Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Самый зеленый из Принцевых островов

Из Стамбула на остров Хейбелиада — за чарующей атмосферой, архитектурными открытиями и фотографиями

Лейла
Лейла – Гид из Стамбула
Принцевы острова, или Адалары — многое кроется в этих названиях! Но все станет ясным, когда вы увидите деревянные особняки, старинные достопримечательности 🏛️ и конные экипажи вместо машин.

На моем любимом из девяти островов вас ждут нескучные хроники и панорамы зеленых холмов, локации для идеальных фото и монастырь, где, кажется, ничего не менялось уже лет 100.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €110 за экскурсию

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Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов

Что вас ожидает

Аутентичный, тихий и фотогеничный остров
С первых минут вы заметите, как спокойно на Хейбелиада — сюда не добирается массовый туризм, здесь запрещены бензиновые автомобили и растет много зелени. Мы сможем взять велосипеды, прокатиться на фаэтоне или гулять 👣 пешком. В любом случае, вы полюбуетесь соснами, видами на мегаполис Стамбул и, конечно, характерной деревянной архитектурой Адалар. Мы заглянем в стильное кафе, и я порекомендую чудесный турецкий десерт 🍪.

Что помнят острова-соседи Стамбула
Улочки Хейбелиада приведут нас к тысячелетнему Свято-Троицкому монастырю и Халкинской богословской школе — уверена, вы тоже очаруетесь этим местом силы на холме Надежды. Здесь разбиты живописные тематические садики — например, русский и австрийский, а по территории гуляют павлины. Попутно я расскажу об истории 📖 монастыря и школы, о Принцевых островах в целом. Вы узнаете, чем жили Адалары в эпоху Византии, об изменениях с приходом османов и после революции, о названии, расцвете и современной жизни островов.

Организационные детали

  • Мы встретимся у вашего отеля, вместе доберемся до острова и вернемся обратно
  • Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 на паром (10 лир с человека). Также деньги вам понадобятся для перекусов в местных кафе и покупки сувениров.
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов
Самый зеленый из Принцевых островов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лейла
Лейла
Люблю Стамбул и влюблю в него вас! Чтобы делиться самыми таинственными и прекрасными видами этого мегаполиса, я создала несколько экскурсионных программ. Каждая носит свой оттенок и покажет красоты архитектуры, местные порядки и мир коренных жителей изнутри. Кроме того, возможно, вам будет интересно узнать об опыте переезда и жизни в этой стране. Жду на моих прогулках!
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