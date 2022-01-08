Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

С первых минут вы заметите, как спокойно на Хейбелиада — сюда не добирается массовый туризм, здесь запрещены бензиновые автомобили и растет много зелени. Мы сможем взять велосипеды, прокатиться на фаэтоне или гулять пешком. В любом случае, вы полюбуетесь соснами, видами на мегаполис Стамбул и, конечно, характерной деревянной архитектурой Адалар. Мы заглянем в стильное кафе, и я порекомендую чудесный турецкий десерт.
Что помнят острова-соседи Стамбула
Улочки Хейбелиада приведут нас к тысячелетнему Свято-Троицкому монастырю — уверена, вы тоже очаруетесь этим местом силы. Здесь разбиты живописные тематические садики — например, русский и австрийский. Попутно я расскажу об истории монастыря, о Принцевых островах в целом. Вы узнаете, чем жили Адалары в эпоху Византии, об изменениях с приходом османов и после революции, о названии, расцвете и современной жизни островов.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты на паром (110 лир с человека в одну сторону). Также деньги вам понадобятся для перекусов в местных кафе и покупки сувениров.
Во время экскурсии я сделаю для вас несколько снимков на смартфон (по желанию)
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 299 туристов
Мы — команда гидов в Стамбуле: Лейла, София и Татьяна.
Влюбляемся в Стамбул снова и снова — и с радостью влюбим в него вас!
Чтобы делиться самыми загадочными уголками и захватывающими панорамами читать дальшеуменьшить
этого многоликого мегаполиса, мы создали несколько авторских маршрутов.
Каждая из нас — с разным характером, голосом и стилем, но всех нас объединяет любовь к городу, желание показать его с неожиданной стороны и подарить живой, искренний опыт. На наших прогулках вы не просто увидите Стамбул — вы почувствуете его ритм, ароматы, звуки, узнаете истории, которые редко рассказывают в путеводителях.
Если вам интересен не только красивый город, но и внутренняя жизнь местных жителей, переезд, быт и культура — вы в надёжных руках. До встречи на улицах Стамбула!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Это было отличное приключение-выехать из шумного Стамбула на один из Принцевых островов. Это как оказаться на несколько часов на Итальянской ривьере: солнце светит, шум моря, пение птиц. Что за подарок в январе? Лейла-супер проводник! С ней было очень комфортно, легко -как будто мы сто лет знакомы. Горячо рекомендую!
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М
Марина
Спасибо огромное Лейле за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасным островом Хейбелиада, узнала много чего в книжках не прочтёшь, увидела, то, что сама бы не нашла. Маршрут не заезженный туристами. Атмосфера на экскурсии была дружеской и супер комфортной.
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I
Irina
Были в январе. В целом остались довольны. но надо, наверное, явно писать в описании, что зимой программа отличается от лета. в школе ремонт, павлинов не видели. В музее тоже ремонт, не попали. по времени получилось около 2,5 часов, написано, что 6. Но остров красивый, много красивых домиков, София рассказала много интересного, погода была отличная.
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Светлана
Кто немного хочет переключится от шумного и динамично Стамбула, то тем в это живописное место на остров Хейбелиада. Второй по величине остров самый зеленый из Принцевых островов и менее туристический. читать дальшеуменьшить
Он нам понравился своими сосновыми лесами, красивыми бухтами и монастырскими павлинами. Было все интересно: природный парк, Военно-морская академия, интересная архитектура домиков и главные персонажи милые кролики и важные котики. Приятным сюрприз оказался на холме Надежды- монастырь Святой Троицы. Лейла пробудила интерес к истории этого острова. Мы уже задумались прочитать рассказ А. Н. Толстого «На острове Халки». Мы получили удовольствие от беседы Лейлы: как на пароме с прекрасными видами на районы Стамбула, так и неспешной прогулки и приятному чаепитию по острову Хейбелиаде.
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Алексей
Хорошая экскурсия, чтобы выбраться из города и отдохнуть от него, увидеть Стамбул под другим ракурсом (сам остров и Стамбул с него). Остров зеленый, тихий, без машин. По нему можно просто читать дальшеуменьшить
спокойно гулять и наслаждаться природой. В целом, на остров можно добраться и самим, он небольшой и обойти его можно быстро. Каких-то историй и множества фактов о нем тоже можно не ждать. Они есть, но их не много (хотя, если это первая экскурсия, то они будут. Нам рассказали по кусочкам на других экскурсиях).
Рекомендую брать экскурсию, если хочется, чтобы вас сопровождал гид, с которым можно поговорить на любые темы помимо исторических фактов об острове, скрасить долгую поездку на пароме разговором и узнать о жизни в Турции глазами того, кто тут живет уже какое-то время. Ну и я не уверен, сможете ли вы без Лейлы покормить всю ту живность, что кормили мы.
Впечатления об экскурсии остались положительные. Это была дружеская поездка на тихий остров
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С
Светлана
Мы были на экскурсии на Принцевых островах 10 ноября, т. к. наш гид Лейла приболела, для нас был оперативно заменен гид и с нами был Владислав. Очень понравилась организация и читать дальшеуменьшить
забота о нашем здоровье со стороны Лейлы. Влад провел экскурсию очень непринужденно, как будто встретились знакомые и вместе прогулялись по островам, на которых он бывал неоднократно. так как я не большой любитель справочной информации,то для меня информации было достаточно. Мы погуляли, Влад пофотографировал нас (очень ждем фото). Нам очень повезло с погодой, было пасмурно, но не жарко и без дождика. Если Вам необходима прогулка в спокойном режиме и душевно,как с друзьями, то смело обращайтесь.
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