Стамбул: прошлое и настоящее - индивидуальная прогулка

Стамбул многогранен

Стамбул многогранен.

Тут смешались времена и культуры, настоящее с прошлым.

С одной стороны, это самый густонаселенный город Турции, настоящий мегаполис с его проспектами, современными зданиями, а с другой — уютные дворики, тихие старинные улочки, древние мечети и удивительные люди.
Стамбул: прошлое и настоящее - индивидуальная прогулка
Стамбул: прошлое и настоящее - индивидуальная прогулка
Стамбул: прошлое и настоящее - индивидуальная прогулка
Стамбул: прошлое и настоящее - индивидуальная прогулка
Стамбул: прошлое и настоящее - индивидуальная прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Софийский собор снаружи и внутри
  • Дворец Топкапы
  • Бани Роксоланы
  • Голубая мечеть
  • Ипподром
  • Цистерна Феодосии
  • Гранд Базар
  • Египетский базар
  • Мечеть Сулеймание
Что вас ожидает
Айя-София снаружи и внутри
Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата. Я обращу ваше внимание на детали его величественного облика и великолепного интерьера. Вы узнаете о мечте византийского императора Юстиниана при строительстве собора; вообразите, как проходили коронации; вспомните крестоносцев и познакомитесь с мозаиками — к сожалению, они закрыты, но я объясню всё по фотографиям.
Дворец Топкапы, Бани Роксоланы и Голубая мечеть
Вы увидите место, где жили 25 османских султанов: мы поговорим об их делах и устройстве дворца Топкапы. Следом по маршруту один из старейших хамамов города, который построил архитектор Синан для Роксоланы, легендарной возлюбленной султана Сулеймана. Я расскажу и об их отношениях, и об особенностях бань. Поблизости вы окажетесь у Голубой мечети. Почему она так называется? Превзошел ли ученик своего учителя? Мы поговорим об архитектурном решении храма и его значении, а также рассмотрим здание медресе.
Ипподром — назад в Константинополь
Иллюстрации помогут вам представить, как выглядела современная площадь. Вы услышите любопытные факты о гонках на колесницах, о политической и общественной жизни в центре Византии. Увидите три древние колонны и Немецкий фонтан, подарок немецкого кайзера.
Цистерна Феодосии или Цистерна базилика
Древная подземная водохранилища для обеспечения города пресной водой, Вы почувствуете, что они мокрые, и увидите, что весь пол здесь покрыт слоем воды.
Гранд Базар и Египетский базар
Чтобы увидеть настоящий восточный базар, такой, какой описан в многочисленных сказках, достаточно побывать на самом известном стамбульском рынке — городе в городе. Стамбул приглашает посетить это место, которое по праву относят к самым большим крытым рынкам планеты.
Египетский базар (Мысыр Чаршысы, тур. Mısır Çarşısı) является вторым по величине в Стамбуле после Гранд Базара, но превосходит его по посещаемости.
Мечеть Сулеймание
Cамая большая из действующих ныне в Стамбуле мечетей на европейской стороне, возраст которой – более 450 лет. На сегодняшний день мечеть активно посещают не только верующие, но и многочисленные туристы, желающие своими глазами увидеть это чудо архитектуры.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Билет
€160

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед дополнительно.
  • Вход в Цистерну дополнительно.
  • В конце экскурсии по желаниям можно проводить прогулку по босфору.
Где начинаем и завершаем
Начало: Alemdar, Divan Yolu Cd. No:6, 34400 Fatih/İstanbul
Завершение: Binbirdirek, Sultan Ahmet Parkı No:2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Эргюн К.
Эргюн К.
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