Что вас ожидает

Айя-София снаружи и внутри

Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата. Я обращу ваше внимание на детали его величественного облика и великолепного интерьера. Вы узнаете о мечте византийского императора Юстиниана при строительстве собора; вообразите, как проходили коронации; вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям.

Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть

Вы увидите место, где жили 25 османских султанов: мы поговорим об их делах и устройстве дворца Топкапы. Следом по маршруту один из старейших хамамов города, который построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань. Поблизости вы окажетесь у Голубой мечети. Почему она так называется? Превзошел ли ученик своего учителя? Мы поговорим об архитектурном решении храма и его значении, а также рассмотрим здание медресе.

Ипподром — назад в Константинополь

Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь. Вы услышите любопытные факты о гонках на колесницах, о политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан, подарок немецкого кайзера.

Цистерна Феодосии или Цистерна базилика

Древная подземная водохранилища для обеспечения города пресной водой, Вы почувствуете, что они мокрые, и увидите, что весь пол здесь покрыт слоем воды.

Гранд Базар и Египетский базар

Чтобы увидеть настоящий восточный базар, такой, какой описан в многочисленных сказках, достаточно побывать на самом известном стамбульском рынке — городе в городе. Стамбул приглашает посетить это место, которое по праву относят к самым большим крытым рынкам планеты.

Египетский базар (Мысыр Чаршысы, тур. Mısır Çarşısı) является вторым по величине в Стамбуле после Гранд Базара, но превосходит его по посещаемости.

Мечеть Сулеймание

Cамая большая из действующих ныне в Стамбуле мечетей на европейской стороне, возраст которой – более 450 лет. На сегодняшний день мечеть активно посещают не только верующие, но и многочисленные туристы, желающие своими глазами увидеть это чудо архитектуры.