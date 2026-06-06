Погрузитесь в сердце исторического Стамбула! Вы познакомитесь с Айя-Софией и узнайте её историю от Византийской империи до Османской эпохи. Откроете тайны Голубой мечети со знаменитой синей плиткой.
Пройдёте по древнему Ипподрому, где кипела жизнь Константинополя, и увидьте величественные обелиски и памятники. Всё это — с опытным местным гидом, который раскроет историю и тайны города.
Пройдёте по древнему Ипподрому, где кипела жизнь Константинополя, и увидьте величественные обелиски и памятники. Всё это — с опытным местным гидом, который раскроет историю и тайны города.
Описание экскурсии
Маршрут начнётся с Айя-Софии, одного из величайших архитектурных памятников мира. Вы узнаете, как собор византийской эпохи превратился в императорскую мечеть, и полюбуетесь её огромным куполом и деталями, отражающими уникальное культурное наследие Стамбула.
Вы посетите Голубую мечеть, знаменитую элегантной архитектурой, шестью минаретами и интерьером, украшенным тысячами плиток. Гид расскажет о религиозной жизни Османской империи и символике этого до сих пор действующего места поклонения.
Прогуляетесь по историческому Ипподрому Константинополя, когда-то социальному и политическому центру Византийской империи. Здесь вы увидите Египетский обелиск и Змеиную колонну, каждый из которых хранит истории императоров, побед и древних ритуалов.
Организационные детали
- Включено в стоимость: входной билет в Айя-Софию (если выбран соответствующий вариант), трансфер от вашего отеля до места начала экскурсии в одну сторону (если выбран вариант с трансфером)
- Не включено: обед
- Для посещения мечетей требуется скромная одежда; женщины должны иметь с собой шарф
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия по Голубой мечети, собору Святой Софии с трансфером от 7 лет
|€65
|Экскурсия по Голубой мечети, собору Святой Софии с трансфером от 3-6лет
|€45
|Экскурсия по Голубой мечети, собору Святой Софии без трансфера.
|€15
|Экскурсия по Голубой мечети, собору Святой Софии до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 112 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
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