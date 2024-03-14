1 чел.
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10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул сквозь эпохи: путешествие по Эминёню и Каракёй
Ваш личный гид по историческим районам Стамбула. Захватывающие истории и скрытые сокровища ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
150€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Другой Стамбул: районы Ликос, Фенер, Балат
Увидеть россыпь достопримечательностей самых ярких районов города
Начало: На площади Эминёню
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Разноцветные дома, мечеть 16 века и местные пряности
Начало: У Египетского базара
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 марта 2024Заказывала для своих туристов, всё прошло отлично! Владимир отличный рассказчик, грамотно и удобно составленный маршрут этой и др. экскурсий. В итоге туристы гуляли с Владимиром все 5 дней. Рекомендую!
- ААнастасия31 января 2024Очень понравился экскурсовод, Владимир внимательный, тактичный, общительный, любит свою работу. Много новой информации, хорошая подача, отличный маршрут. Всем рекомендуем!
- MMaxim14 января 2024Мы недавно вернулись из Стамбула, где провели незабываемую экскурсию благодаря нашему гиду Владимиру. Его способность учесть ограничения нашей группы, включая
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Рустема-паши»
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