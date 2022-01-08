Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Принцевы острова, или Адалары — многое кроется в этих названиях! Но все станет ясным, когда вы увидите деревянные особняки, старинные достопримечательности и конные экипажи вместо машин. На моем любимом из девяти островов вас ждут нескучные хроники и панорамы зеленых холмов, локации для идеальных фото и монастырь, где, кажется, ничего не менялось уже лет 100.

Описание фото-прогулки

Аутентичный, тихий и фотогеничный остров

С первых минут вы заметите, как спокойно на Хейбелиада — сюда не добирается массовый туризм, здесь запрещены бензиновые автомобили и растет много зелени. Мы сможем взять велосипеды, прокатиться на фаэтоне или гулять пешком. В любом случае, вы полюбуетесь соснами, видами на мегаполис Стамбул и, конечно, характерной деревянной архитектурой Адалар. Мы заглянем в стильное кафе, и я порекомендую чудесный турецкий десерт.

Что помнят острова-соседи Стамбула

Улочки Хейбелиада приведут нас к тысячелетнему Свято-Троицкому монастырю — уверена, вы тоже очаруетесь этим местом силы. Здесь разбиты живописные тематические садики — например, русский и австрийский. Попутно я расскажу об истории монастыря, о Принцевых островах в целом. Вы узнаете, чем жили Адалары в эпоху Византии, об изменениях с приходом османов и после революции, о названии, расцвете и современной жизни островов.

Организационные детали