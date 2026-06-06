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Главное в Стамбуле: Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром

Увидеть символы Старого города и окунуться в их историю
Погрузитесь в сердце исторического Стамбула! Вы познакомитесь с Айя-Софией и узнайте её историю от Византийской империи до Османской эпохи. Откроете тайны Голубой мечети со знаменитой синей плиткой.

Пройдёте по древнему Ипподрому, где кипела жизнь Константинополя, и увидьте величественные обелиски и памятники. Всё это — с опытным местным гидом, который раскроет историю и тайны города.
Главное в Стамбуле: Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Главное в Стамбуле: Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Главное в Стамбуле: Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром

Описание экскурсии

Маршрут начнётся с Айя-Софии, одного из величайших архитектурных памятников мира. Вы узнаете, как собор византийской эпохи превратился в императорскую мечеть, и полюбуетесь её огромным куполом и деталями, отражающими уникальное культурное наследие Стамбула.

Вы посетите Голубую мечеть, знаменитую элегантной архитектурой, шестью минаретами и интерьером, украшенным тысячами плиток. Гид расскажет о религиозной жизни Османской империи и символике этого до сих пор действующего места поклонения.

Прогуляетесь по историческому Ипподрому Константинополя, когда-то социальному и политическому центру Византийской империи. Здесь вы увидите Египетский обелиск и Змеиную колонну, каждый из которых хранит истории императоров, побед и древних ритуалов.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: входной билет в Айя-Софию (если выбран соответствующий вариант), трансфер от вашего отеля до места начала экскурсии в одну сторону (если выбран вариант с трансфером)
  • Не включено: обед
  • Для посещения мечетей требуется скромная одежда; женщины должны иметь с собой шарф
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия по Голубой мечети, собору Святой Софии с трансфером от 7 лет€65
Экскурсия по Голубой мечети, собору Святой Софии с трансфером от 3-6лет€45
Экскурсия по Голубой мечети, собору Святой Софии без трансфера.€15
Экскурсия по Голубой мечети, собору Святой Софии до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 112 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
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туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

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