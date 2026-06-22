Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

М Марина Экскурсия «По следам «Великолепный век», гид Сабрие. Благодарю организатора Ирину и гида. Все четко по таймингу и интересно по теме. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Александр Великолепный век! Великолепная экскурсия! Великолепный экскурсовод! Полное погружение в атмосферу времен Османской империи! Везде проходили, везде успевали! Обязательно повторим! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Георгий читать дальше уменьшить настолько грамотно и интересно экскурсию, что можно было больше никого и не брать. Есть с чем сравнивать… Очень рекомендуем всем именно этого гида! дополнительно посвятил нам свою личное время, помимо пролетевших 4 часов экскурсии. Было интересно это ничего не сказать! большое спасибо КЯМРАНУ что он нас влюбил в Стамбул! были в феврале 26г, взяли экскурсию По следам сериала «Великолепный век», гид КЯМРАН превзошел все ожидания! великолепное знание истории, прекрасно эрудированный, образованный и очень приятный и умный, редкий человек! провел Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Маргарита 4 сентября была на экскурсии, что это было очень увлекательно, захватывающая и самая превосходная экскурсия. Благодарю организаторов гида за познавательный глубокий исторический рассказ. 6 часов пролетели как один миг и столько много узнала, что сложно найти в открытых источниках. Это будет очень интересно людям, которые интересуются темой османских правителей их жизни, законов, традиций. Не пожалеете точно это просто великолепно!!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Полина Великолепная и очень содержательная экскурсия ❤️ Экскурсию провел гид Эмрулла - узнали множество фактов о султанах, гареме, о мусульманстве и в целом о жизни в Турции. Хотелось бы отметить, что у гида отличный уровень русского языка, поэтому совсем не создавалось языкового барьера. А после экскурсии нас сориентировали где можно интересно погулять и перекусить - большое спасибо за отличную экскурсию +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет