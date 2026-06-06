Погрузитесь в сердце исторического Стамбула! Вы познакомитесь с Айя-Софией и узнайте её историю от Византийской империи до Османской эпохи. Откроете тайны Голубой мечети со знаменитой синей плиткой. Пройдёте по древнему Ипподрому, где кипела жизнь Константинополя, и увидьте величественные обелиски и памятники. Всё это — с опытным местным гидом, который раскроет историю и тайны города.

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Описание экскурсии

Маршрут начнётся с Айя-Софии, одного из величайших архитектурных памятников мира. Вы узнаете, как собор византийской эпохи превратился в императорскую мечеть, и полюбуетесь её огромным куполом и деталями, отражающими уникальное культурное наследие Стамбула.

Вы посетите Голубую мечеть, знаменитую элегантной архитектурой, шестью минаретами и интерьером, украшенным тысячами плиток. Гид расскажет о религиозной жизни Османской империи и символике этого до сих пор действующего места поклонения.

Прогуляетесь по историческому Ипподрому Константинополя, когда-то социальному и политическому центру Византийской империи. Здесь вы увидите Египетский обелиск и Змеиную колонну, каждый из которых хранит истории императоров, побед и древних ритуалов.

Организационные детали