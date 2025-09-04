Прогулка по Босфору: увидеть Стамбул по-новому

С живым рассказом гида и видами, которые надолго останутся в памяти
Вы пройдёте вдоль главных достопримечательностей Босфора, вдоль европейского и азиатского берегов.

Услышите легенды, факты и истории, а главное — увидите Стамбул, каким его невозможно увидеть с суши.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Маленькая Европа и Галатская башня

Прогулка начнётся с панорамы европейского берега. Галатская башня — старейшая городская высотка и один из главных символов Стамбула.

Долмабахче

Величественный дворец с видом на пролив — бывшая резиденция султанов, блистающая роскошью и западным влиянием.

Чыраган

Дворец в неоклассическом стиле, ставший одним из самых дорогих отелей города. Камень, мрамор, арки — восточная сказка на воде.

Мечеть Орта-Кёй

Одна из самых фотогеничных мечетей Стамбула — прямо на берегу, в стиле османского барокко. Часто попадает в кадр с мостом — и не зря.

Мосты Босфора

Пройдём под двумя мостами, соединяющими Европу и Азию. Архитектурные символы Стамбула и реальное воплощение его двойной природы.

Румелихисар

Крепость с суровым обликом и стратегическим прошлым — именно отсюда началась история падения Константинополя.

Анадолу Хисар

Младшая крепость на противоположном берегу. Вместе с Румели-Хисар они словно стражи пролива, охраняющие вход в город.

Ускюдар

Азиатский берег. Здесь — мечети, исторические здания и повседневная жизнь, как на открытке с прошлого века.

Девичья башня

Финал маршрута — башня, стоящая на островке посреди вод залива. Окутанная мифами, она стала романтическим символом Стамбула и точкой, где хочется остаться подольше.

Темы, которые мы затронем:

  • почему Босфор был мечтой империй
  • как султаны выбирали места под дворцы
  • зачем строили крепости с двух сторон пролива
  • как мосты изменили ритм города
  • что скрывает Девичья башня
  • и почему без Босфора Стамбул был бы совсем другим

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на двухпалубном пароме. На первой палубе находится закрытое помещение — зимой здесь работает отопление, а летом включены кондиционеры, поэтому в любую погоду всем будет комфортно. Вторая палуба — открытая, но с навесом: можно наслаждаться видами и свежим воздухом, оставаясь при этом в тени
  • Помимо нас, на пароме будут и другие люди. Если наша группа будет больше 6 человек, мы предоставим наушники Сrystal Sound, чтобы вы спокойно слушали рассказ гида
  • При сильном ветре или дожде возможна смена времени отправления — предупредим заранее
  • Билет на паром не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно — 300 лир за чел.
  • Оставшуюся сумму вы сможете оплатить в евро, долларах, лирах или рублях. Перевод в рублях возможен на счёт в Сбербанке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 17:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Египетского базара
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стамбул
Стамбул — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1037 туристов
Мы искренне любим Стамбул и хотим, чтобы вы тоже почувствовали его неповторимую атмосферу. Наши лицензированные гиды — профессионалы с большим опытом, аккредитованные Министерством культуры и туризма Турции. С нами вы не просто увидите достопримечательности, а по-настоящему узнаете и полюбите этот удивительный город — его историю, культуру и жизнь.

Отзывы и рейтинг

М
Экскурсия получилась очень интересной. Наш гид, Адэм, рассказал нам многое про историю и современность Стамбула и Турции в целом, показал много интересных достопримечательностей вдоль Босфора. На закате и вечером Босфор
с его дворцами и домами - прекрасен.
А после водной прогулки Адэм ещё в добавок сводил нас в Новую мечеть, рассказал ее историю и про ее особенности.
Мы прекрасно провели время.
Спасибо большое за экскурсию!
P.S. С нами был 9-летний ребёнок. Он, к сожалению, пока не очень интересуется историей и архитектурой, но от кормления чаек турецкими бубликами, которыми нас угостил Адэм, он был в восторге.

С
Спасибо большое Адаму за экскурсию по Босфору! Мы пришли на нее практически с самолета после утомительного перелета, очень хотелось, чтобы наше первое впечатление о городе составил человек, который действительно любит
Стамбул. Именно так и получилось!

Также важно отметить, что Адам — лицензированный гид, который заботится о комфорте и безопасности. Большое спасибо ему за экскурсию и за советы о том, как провести время в городе так, чтобы остались самые прекрасные впечатления!

Л
Хочу поделиться впечатлениями о прекрасной прогулке по Босфору. Это было одно из самых интересных событий во время нашего путешествия.
Адэм оказался не просто гидом, а настоящим знатоком истории и культуры Стамбула.
Он мастерски вёл повествование, перемежая исторические факты с современными историями.
С борта парома открывались великолепные закатные виды на знаменитые достопримечательности: величественные мечети, дворцы и мосты.
Особенно впечатлило то, как гид сумел организовать экскурсию: всё было чётко спланировано, но при этом сохранялась непринуждённая атмосфера. Он отвечал на все наши вопросы, давал полезные советы и рекомендации.
Однозначно рекомендую Адэма как гида всем, кто хочет увидеть Стамбул с необычного ракурса и узнать его историю от профессионала. Уверена, что экскурсия с ним оставит яркие впечатления и подарит незабываемые моменты!

