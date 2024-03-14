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маленького ребенка в коляске и людей, не привыкших к долгим прогулкам, этому способствовала. Владимир подобрал маршрут, который был удобен для всех, несмотря на наши разные потребности. Прогулка была наполнена яркими моментами. Владимир предлагал остановки в красивых и приятных местах, его рекомендации всегда были точными и уместными. Благодаря его гибкости в планировании, мы смогли начать экскурсию в удобное для нас время и место. Информация, предоставленная Владимиром, была сбалансированной и интересной. Мы узнали множество исторических фактов, а также получили представление о бытовой жизни в Стамбуле и Турции. Его советы также помогли нам спланировать остальные дни нашего пребывания в городе. Прогулка с Владимиром прошла легко и незаметно, никто не устал, и, несомненно, она стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Рекомендую Владимира как гида. Это был отличный опыт, который оставил у нас только положительные впечатления.