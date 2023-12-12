Екатерина — ваш гид в Стамбуле

Добрый день! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид в Стамбуле. Получила два высших образования в России и окончила факультет туристических гидов. Увлекаюсь историей Византии и Османской империи, а также историей религий. Буду рада познакомить вас не только с современным обликом города, но и с его богатым прошлым. P.S. Считаю себя одним из тех счастливых людей, которые занимаются любимым делом!

Задать вопрос