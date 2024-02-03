Отправьтесь на экскурсию в компании настоящего ценителя кулинарного искусства! Он покажет вам красивые видовые площадки, лучшие рынки и аутентичные кафе, где можно устроить настоящее пиршество. Ваш день начнётся с вкусного завтрака в районе Каракёй, а завершится прогулкой на пароме по Босфору. Также мы заглянем на рынок, где свежую рыбу приготовят прямо на ваших глазах!

Описание

Что вас ожидает

Район Каракёй.

Начнём прогулку с вкусного завтрака в районе Каракёй, который выглядит как конструктор из десятков небольших тарелочек с множеством местных закусок. Также вы сможете заказать кофе и чай, которые в Турции готовят по-особому, и салеп — напиток из корня дикой орхидеи. Гид познакомит вас с традициями долгих трапез, которая восходит к Османской империи. Если захотите, после завтрака заглянем на дегустацию вина.

Рыбный рынок

Здесь прямо на ваших глазах готовят свежую рыбу. Её жарят на мангале и запекают в пергаменте. Вы попробуете кокореч, ислак бургер, ичли кефте, кебабы, шаурму, приготовленные с большой любовью и вниманием к деталям. А для сладкоежек и детей есть турецкие сладости и мороженое!

Прогулка по Босфору

После дегустации местных блюд отправимся на приятную прогулку на пароме по Босфору. Вы увидите Стамбул с нового ракурса, а гид расскажет вам об исторических достопримечательностях, архитектурных шедеврах и о кулинарных особенностях региона.

Организационные детали