Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Парадный Стамбул Вы посетите важнейшие места действия знаменитого сериала. В программе экскурсии:
Дворец Топкапы — вы увидите покои султана и знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти. Кроме того, оцените восточную роскошь комнат и коридоров и насладитесь потрясающим видом на Босфор из внутреннего парка.
Хамам Хюррем Султан — прототип османской бани. Я расскажу, что было на его месте раньше, кто и когда приказал его построить и какие интересные приемы использовал придворный архитектор Мимар Синан.
Дворец Ибрагим-паши — вы раскроете, за какие заслуги султан Сулейман подарил его своему ближайшему другу и соратнику и какие события в нем происходили. А еще узнаете, какой музей 🖼 размещается в нем в наши дни.
Мечеть Сулеймание — самая большая мечеть в городе. Именно здесь находятся усыпальницы Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Вы погуляете по этому грандиозному комплексу османской эпохи и увидите старинные бани, библиотеки, медресе, кухни 🥧 и даже обсерваторию.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Топкапы — 100 лир, гарем — 70 лир, дворец Ибрагим-паши — 42 лиры
Для посещения мечети Сулеймание женщинам нужно иметь платок на голову
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Приветствую вас, дорогие гости Стамбула. Меня зовут Нэше, я лицензированный гид. Родилась в Болгарии, в юношеском возрасте переехала жить в Турцию. В совершенстве владею русским, болгарским и турецким языками. С радостью покажу вам любимый город и раскрою его богатую историю.