Прогулка начнётся с панорамы европейского берега. Галатская башня — старейшая городская высотка и один из главных символов Стамбула.
Долмабахче
Величественный дворец с видом на пролив — бывшая резиденция султанов, блистающая роскошью и западным влиянием.
Чыраган
Дворец в неоклассическом стиле, ставший одним из самых дорогих отелей города. Камень, мрамор, арки — восточная сказка на воде.
Мечеть Орта-Кёй
Одна из самых фотогеничных мечетей Стамбула — прямо на берегу, в стиле османского барокко. Часто попадает в кадр с мостом — и не зря.
Мосты Босфора
Пройдём под двумя мостами, соединяющими Европу и Азию. Архитектурные символы Стамбула и реальное воплощение его двойной природы.
Румелихисар
Крепость с суровым обликом и стратегическим прошлым — именно отсюда началась история падения Константинополя.
Анадолу Хисар
Младшая крепость на противоположном берегу. Вместе с Румели-Хисар они словно стражи пролива, охраняющие вход в город.
Ускюдар
Азиатский берег. Здесь — мечети, исторические здания и повседневная жизнь, как на открытке с прошлого века.
Девичья башня
Финал маршрута — башня, стоящая на островке посреди вод залива. Окутанная мифами, она стала романтическим символом Стамбула и точкой, где хочется остаться подольше.
Темы, которые мы затронем:
почему Босфор был мечтой империй
как султаны выбирали места под дворцы
зачем строили крепости с двух сторон пролива
как мосты изменили ритм города
что скрывает Девичья башня
и почему без Босфора Стамбул был бы совсем другим
Организационные детали
Экскурсия проходит на двухпалубном пароме. На первой палубе находится закрытое помещение — зимой здесь работает отопление, а летом включены кондиционеры, поэтому в любую погоду всем будет комфортно. Вторая палуба — открытая, но с навесом: можно наслаждаться видами и свежим воздухом, оставаясь при этом в тени
Помимо нас, на пароме будут и другие люди. Если наша группа будет больше 6 человек, мы предоставим наушники Сrystal Sound, чтобы вы спокойно слушали рассказ гида
При сильном ветре или дожде возможна смена времени отправления — предупредим заранее
Билет на паром не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно — 300 лир за чел.
Оставшуюся сумму вы сможете оплатить в евро, долларах, лирах или рублях. Перевод в рублях возможен на счёт в Сбербанке
С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 17:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Египетского базара
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стамбул — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1037 туристов
Мы искренне любим Стамбул и хотим, чтобы вы тоже почувствовали его неповторимую атмосферу. Наши лицензированные гиды — профессионалы с большим опытом, аккредитованные Министерством культуры и туризма Турции.
С нами вы не просто увидите достопримечательности, а по-настоящему узнаете и полюбите этот удивительный город — его историю, культуру и жизнь.
М
Маргарита
Экскурсия получилась очень интересной. Наш гид, Адэм, рассказал нам многое про историю и современность Стамбула и Турции в целом, показал много интересных достопримечательностей вдоль Босфора. На закате и вечером Босфор читать дальшеуменьшить
с его дворцами и домами - прекрасен. А после водной прогулки Адэм ещё в добавок сводил нас в Новую мечеть, рассказал ее историю и про ее особенности. Мы прекрасно провели время. Спасибо большое за экскурсию! P.S. С нами был 9-летний ребёнок. Он, к сожалению, пока не очень интересуется историей и архитектурой, но от кормления чаек турецкими бубликами, которыми нас угостил Адэм, он был в восторге.
С
Софья
Спасибо большое Адаму за экскурсию по Босфору! Мы пришли на нее практически с самолета после утомительного перелета, очень хотелось, чтобы наше первое впечатление о городе составил человек, который действительно любит читать дальшеуменьшить
Стамбул. Именно так и получилось!
Также важно отметить, что Адам — лицензированный гид, который заботится о комфорте и безопасности. Большое спасибо ему за экскурсию и за советы о том, как провести время в городе так, чтобы остались самые прекрасные впечатления!
Л
Любовь
Хочу поделиться впечатлениями о прекрасной прогулке по Босфору. Это было одно из самых интересных событий во время нашего путешествия. Адэм оказался не просто гидом, а настоящим знатоком истории и культуры Стамбула. читать дальшеуменьшить
Он мастерски вёл повествование, перемежая исторические факты с современными историями. С борта парома открывались великолепные закатные виды на знаменитые достопримечательности: величественные мечети, дворцы и мосты. Особенно впечатлило то, как гид сумел организовать экскурсию: всё было чётко спланировано, но при этом сохранялась непринуждённая атмосфера. Он отвечал на все наши вопросы, давал полезные советы и рекомендации. Однозначно рекомендую Адэма как гида всем, кто хочет увидеть Стамбул с необычного ракурса и узнать его историю от профессионала. Уверена, что экскурсия с ним оставит яркие впечатления и подарит незабываемые моменты!
