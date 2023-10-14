На улочках древнего города узнать историю становления великой империи
Вы увидите знаковые достопримечательности города, погуляете по колоритным кварталам, влюбитесь в цветные домики и мощёные улочки.
Гид расскажет вам про район Влахерны, бывшее предместье Стамбула, которое при османских правителях стало главным христианским центром города.
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Описание
Что вас ожидает
Мечеть Султанахмет
Вы увидите всегда многолюдную мечеть, давшую название историческому району Стамбула. Поговорим о султане Ахмеде I, который хотел оставить след в истории и построить уникальный храм. Это ему удалось — на свет появилась единственная в Османской империи мечеть с 6 минаретами. Сверху донизу она украшена 20 тысячами изникских изразцов, за что и получила название «Голубая мечеть».
Гранд-базар
Пройдём по одному из крупнейших крытых рынков в мире с 4000 магазинами, 500 прилавками и 21 воротами. Вспомним, какое место в жизни жителей Стамбула занимал этот рынок, начиная с 15 века, когда Мехмед Завоеватель приступил к его строительству.
Мечеть Сулеймание и церковь Святого Стефана
Вы осмотрите величественную мечеть 16 века. После чего отправитесь в православный храм, возведённый в честь Стефана Первомученика и принадлежащий болгарской общине Стамбула. Это одна из немногих оставшихся в мире церквей, полностью изготовленных из чугуна.
Влахернская церковь Богородицы. Вы заглянете в знаменитую святыню восточного христианства, расположенную у залива Золотой Рог. Именно в этой церкви произошло событие, которое легло в основу одного из самых любимых в народе праздников — Покрова Пресвятой Богородицы. Подробности гид расскажет на экскурсии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Немецкого фонтана на площади Султанахмет
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.