Юрий

Это была увлекательная экскурсия по местам Стамбула… в некоторые из них мы сами бы и не попали за тот короткий срок, пока мы здесь. Мы увидели город с разных сторон, услышали интересный рассказ об истории Стамбула и Турции! Елена также порекомендовала нам заслуживающие внимания архитектурные, исторические и гастрономические достопримечательности для самостоятельного посещения. Очень увлеченный гид и интереснейший человек! Рекомендуем 🙂