Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по вечерне—ночному Стамбулу на машине из Европы в Азию, чтобы в полной мере оценить красоту старого и современного города в вечерней иллюминации и открыть для себя самые лучшие панорамные места.

Наше путешествие начнется с района Эминеню, который во времена Османской империи был одним из крупнейших промышленных и торговых центров. Далее мы отправимся к Галатскому мосту и Галатской башне, которые ярко подсвечиваются разноцветными огнями в закатном небе. Здесь, как нигде лучше ощущается дух «города двух морей», ведь мост является одной из визитных карточек Стамбула.

Проедем вдоль района Каракей, который в 19 веке считался самым престижным районом Константинополя, здесь до сих пор сохранилось немалое количество исторических зданий тех времен. Также увидим Часовую Башню Долмабахче и «Ворота сокровищ» — великолепный парадный вход на территорию дворца Долмабахче, где проживало шесть поколений Османских султанов.

Сделаем перерыв на ужин.

Посетим район Ортакей, который находится в окружении великолепных пейзажей. Затем мы проедемся вдоль набережной роскошных и самых престижных районов Стамбула Бебек и Арнавуткей, где проходят съёмки современных и популярных турецких сериалов и живут в основном знаменитости. Так же увидим крепость Румели Хисар, которая была построена в самом узком месте Босфора еще до захвата Константинополя Османской империей.

Через 2-ой Босфорский мост мы переместимся к живописному и самому большому холму Чамлыджа (Азиатская сторона Стамбула) с одной из лучших площадок, где вас будут ждать новые пейзажи Босфора и панорама уже европейской части города, отсюда открываются великолепные виды на весь Стамбул. После спустимся вниз к одной из самых живописных набережных азиатской части району Ускюдар и увидим Девичью башню история которой окутана многочисленными легендами и не уступает по популярности Галатской башне.

И закончим наше путешествие на пароме, проплывая по Босфору обратно на европейскую часть Стамбула.

Во время экскурсии мы делаем остановки и перерывы для фото и других нужд.