Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по следам византийского и османского наследия. Вы увидите знаковые достопримечательности города, погуляете по колоритным кварталам, влюбитесь в цветные домики и мощёные улочки. Гид расскажет вам про район Влахерны, бывшее предместье Стамбула, которое при османских правителях стало главным христианским центром города.

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Описание

Что вас ожидает

Мечеть Султанахмет

Вы увидите всегда многолюдную мечеть, давшую название историческому району Стамбула. Поговорим о султане Ахмеде I, который хотел оставить след в истории и построить уникальный храм. Это ему удалось — на свет появилась единственная в Османской империи мечеть с 6 минаретами. Сверху донизу она украшена 20 тысячами изникских изразцов, за что и получила название «Голубая мечеть».

Гранд-базар

Пройдём по одному из крупнейших крытых рынков в мире с 4000 магазинами, 500 прилавками и 21 воротами. Вспомним, какое место в жизни жителей Стамбула занимал этот рынок, начиная с 15 века, когда Мехмед Завоеватель приступил к его строительству.

Мечеть Сулеймание и церковь Святого Стефана

Вы осмотрите величественную мечеть 16 века. После чего отправитесь в православный храм, возведённый в честь Стефана Первомученика и принадлежащий болгарской общине Стамбула. Это одна из немногих оставшихся в мире церквей, полностью изготовленных из чугуна.

Влахернская церковь Богородицы. Вы заглянете в знаменитую святыню восточного христианства, расположенную у залива Золотой Рог. Именно в этой церкви произошло событие, которое легло в основу одного из самых любимых в народе праздников — Покрова Пресвятой Богородицы. Подробности гид расскажет на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.