Путешествие по ночному Стамбулу

Можно изучить Стамбул вдоль и поперёк, но чтобы полностью погрузиться в его атмосферу, нужно увидеть...

5
8 отзывов
Можно изучить Стамбул вдоль и поперёк, но чтобы полностью погрузиться в его атмосферу, нужно увидеть город после захода солнца.

Мы промчимся по заполненным огнями улицам, полюбуемся ночным Стамбулом с высоты холма Чамлыджа.

А еще остановимся на чашечку кофе среди богемных вилл, пересечем Босфор и погрузимся в вихрь района Каракей.
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу
Путешествие по ночному Стамбулу

Что вы увидите 🤩

  • Площадь и причал Эминеню
  • Галатский мост
  • Галатская башня
  • Дворец Долмабахче
  • Район Ортакей
  • Районы Бебек и Арнавуткей
  • Крепость Румели Хисар
  • Первый, второй и третий Босфорские мосты
  • Холм Чамлыджа
  • Девичья башня
  • Босфор
  • Золотой Рог
Предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по вечерне—ночному Стамбулу на машине из Европы в Азию, чтобы в полной мере оценить красоту старого и современного города в вечерней иллюминации и открыть для себя самые лучшие панорамные места.
Наше путешествие начнется с района Эминеню, который во времена Османской империи был одним из крупнейших промышленных и торговых центров. Далее мы отправимся к Галатскому мосту и Галатской башне, которые ярко подсвечиваются разноцветными огнями в закатном небе. Здесь, как нигде лучше ощущается дух «города двух морей», ведь мост является одной из визитных карточек Стамбула.
Проедем вдоль района Каракей, который в 19 веке считался самым престижным районом Константинополя, здесь до сих пор сохранилось немалое количество исторических зданий тех времен. Также увидим Часовую Башню Долмабахче и «Ворота сокровищ» — великолепный парадный вход на территорию дворца Долмабахче, где проживало шесть поколений Османских султанов.
Сделаем перерыв на ужин.
Посетим район Ортакей, который находится в окружении великолепных пейзажей. Затем мы проедемся вдоль набережной роскошных и самых престижных районов Стамбула Бебек и Арнавуткей, где проходят съёмки современных и популярных турецких сериалов и живут в основном знаменитости. Так же увидим крепость Румели Хисар, которая была построена в самом узком месте Босфора еще до захвата Константинополя Османской империей.
Через 2-ой Босфорский мост мы переместимся к живописному и самому большому холму Чамлыджа (Азиатская сторона Стамбула) с одной из лучших площадок, где вас будут ждать новые пейзажи Босфора и панорама уже европейской части города, отсюда открываются великолепные виды на весь Стамбул. После спустимся вниз к одной из самых живописных набережных азиатской части району Ускюдар и увидим Девичью башню история которой окутана многочисленными легендами и не уступает по популярности Галатской башне.
И закончим наше путешествие на пароме, проплывая по Босфору обратно на европейскую часть Стамбула.
Во время экскурсии мы делаем остановки и перерывы для фото и других нужд.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый (6+)
€64

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин
  • Напитки и фрукты
  • Трансфер из отеля и обратно, и в течении всей экскурсии
  • Билет на паром
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Ресепшн вашего отеля
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на автомобиле Мерседес Спринтер/Мерседес Вито со всеми удобствами и музыкальным сопровождением, вместимостью до 12 человек
  • Во время поездки в машине вам будут предложены фрукты, вино/соки
  • Детям до 6 лет бесплатно (отдельное место не предоставляется)
  • Дети 6+ стоимость такая же, как и за взрослого
  • Бесплатный Wi- Fi в машине на протяжении всей экскурсии
  • Трансфер из отеля и обратно осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19.00
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно в 19.00

IstawayTravel
IstawayTravel
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