увидеть город с разных сторон, нестандартный взгляд на богатую историю и уникального слияния культур Стамбула. Большое спасибо Ольге - эмоционально, живо, познавательно, ни один вопрос не остался без ответа. Рекомендуем
18 декабря 2019
Вероника отличный,эрудированный экскурсовод знающий множество исторических фактов и излогающий в доступной,наглядной форме. Экскурсия проходила по красивейшим историческим местам,уютным древним улочкам. Мы наслаждались дивной панорамой города из укромного кафе за чашечкой кофе и дегустировали напиток из корня орхидеи возле мечети Эюп Султан. Прогулка по старииному кладбищу привела нас на холм Пьер Лотти. Вероника очень приятный собеседник и проведенный с ней день запомнится надолго. Советуем этого экскурсовода любителям пеших прогулок на свежем воздухе.
13 декабря 2019
Хочу сказать большое спасибо Веронике за прекрасную экскурсию. Мы в Стамбуле не первый раз поэтому хотели чего-то необычного, отличного от обычных туристических маршрутов. И получили именно то, что хотели. Очень интересный маршрут, интересный рассказ, интересные места. Даже дождик не испортил нашего впечатления. Нам очень понравилось, однозначно рекомендуем)))
Вероника оставалась на связи все дни, которые мы были в Стамбуле, помогала нам советами
Большое спасибо))
12 августа 2019
Здравствуйте. Хотели бы сказать большое спасибо Веронике за такую прекрасную экскурсию. Мы были с мужем в 2.,сказать что нам понравилось это ничего не сказать, было просто СУПЕР! время пролетело незаметно. Вероника просто живет историей Стамбула, столько всего интересного узнали, а какие мы места посетили... это просто сказка. Рекомендую всем, не пожалеете не на секунду.
Stanislava
14 июня 2019
Очень душевно погуляли вчера. Гид показала такие места,где нет туристов, также вкусно пообедали!
14 мая 2019
Это было первое посещение Стамбула и захотелось не только увидеть самые известные и "раскрученны" места, но и немного, так сказать, изнанку города. С этой задачей здорово справился наш гид! Много исторической информации, любопытных фактов и, что лично для нас важно, реалии современной жизни города.

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