Что вас ожидает

Галатский мост через бухту Золотой рог.

Галатская башня в европейской части Стамбула на высоком холме района Галаты.

Айя-София — всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии.

Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи до середины 19 века.

Галатапорт — современный комплекс, состоящий из музеев, магазинов, ресторанов и пивоварен на красивых берегах района Каракёй.

Дворец Долмабахче — резиденция османских султанов на европейской стороне Босфора.

Мечеть Ортакёй в новой части города в районе Ортакёй рядом с Босфорским мостом.

Дворец Чираган на берегу Босфора, а также первый и второй Босфорский мосты.

Кварталы Арнауткёй, Бебек, Ускюдар, Кузгунджук.

Девичья башня в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар.

Организационные детали