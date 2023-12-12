Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
В этом маршруте переплелись истории и легенды азиатского Стамбула, традиции разных культур и панорамы Босфора.
Мы сольёмся с ритмом города: подобно местным, несколько раз прокатимся на «морском трамвае», прогуляемся по малоизученным районам, удивимся архитектурными контрастам и полюбуемся великолепными дворцами.
Мы сольёмся с ритмом города: подобно местным, несколько раз прокатимся на «морском трамвае», прогуляемся по малоизученным районам, удивимся архитектурными контрастам и полюбуемся великолепными дворцами.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Многие путешественники ограничиваются только европейской частью Стамбула. Но душа города скрыта отнюдь не на его туристических улицах. Чтобы вы прониклись местным бытом во всём его многообразии, я спланировала маршрут по азиатской части стамбула. Будем кататься по Босфору, делать остановки для посещения османских дворцов и достопримечательностей. А дружеские разговоры и советы станут приятным и полезным бонусом.
Тайминг экскурсии
- 10:00 — встречаемся на набережной Эминеню возле причала.
- 10:05 — отправление парома. Пока будем переправляться через пролив, полюбуемся водными панорамами и покормим чаек.
- 11:00 — выходим на берег в районе Ускюдар, одном из старейших в Стамбула. Здесь мы полюбуемся Девичьей башней, посетим старинные мечети и увидим, как кукольный мастер изобразил Султана Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан.
- 12:00 — Дворец Бейлербейи, летняя резиденция падишахов. Посетим этот удивительный по своей красоте памятник архитектуры и обсудим его историю и тайны.
- 13:00 — обед в одном из прибрежных ресторанов
- 14:00 — снова садимся на паром и отправляемся к крепости Анадолу Хисары. При желании сможем подняться на её самую высокую башню и полюбоваться видами Босфора.
- 15:00 — осматриваем Кючюксу, малоизвестный туристам дворец. Этот образец османской архитектуры стал местом съёмок одной из частей фильма про Джеймса Бонда, «И целого мира мало». После реставрации 1983 года дворец был открыт как музей. Все предметы интерьера здесь подлинные и датируются 19 веком.
- 16:00 — обратный путь в европейскую часть. Я подскажу, как добраться в центр города и при необходимости буду сопровождать вас на всём маршруте.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком и с передвижением на общественном транспорте. Примерная стоимость 7 евро на одного человека.
- Обед и билеты для посещения музеев в стоимость тура не входят и оплачиваются отдельно. Цены на билеты уточняйте при бронировании. Для гида вход бесплатный.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пристани Эминеню
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Стамбуле
Добрый день! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид в Стамбуле. Получила два высших образования в России и окончила факультет туристических гидов. Увлекаюсь историей Византии и Османской империи, а также историей религий. Буду рада познакомить вас не только с современным обликом города, но и с его богатым прошлым. P.S. Считаю себя одним из тех счастливых людей, которые занимаются любимым делом!
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