Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Участники экскурсии отправляются в захватывающее путешествие по местам, связанным с эпохой Сулеймана Великолепного. Они посещают дворец Топкапы, где открываются тайны гарема, и наслаждаются видом на Босфор.
Далее следует посещение хамама Хюррем Султан, дворца Ибрагим-паши и грандиозной мечети Сулеймание, где находятся усыпальницы Сулеймана и Роксоланы. Экскурсия позволяет глубже понять турецкие традиции и культуру Золотого века
Далее следует посещение хамама Хюррем Султан, дворца Ибрагим-паши и грандиозной мечети Сулеймание, где находятся усыпальницы Сулеймана и Роксоланы. Экскурсия позволяет глубже понять турецкие традиции и культуру Золотого века
5 причин купить этот билет
- 🕌 Погружение в историю Османской империи
- 🏰 Посещение знаковых дворцов и мечетей
- 📜 Узнать о жизни и интригах гарема
- 🛁 Оценить старинные османские бани
- 🌉 Насладиться видами на Босфор
Что можно увидеть
- Дворец Топкапы
- Хамам Хюррем Султан
- Дворец Ибрагим-паши
- Мечеть Сулеймание
Описание билета
Парадный Стамбул
Вы посетите важнейшие места действия знаменитого сериала. В программе экскурсии:
- Дворец Топкапы — вы увидите покои султана и знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти. Кроме того, оцените восточную роскошь комнат и коридоров и насладитесь потрясающим видом на Босфор из внутреннего парка.
- Хамам Хюррем Султан — образец старинной османской бани. Я расскажу, что было на его месте раньше, кто и когда приказал его построить и какие интересные приемы использовал придворный архитектор Мимар Синан.
- Дворец Ибрагим-паши — вы раскроете, за какие заслуги султан Сулейман подарил его своему ближайшему другу и соратнику и какие события в нем происходили. А еще узнаете, какой музей размещается здесь в наши дни.
- Мечеть Сулеймание — самая большая мечеть в городе. Именно на её территории находятся усыпальницы Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Вы погуляете по этому грандиозному комплексу османской эпохи и увидите старинные бани, библиотеки, медресе, кухни и даже обсерваторию.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Топкапы и гарем — €60
дворец Ибрагим-паши — €30
- Для посещения мечети Сулеймание женщинам нужно иметь платок на голову
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 640 туристов
Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями по истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия «По следам «Великолепный век», гид Сабрие. Благодарю организатора Ирину и гида. Все четко по таймингу и интересно по теме. Рекомендую!
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Великолепный век! Великолепная экскурсия! Великолепный экскурсовод! Полное погружение в атмосферу времен Османской империи! Везде проходили, везде успевали! Обязательно повторим!
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Г
были в феврале 26г, взяли экскурсию По следам сериала «Великолепный век», гид КЯМРАН превзошел все ожидания! великолепное знание истории, прекрасно эрудированный, образованный и очень приятный и умный, редкий человек! провел
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М
4 сентября была на экскурсии, что это было очень увлекательно, захватывающая и самая превосходная экскурсия. Благодарю организаторов гида за познавательный глубокий исторический рассказ. 6 часов пролетели как один миг и столько много узнала, что сложно найти в открытых источниках. Это будет очень интересно людям, которые интересуются темой османских правителей их жизни, законов, традиций. Не пожалеете точно это просто великолепно!!!!
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П
Великолепная и очень содержательная экскурсия ❤️ Экскурсию провел гид Эмрулла - узнали множество фактов о султанах, гареме, о мусульманстве и в целом о жизни в Турции. Хотелось бы отметить, что у гида отличный уровень русского языка, поэтому совсем не создавалось языкового барьера. А после экскурсии нас сориентировали где можно интересно погулять и перекусить - большое спасибо за отличную экскурсию
+2
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Это было такое же великолепное путешествие как и сериал великолепный век) очень много исторических фактов услышали от нашего гида Сабрие, очень интересно было слушать, будто окунулись в атмосферу тех времен)
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