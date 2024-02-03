Посетить самые «вкусные» места города контрастов и открыть для себя необычные блюда местной кухни
фев
фев
фев
фев
фев
фев
фев
даты
Описание
Что вас ожидает
Район Каракёй.
Начнём прогулку с вкусного завтрака в районе Каракёй, который выглядит как конструктор из десятков небольших тарелочек с множеством местных закусок. Также вы сможете заказать кофе и чай, которые в Турции готовят по-особому, и салеп — напиток из корня дикой орхидеи. Гид познакомит вас с традициями долгих трапез, которая восходит к Османской империи. Если захотите, после завтрака заглянем на дегустацию вина.
Рыбный рынок
Здесь прямо на ваших глазах готовят свежую рыбу. Её жарят на мангале и запекают в пергаменте. Вы попробуете кокореч, ислак бургер, ичли кефте, кебабы, шаурму, приготовленные с большой любовью и вниманием к деталям. А для сладкоежек и детей есть турецкие сладости и мороженое!
Прогулка по Босфору
После дегустации местных блюд отправимся на приятную прогулку на пароме по Босфору. Вы увидите Стамбул с нового ракурса, а гид расскажет вам об исторических достопримечательностях, архитектурных шедеврах и о кулинарных особенностях региона.
Организационные детали
- Встречаемся у вашего отеля или в другом месте по договорённости
- В стоимость входят услуги гида
- Отдельно оплачиваются транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях), еда и напитки. В среднем дополнительные затраты на человека составляют €45.
- Можем скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.