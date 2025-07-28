Мы прокатимся по волнам знаменитого пролива, любуясь древними крепостями, султанскими дворцами и живописными домиками османских времён.
Побываем на двух континентах: высадимся в бывшей византийской «деревне Ангелов» на европейском берегу, посмотрим на город с высоты холмов в Азии и по желанию заглянем в самый старинный турецкий кремль Стамбула!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание водной прогулки
Прогулка на знаменитом стамбульском пароме
Мы рассмотрим все главные достопримечательности города с воды: Девичью и Галатскую башни, дворец Долмабахче и дворец Топкапы, султанские мечети.
И выход на берег!
Побываем на европейской и азиатской сторонах, высадимся на пристанях Кючюксу, Ускюдар, Истинье, пройдём по набережным Босфора и насладимся городом с разных ракурсов.
Итак, вы увидите:
- Очень, очень много Босфора! Вы надышитесь свежим морским воздухом и покатаетесь по сверкающим волнам
- Пряничные домики района Арнавуткёй и элитный район Бебек в Европе
- Консервативный религиозный район Ускюдар, где жизнь течёт словно в османской эпохе
- Холмы районов Канлыджа и Кандилли, где Стамбул — совсем не мегаполис, а рыбацкая деревня
- Музей османской крепости 14 века — Гюзель Хисар (посещение по желанию). Это самая первая и древняя турецкая постройка города
Вы услышите:
- Как блистательный воин — султан по прозвищу «Молниеносный» — жестоко поплатился за дерзость
- Почему две крепости, построенные в разных веках, оказались друг напротив друга
- Что значат цвета пряничных стамбульских домиков
- После какого происшествия султаны перестали брать гарем в военные походы
- Зачем двенадцатилетним мальчикам приходилось править империей
- Почему район Бебек называют малышом и зеницей ока
Организационные детали
- Поездка проходит на городском общественном пароме, на котором не укачивает. На кораблике есть закрытые и открытые палубы, можно кормить чаек и попить чай или кофе в буфете на борту
- Мы также совершим несколько коротких поездок на общественном транспорте — метро, трамвай
- Отдельно оплачивается: стоимость проезда — от 35 лир (€1) за один билет, Гюзель Хисар по желанию — 450 лир (€10) за чел.
Елена — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 751 туриста
Меня зовут Елена, мне 50 лет, из них больше 10 лет я живу в Стамбуле. Я очень полюбила этот город и хочу вас с ним познакомить. Чтобы Стамбул стал для вас одним из «своих» любимых мест, куда хочется возвращаться, как домой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Юрий
28 июл 2025
Это была увлекательная экскурсия по местам Стамбула… в некоторые из них мы сами бы и не попали за тот короткий срок, пока мы здесь. Мы увидели город с разных сторон, услышали интересный рассказ об истории Стамбула и Турции! Елена также порекомендовала нам заслуживающие внимания архитектурные, исторические и гастрономические достопримечательности для самостоятельного посещения. Очень увлеченный гид и интереснейший человек! Рекомендуем 🙂
