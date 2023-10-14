Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию

На улочках древнего города узнать историю становления великой империи

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Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по следам византийского и османского наследия.

Вы увидите знаковые достопримечательности города, погуляете по колоритным кварталам, влюбитесь в цветные домики и мощёные улочки.

Гид расскажет вам про район Влахерны, бывшее предместье Стамбула, которое при османских правителях стало главным христианским центром города.
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мечеть Султанахмет

Вы увидите всегда многолюдную мечеть, давшую название историческому району Стамбула. Поговорим о султане Ахмеде I, который хотел оставить след в истории и построить уникальный храм. Это ему удалось — на свет появилась единственная в Османской империи мечеть с 6 минаретами. Сверху донизу она украшена 20 тысячами изникских изразцов, за что и получила название «Голубая мечеть».

Гранд-базар

Пройдём по одному из крупнейших крытых рынков в мире с 4000 магазинами, 500 прилавками и 21 воротами. Вспомним, какое место в жизни жителей Стамбула занимал этот рынок, начиная с 15 века, когда Мехмед Завоеватель приступил к его строительству.

Мечеть Сулеймание и церковь Святого Стефана

Вы осмотрите величественную мечеть 16 века. После чего отправитесь в православный храм, возведённый в честь Стефана Первомученика и принадлежащий болгарской общине Стамбула. Это одна из немногих оставшихся в мире церквей, полностью изготовленных из чугуна.

Влахернская церковь Богородицы. Вы заглянете в знаменитую святыню восточного христианства, расположенную у залива Золотой Рог. Именно в этой церкви произошло событие, которое легло в основу одного из самых любимых в народе праздников — Покрова Пресвятой Богородицы. Подробности гид расскажет на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Немецкого фонтана на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
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Гранд базар
Сулеймание
Мечети и Соборы
Самое главное

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