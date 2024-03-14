Мечеть Рустема-паши – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Рустема-паши» в Стамбуле, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул сквозь эпохи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Стамбул сквозь эпохи: путешествие по Эминёню и Каракёй
Ваш личный гид по историческим районам Стамбула. Захватывающие истории и скрытые сокровища ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
150135 за всё до 4 чел.
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Увидеть россыпь достопримечательностей самых ярких районов города
Начало: На площади Эминёню
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
200 за всё до 6 чел.
Незабываемая прогулка по Стамбулу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Разноцветные дома, мечеть 16 века и местные пряности
Начало: У Египетского базара
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
155 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 марта 2024
    Стамбул сквозь эпохи
    Заказывала для своих туристов, всё прошло отлично! Владимир отличный рассказчик, грамотно и удобно составленный маршрут этой и др. экскурсий. В итоге туристы гуляли с Владимиром все 5 дней. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    31 января 2024
    Стамбул сквозь эпохи
    Очень понравился экскурсовод, Владимир внимательный, тактичный, общительный, любит свою работу. Много новой информации, хорошая подача, отличный маршрут. Всем рекомендуем!
  • M
    Maxim
    14 января 2024
    Стамбул сквозь эпохи
    Мы недавно вернулись из Стамбула, где провели незабываемую экскурсию благодаря нашему гиду Владимиру. Его способность учесть ограничения нашей группы, включая
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    маленького ребенка в коляске и людей, не привыкших к долгим прогулкам, этому способствовала. Владимир подобрал маршрут, который был удобен для всех, несмотря на наши разные потребности. Прогулка была наполнена яркими моментами. Владимир предлагал остановки в красивых и приятных местах, его рекомендации всегда были точными и уместными. Благодаря его гибкости в планировании, мы смогли начать экскурсию в удобное для нас время и место. Информация, предоставленная Владимиром, была сбалансированной и интересной. Мы узнали множество исторических фактов, а также получили представление о бытовой жизни в Стамбуле и Турции. Его советы также помогли нам спланировать остальные дни нашего пребывания в городе. Прогулка с Владимиром прошла легко и незаметно, никто не устал, и, несомненно, она стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Рекомендую Владимира как гида. Это был отличный опыт, который оставил у нас только положительные впечатления.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Рустема-паши»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Стамбул сквозь эпохи
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  3. Незабываемая прогулка по Стамбулу
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Мечеть Рустема-паши" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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