Мои заказы

Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию

На улочках древнего города узнать историю становления великой империи
Мы приготовили для вас насыщенный маршрут по следам византийского и османского наследия.

Вы увидите знаковые достопримечательности города, погуляете по колоритным кварталам, влюбитесь в цветные домики и мощёные улочки.

Гид расскажет вам про район Влахерны, бывшее предместье Стамбула, которое при османских правителях стало главным христианским центром города.
5
1 отзыв
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию
Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию

Описание экскурсии

Мечеть Султанахмет

Вы увидите всегда многолюдную мечеть, давшую название историческому району Стамбула. Поговорим о султане Ахмеде I, который хотел оставить след в истории и построить уникальный храм. Это ему удалось — на свет появилась единственная в Османской империи мечеть с 6 минаретами. Сверху донизу она украшена 20 тысячами изникских изразцов, за что и получила название «Голубая мечеть».

Гранд-базар

Пройдём по одному из крупнейших крытых рынков в мире с 4000 магазинами, 500 прилавками и 21 воротами. Вспомним, какое место в жизни жителей Стамбула занимал этот рынок, начиная с 15 века, когда Мехмед Завоеватель приступил к его строительству.

Мечеть Сулеймание и церковь Святого Стефана

Вы осмотрите величественную мечеть 16 века. После чего отправитесь в православный храм, возведённый в честь Стефана Первомученика и принадлежащий болгарской общине Стамбула. Это одна из немногих оставшихся в мире церквей, полностью изготовленных из чугуна.

Влахернская церковь Богородицы. Вы заглянете в знаменитую святыню восточного христианства, расположенную у залива Золотой Рог. Именно в этой церкви произошло событие, которое легло в основу одного из самых любимых в народе праздников — Покрова Пресвятой Богородицы. Подробности гид расскажет на экскурсии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Немецкого фонтана на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музаффер
Музаффер — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 37 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Турции! Меня зовут Музаффер. Я и моя команда гидов много лет живём в Стамбуле и знаем все его тайные уголки. С радостью покажем вам любимый город и расскажем о нём интересные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Марина
Благодарим за экскурсию Рахима. Все очень интересно и колоритно. Рахим выполнил наши пожелания и показал многогранный Стамбул.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Прогулка по Стамбулу: вернуться в Византию»

Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
Пешая
4 часа
188 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Стамбул-Константинополь, или По следам Византии
История и тайны Святой Софии и других достопримечательностей великого государства
Начало: Обсудим вечером когда Вы уже будете в Стамбуле
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €175 за всё до 5 чел.
Стамбул вчера и сегодня
Пешая
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Стамбул вчера и сегодня
Путешествие по Стамбулу, где история встречается с современностью. Узнайте секреты Константинополя и насладитесь красотой Голубой мечети
11 авг в 13:00
12 авг в 10:00
от €220 за всё до 6 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
Пешая
4 часа
193 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века
Начало: Ворота возле св. Софии в Топкапы
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €175 за всё до 5 чел.
Такой разный Стамбул
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Стамбул
Познакомьтесь с контрастами Стамбула: элитный Этилер, колоритный Бешикташ, легендарный Босфор и исторический Ускюдар. Вкусите вафли и чай на борту парома
Начало: В районе Этилер
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €290 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €257 за экскурсию