Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Нэше – Гид из Стамбула

Вы отправитесь в путешествие по Османской империи времен правления Сулеймана Великолепного и услышите о турецких традициях, законах гарема и судьбах наложниц.



А также оцените крупнейшую мечеть города, погуляете по старинному хамаму и увидите, в каких условиях жила местная знать в Золотом веке.