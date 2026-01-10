читать дальше уменьшить

Особый лайк за маршрут - передвижение на кораблях мимо красивых берегов (где Турция уже почти Голландия ♥️). Можно сделать красивые фото 🫶🏻 Ну и просто отдохнуть глазами и ногами (ходили мы, кстати, не очень много, что плюс для путешествий с ребенком).

В дворцах снимать нельзя, но увидеть это стоит! В первый день нам сказали, что турецкие дворцы уступают тому, что мы привыкли видеть в России. Так вот я не согласна! Это очень красиво, во-первых, во-вторых, это такой колорит! Обязательно надо посетить. И обязательно с рассказчиком, тк много интересных деталей мы узнали от Екатерины.

Перед вторым дворцом зашли на вкусный обед в красивое место, там была обалденная курица с рисом без соусов, и мы впервые за все дни так хорошо накормили ребенка 🤣 (тоже комментарий для родителей).

В общем маршрут продуман и хорош на 100%, всем очень советую! Впечатления остались самые приятные 👍🏼👍🏼👍🏼