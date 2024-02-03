Гастрономическая сказка в Стамбуле
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Посетить самые «вкусные» места города контрастов и открыть для себя необычные блюда местной кухни

Отправьтесь на экскурсию в компании настоящего ценителя кулинарного искусства! Он покажет вам красивые видовые площадки, лучшие рынки и аутентичные кафе, где можно устроить настоящее пиршество. Ваш день начнётся с вкусного завтрака в районе Каракёй, а завершится прогулкой на пароме по Босфору. Также мы заглянем на рынок, где свежую рыбу приготовят прямо на ваших глазах!
Гастрономическая сказка в Стамбуле
Гастрономическая сказка в Стамбуле
Гастрономическая сказка в Стамбуле
Ближайшие даты:
3
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Описание

Что вас ожидает

Район Каракёй.
Начнём прогулку с вкусного завтрака в районе Каракёй, который выглядит как конструктор из десятков небольших тарелочек с множеством местных закусок. Также вы сможете заказать кофе и чай, которые в Турции готовят по-особому, и салеп — напиток из корня дикой орхидеи. Гид познакомит вас с традициями долгих трапез, которая восходит к Османской империи. Если захотите, после завтрака заглянем на дегустацию вина.

Рыбный рынок

Здесь прямо на ваших глазах готовят свежую рыбу. Её жарят на мангале и запекают в пергаменте. Вы попробуете кокореч, ислак бургер, ичли кефте, кебабы, шаурму, приготовленные с большой любовью и вниманием к деталям. А для сладкоежек и детей есть турецкие сладости и мороженое!

Прогулка по Босфору

После дегустации местных блюд отправимся на приятную прогулку на пароме по Босфору. Вы увидите Стамбул с нового ракурса, а гид расскажет вам об исторических достопримечательностях, архитектурных шедеврах и о кулинарных особенностях региона.

Организационные детали

  • Встречаемся у вашего отеля или в другом месте по договорённости
  • В стоимость входят услуги гида
  • Отдельно оплачиваются транспортные расходы (передвижение на паромах и трамваях), еда и напитки. В среднем дополнительные затраты на человека составляют €45.
  • Можем скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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