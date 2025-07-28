Мои заказы

Сказки Босфора

Прокатиться на пароме, побывать на двух континентах и увидеть самые красивые районы Стамбула
Мы прокатимся по волнам знаменитого пролива, любуясь древними крепостями, султанскими дворцами и живописными домиками османских времён.

Побываем на двух континентах: высадимся в бывшей византийской «деревне Ангелов» на европейском берегу, посмотрим на город с высоты холмов в Азии и по желанию заглянем в самый старинный турецкий кремль Стамбула!
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
16
ноя27
ноя28
ноя29
ноя30
ноя1
дек2
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание водной прогулки

Прогулка на знаменитом стамбульском пароме

Мы рассмотрим все главные достопримечательности города с воды: Девичью и Галатскую башни, дворец Долмабахче и дворец Топкапы, султанские мечети.

И выход на берег!

Побываем на европейской и азиатской сторонах, высадимся на пристанях Кючюксу, Ускюдар, Истинье, пройдём по набережным Босфора и насладимся городом с разных ракурсов.

Итак, вы увидите:

  • Очень, очень много Босфора! Вы надышитесь свежим морским воздухом и покатаетесь по сверкающим волнам
  • Пряничные домики района Арнавуткёй и элитный район Бебек в Европе
  • Консервативный религиозный район Ускюдар, где жизнь течёт словно в османской эпохе
  • Холмы районов Канлыджа и Кандилли, где Стамбул — совсем не мегаполис, а рыбацкая деревня
  • Музей османской крепости 14 века — Гюзель Хисар (посещение по желанию). Это самая первая и древняя турецкая постройка города

Вы услышите:

  • Как блистательный воин — султан по прозвищу «Молниеносный» — жестоко поплатился за дерзость
  • Почему две крепости, построенные в разных веках, оказались друг напротив друга
  • Что значат цвета пряничных стамбульских домиков
  • После какого происшествия султаны перестали брать гарем в военные походы
  • Зачем двенадцатилетним мальчикам приходилось править империей
  • Почему район Бебек называют малышом и зеницей ока

Организационные детали

  • Поездка проходит на городском общественном пароме, на котором не укачивает. На кораблике есть закрытые и открытые палубы, можно кормить чаек и попить чай или кофе в буфете на борту
  • Мы также совершим несколько коротких поездок на общественном транспорте — метро, трамвай
  • Отдельно оплачивается: стоимость проезда — от 35 лир (€1) за один билет, Гюзель Хисар по желанию — 450 лир (€10) за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 751 туриста
Меня зовут Елена, мне 50 лет, из них больше 10 лет я живу в Стамбуле. Я очень полюбила этот город и хочу вас с ним познакомить. Чтобы Стамбул стал для вас одним из «своих» любимых мест, куда хочется возвращаться, как домой!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юрий
Юрий
28 июл 2025
Это была увлекательная экскурсия по местам Стамбула… в некоторые из них мы сами бы и не попали за тот короткий срок, пока мы здесь. Мы увидели город с разных сторон, услышали интересный рассказ об истории Стамбула и Турции! Елена также порекомендовала нам заслуживающие внимания архитектурные, исторические и гастрономические достопримечательности для самостоятельного посещения. Очень увлеченный гид и интереснейший человек! Рекомендуем 🙂

