В этом маршруте переплелись истории и легенды азиатского Стамбула, традиции разных культур и панорамы Босфора.
Мы сольёмся с ритмом города: подобно местным, несколько раз прокатимся на «морском трамвае», прогуляемся по малоизученным районам, удивимся архитектурными контрастам и полюбуемся великолепными дворцами.
Мы сольёмся с ритмом города: подобно местным, несколько раз прокатимся на «морском трамвае», прогуляемся по малоизученным районам, удивимся архитектурными контрастам и полюбуемся великолепными дворцами.
Описание экскурсии
Многие путешественники ограничиваются только европейской частью Стамбула. Но душа города скрыта отнюдь не на его туристических улицах. Чтобы вы прониклись местным бытом во всём его многообразии, я спланировала маршрут по азиатской части Стамбула. Будем кататься по Босфору, делать остановки для посещения османских дворцов и достопримечательностей. А дружеские разговоры и советы станут приятными и полезными бонусами.
Тайминг экскурсии
- 10:00 — встречаемся на набережной Эминеню возле причала.
- 10:05 — отправление парома. Пока будем переправляться через пролив, полюбуемся водными панорамами и покормим чаек.
- 11:00 — выходим на берег в районе Ускюдар, одном из старейших в Стамбуле. Здесь мы полюбуемся Девичьей башней, посетим старинные мечети и увидим, как кукольный мастер изобразил султана Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан.
- 12:00 — дворец Бейлербейи, летняя резиденция падишахов. Посетим этот удивительный по своей красоте памятник архитектуры и обсудим его историю и тайны.
- 13:00 — обед в одном из прибрежных ресторанов
- 14:00 — снова садимся на паром и отправляемся к крепости Анадолу Хисары. При желании сможем подняться на её самую высокую башню и полюбоваться видами Босфора.
- 15:00 — осматриваем Кючюксу, малоизвестный туристам дворец. Этот образец османской архитектуры стал местом съёмок одной из частей фильма про Джеймса Бонда, «И целого мира мало». После реставрации 1983 года дворец был открыт как музей. Все предметы интерьера здесь подлинные и датируются 19 веком.
- 16:00 — обратный путь в европейскую часть. Я подскажу, как добраться в центр города и при необходимости буду сопровождать вас на всём маршруте.
Организационные детали
Обратите внимание: изменить время проведения экскурсии нельзя.
- Экскурсия проходит пешком и с передвижением на общественном транспорте. Примерная стоимость проезда €10 на одного человека
- Обед и билеты для посещения музеев в стоимость не входят и оплачиваются отдельно:
— дворец Бейлербеи — 800 лир (€16) с чел.
— дворец Кючюксу — 300 лир (€6) с чел.
— крепость Анадолу — 570 лир (€12) с чел.
- Оплата входных билетов только в лирах или банковскими картами. Пожалуйста, поменяйте деньги до начала экскурсии. За гида платить не нужно
- Детям до 12 лет во дворцах предусмотрены скидки — для подтверждения возраста захватите с собой паспорт ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 488 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина, я лицензированный гид в Стамбуле. Получила два высших образования в России и окончила факультет туристических гидов. Увлекаюсь историей Византии и Османской империи, а также историей религий. Буду рада познакомить вас не только с современным обликом города, но и с его богатым прошлым. P.S. Считаю себя одним из тех счастливых людей, которые занимаются любимым делом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия, мы в восторге!
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Очень понравилась Екатерина как рассказчик 👍🏼 Человек глубоко погружен в историю Турции и имеет, что рассказать на любой вопрос. Мои знания о гареме (ну что больше всего интересовало😀) выросли кратно🔥
+1
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Рекомендую, если хотите историческую экскурсию. Посетили 2 очень разных и интересных дворца. Дворцы мне понравились, необычные, эклектичные, не похожие на российские и европейские. Рассказ о дворцах был интересным. Многое узнали
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О
Прекрасная прогулка, комфортна для душного лета, так как большую часть времени перемещаешься по воде и побережью. Прекрасные виды Босфора и интересные рассказы, шикарные, прекрасно сохранившиеся дворцы
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К
Экскурсия прошла замечательно!
Очень много интересного узнали от Екатерины.
Спасибо большое!
Очень много интересного узнали от Екатерины.
Спасибо большое!
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Провели очень увлекательный день в азиатской части Стамбула в компании Екатерины. Многое увидели как снаружи так и изнутри. Маршрут хорошо подобран и добротно приправлен разнообразными видами Босфора. Екатерина замечательный рассказчик отлично владеет как историческим материалом так и чисто бытовыми особенностями турецкой жизни. Смело советуем!
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