Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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По следам сериала «Великолепный век»

Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане

Нэше
Нэше – Гид из Стамбула
Вы отправитесь в путешествие по Османской империи времен правления Сулеймана Великолепного и услышите о турецких традициях, законах гарема и судьбах наложниц.

А также оцените крупнейшую мечеть города, погуляете по старинному хамаму и увидите, в каких условиях жила местная знать в Золотом веке.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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По следам сериала «Великолепный век»
По следам сериала «Великолепный век»

Что вас ожидает

Парадный Стамбул
Вы посетите важнейшие места действия знаменитого сериала. В программе экскурсии:

  • Дворец Топкапы — вы увидите покои султана и знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти. Кроме того, оцените восточную роскошь комнат и коридоров и насладитесь потрясающим видом на Босфор из внутреннего парка.
  • Хамам Хюррем Султан — прототип османской бани. Я расскажу, что было на его месте раньше, кто и когда приказал его построить и какие интересные приемы использовал придворный архитектор Мимар Синан.
  • Дворец Ибрагим-паши — вы раскроете, за какие заслуги султан Сулейман подарил его своему ближайшему другу и соратнику и какие события в нем происходили. А еще узнаете, какой музей 🖼 размещается в нем в наши дни.
  • Мечеть Сулеймание — самая большая мечеть в городе. Именно здесь находятся усыпальницы Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Вы погуляете по этому грандиозному комплексу османской эпохи и увидите старинные бани, библиотеки, медресе, кухни 🥧 и даже обсерваторию.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Топкапы — 100 лир, гарем — 70 лир, дворец Ибрагим-паши — 42 лиры
  • Для посещения мечети Сулеймание женщинам нужно иметь платок на голову
По следам сериала «Великолепный век»
По следам сериала «Великолепный век»
По следам сериала «Великолепный век»
По следам сериала «Великолепный век»
По следам сериала «Великолепный век»
По следам сериала «Великолепный век»
По следам сериала «Великолепный век»
По следам сериала «Великолепный век»
По следам сериала «Великолепный век»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нэше
Нэше
Приветствую вас, дорогие гости Стамбула. Меня зовут Нэше, я лицензированный гид. Родилась в Болгарии, в юношеском возрасте переехала жить в Турцию. В совершенстве владею русским, болгарским и турецким языками. С радостью покажу вам любимый город и раскрою его богатую историю.
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