Добро пожаловать на борт! На комфортабельной яхте мы отправимся в неспешное путешествие, чтобы полюбоваться Стамбулом с воды. Вы увидите главные символы: Галатскую башню, дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Айя-Софию. Пройдёте под знаменитыми Босфорскими мостами. И насладитесь морским бризом с чашкой кофе, который уже включён в стоимость.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Галатский мост через бухту Золотой рог.
Галатская башня в европейской части Стамбула на высоком холме района Галаты.
Айя-София — всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии.
Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи до середины 19 века.
Галатапорт — современный комплекс, состоящий из музеев, магазинов, ресторанов и пивоварен на красивых берегах района Каракёй.
Дворец Долмабахче — резиденция османских султанов на европейской стороне Босфора.
Мечеть Ортакёй в новой части города в районе Ортакёй рядом с Босфорским мостом.
Дворец Чираган на берегу Босфора, а также первый и второй Босфорский мосты.
Кварталы Арнауткёй, Бебек, Ускюдар, Кузгунджук.
Девичья башня в азиатской части Стамбула на небольшом островке Босфорского пролива в районе Ускюдар.
Организационные детали
- Морская прогулка на яхте проходит без сопровождения гида. По желанию можно заказать прогулку по Босфору с гидом за доплату €100.
- На яхте только вы (ваша компания), капитан и его помощник (они не русскоговорящие). Но я всё время буду на связи.
- В стоимость входят чай, кофе, вода и сезонные фрукты.
- На борт можно взять свои напитки, но за обслуживание нужно будет оставить €5 за чел.
- В случае плохой погоды прогулку можно перенести на другой день.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста со стороны района Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1801 туриста
Привет, меня зовут Фырат! Я коренной житель Турции и с радостью поделюсь знаниями о своей любимой стране. Высшее образование получил в Молдавии, специализация — преподаватель русского и английского языков. В
Входит в следующие категории Стамбула
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