Вы пройдёте вдоль главных достопримечательностей Босфора, вдоль европейского и азиатского берегов. Услышите легенды, факты и истории, а главное — увидите Стамбул, каким его невозможно увидеть с суши.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Маленькая Европа и Галатская башня

Прогулка начнётся с панорамы европейского берега. Галатская башня — старейшая городская высотка и один из главных символов Стамбула.

Долмабахче

Величественный дворец с видом на пролив — бывшая резиденция султанов, блистающая роскошью и западным влиянием.

Чыраган

Дворец в неоклассическом стиле, ставший одним из самых дорогих отелей города. Камень, мрамор, арки — восточная сказка на воде.

Мечеть Орта-Кёй

Одна из самых фотогеничных мечетей Стамбула — прямо на берегу, в стиле османского барокко. Часто попадает в кадр с мостом — и не зря.

Мосты Босфора

Пройдём под двумя мостами, соединяющими Европу и Азию. Архитектурные символы Стамбула и реальное воплощение его двойной природы.

Румелихисар

Крепость с суровым обликом и стратегическим прошлым — именно отсюда началась история падения Константинополя.

Анадолу Хисар

Младшая крепость на противоположном берегу. Вместе с Румели-Хисар они словно стражи пролива, охраняющие вход в город.

Ускюдар

Азиатский берег. Здесь — мечети, исторические здания и повседневная жизнь, как на открытке с прошлого века.

Девичья башня

Финал маршрута — башня, стоящая на островке посреди вод залива. Окутанная мифами, она стала романтическим символом Стамбула и точкой, где хочется остаться подольше.

Темы, которые мы затронем:

почему Босфор был мечтой империй

как султаны выбирали места под дворцы

зачем строили крепости с двух сторон пролива

как мосты изменили ритм города

что скрывает Девичья башня

и почему без Босфора Стамбул был бы совсем другим

